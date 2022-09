Martin Lewis “ne pouvait rien imaginer de pire” que de servir dans le cabinet de Liz Truss

MoneySavingExpert Martin Lewis a déclaré qu’il ne pouvait penser à “rien de pire” que de servir dans le cabinet de Liz Truss alors qu’il avertissait le nouveau Premier ministre qu’elle entrait dans Downing Street avec le pays dans un “état épouvantable”.

Le champion du consommateur a désespérément appelé le gouvernement à prendre des mesures sérieuses pour lutter contre la crise « catastrophique » du coût de la vie qui dévaste les ménages à travers le pays.

Suite à l’annonce que Mme Truss avait remporté la longue course à la direction des conservateurs, M. Lewis a tweeté: “Félicitations @trussliz sur votre nouveau rôle de premier ministre.

“En ce moment, nous avons besoin d’un leadership bon, empathique, rapide et responsable pour prévenir la crise. Je (et j’espère le plus) vous souhaite à tous force et jugement pour faire le bon travail, adapté à l’époque, pour le peuple britannique et la nation. ”

Un utilisateur de Twitter a commenté le tweet de M. Lewis en disant: “Essayez-vous un poste au cabinet?”

Lewis a répondu: «Je ne pouvais littéralement pas penser à quelque chose de pire. Pourtant, nous avons un nouveau PM. Le pays est dans un état lamentable. Nous devons espérer qu’elle fera du bon travail et que les choses s’amélioreront.

« Alors je veux qu’elle, comme je voudrais n’importe qui de n’importe quel parti, réussisse à améliorer la vie des gens. C’est mieux que l’alternative.

M. Lewis a ensuite tweeté à nouveau en disant: «PS en fait, ce n’est pas vrai. Je n’aurais pas dû mettre le mot à la lettre. Bien sûr, je peux penser à des choses qui sont pires (bien que je ne le veuille pas). »

Avant l’annonce, le champion de la consommation était sur Bonjour Bretagne lance sa série de septembre Lundi d’argent de Martin.

M. Lewis s’est enfoui les mains dans la tête de frustration alors que l’ancienne députée conservatrice Edwina Currie a partagé un “conseil” sur la façon de réduire les factures d’énergie avec du papier d’aluminium.

Alors qu’Ofgem continue d’augmenter le plafond des prix des factures d’énergie, M. Lewis a mis au défi à plusieurs reprises le gouvernement et le nouveau Premier ministre d’intensifier et de lutter contre la crise énergétique qui a vu les factures monter en flèche pour atteindre des montants incroyablement inabordables.

“Je ne peux pas vous dire à quel point ce qui s’en vient sera dangereux pour les gens et leur santé mentale”, avait-il précédemment déclaré. “C’est affreux, ce qui s’en vient.”