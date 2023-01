Martin Lewis lance un avertissement urgent aux Britanniques qui réservent leurs prochaines vacances – une erreur courante pourrait vous coûter des milliers de dollars

MARTIN Lewis a lancé un avertissement urgent aux Britanniques pour qu’ils souscrivent leur assurance voyage dès qu’ils réservent leurs vacances.

Le fondateur de MoneySavingExpert a déclaré à son émission ITV que suivre ses conseils pourrait éviter la situation “déchirante” de ne pas obtenir un remboursement complet en cas de problème.

Martin Lewis a des conseils sur le meilleur moment pour souscrire une assurance voyage 1 crédit

L’assurance voyage est là pour vous aider si quelque chose ne va pas avant ou pendant votre voyage.

Il peut aider à couvrir les frais si des vols sont annulés, si votre compagnie aérienne fait faillite ou si vous avez besoin d’une assistance médicale à l’étranger.

Des millions de personnes réservent leurs vacances d’été en ce moment, a déclaré Martin.

Mais chaque printemps, il est contacté par des personnes qui ne peuvent pas voyager car, par exemple, elles tombent gravement malades et demandent s’il y a quelque chose qu’elles peuvent faire.

“Je dis toujours” va voir ton assureur voyage “et tant de gens me disent” je n’ai pas encore mon assurance voyage, j’allais l’obtenir avant de partir “, a-t-il déclaré.

“Obtenez ASAB – dès que vous réservez car sinon je reste impuissant et ma réponse est” non, il n’y a rien que vous puissiez faire.

“S’il vous plaît, ne soyez pas la personne qui m’envoie cet e-mail déchirant cette année.

“Procurez-vous une protection, donc si vous ne pouvez pas partir en vacances, pas seulement si quelque chose ne va pas pendant vos vacances.”

Si vous voyagez en Europe, n’oubliez pas de vérifier si votre carte EHIC/GHIC est valide.

Les cartes sont gratuites pour les Britanniques et il est conseillé de les emporter en vacances car elles vous donnent accès aux soins de santé dans toute l’UE pour les mêmes prix qu’un local.

Mais les vacanciers doivent tout de même souscrire une assurance voyage car le GHIC ne couvre pas toutes les urgences médicales.

Les cartes ne sont utilisées que pour les soins médicaux nécessaires et non pour les soins non urgents.

Il est également important de savoir que certains comptes bancaires packagés offrent une assurance voyage qui peut surpasser les polices autonomes.