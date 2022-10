Martin Lewis quitte Good Morning Britain pour une «longue pause» dans un coup dur pour l’émission du petit-déjeuner

Le présentateur POPULAIRE Martin Lewis a animé son dernier jour sur Good Morning Britain – pour le moment du moins.

Le Sun peut révéler que le gourou de l’économie d’argent est en pause dans l’émission du petit-déjeuner, mais reviendra plus tard cette année.

Il prend du temps pour se concentrer sur le retour de The Martin Lewis Money Show Live d’ITV.

C’est un coup dur pour les fans qui ont fait l’éloge de sa place hebdomadaire sur la sellette après que GMB a lancé Martin’s Money Mondays en septembre.

Il a été créé pour donner des conseils à la rigueur aux téléspectateurs inquiets de la crise du coût de la vie – avec Martin sur place pour poser les questions difficiles aux ministres du gouvernement à l’antenne.

Mais les téléspectateurs n’auront pas à attendre longtemps pour revoir Martin à l’écran alors que sa dernière émission sera diffusée à 20 heures le mardi 18 octobre sur ITV.

L’homme de 50 ans est apparu pour la dernière fois sur ITV hier (lundi) alors qu’il interrogeait la ministre du Travail et des Pensions, Victoria Prentis, sur le fait d’aider les personnes souffrant de problèmes de santé mentale à rester au travail.

C’est alors qu’il a laissé échapper ses plans immédiats de quitter l’émission du petit-déjeuner – mais n’a pas fait de commentaires supplémentaires.

“La dernière question vient de moi”, a déclaré Martin au député sur Good Morning Britain hier.

“C’est probablement parce que mon émission télévisée principale du soir commence donc je ne serai peut-être pas sur ce programme pendant un certain temps…

“Je pourrais avoir besoin de votre aide s’il vous plaît, car je ne sais pas quoi dire aux gens sur l’économie.”





Il a demandé: «Pouvez-vous me dire pour le moment que les gens devraient limiter leurs dépenses parce que c’est à cela que servent les taux d’intérêt ou devraient-ils dépenser plus pour aider l’économie et éviter la récession?

« Je suis confus et je ne sais pas quel message écouter. Pouvez-vous me dire?”

Bien qu’il ait fait griller le ministre, Martin a été déçu par l’échange.

Susanna lui a demandé : “Ma première question pour toi, Martin Lewis, est-ce que je devrais économiser ou dépenser ?”

“Oui”, a plaisanté Martin, qui a secoué la tête de désespoir.

Martin est devenu un hôte invité régulier aux côtés de Susanna Reid depuis le départ de Piers Morgan en mars 2021.

L’expert en économie d’argent est souvent devenu émotif en implorant une intervention pour aider les familles en difficulté.

Il a stupéfié les fans en révélant qu’il a été forcé de rendre son OBE après l’avoir “pris”, mais tout n’était pas comme il semblait.

Au lieu de cela, Martin – qui a été nommé Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) lors de l’anniversaire de 2014 pour ses services aux droits des consommateurs et aux services caritatifs – a été promu CBE pour ses services à la radiodiffusion et aux droits des consommateurs lors du Nouvel An de la Reine. Honneurs.

Maintenant, Martin pourrait recevoir un National Television Award ce jeudi après avoir été nominé dans la catégorie du meilleur expert.

Martin a été remplacé par Richard Madeley sur GMB aujourd’hui.

Les téléspectateurs ont souligné une atmosphère glaciale entre Richard et Susanna après qu’elle l’ait fouillé, disant qu’elle voulait “le garder à distance”.

Il recula alors lorsqu’elle toucha son épaule pour le souhaiter la bienvenue au programme.

Les fans se sont également plaints qu’ils voulaient que Martin revienne en tant qu’hôte.