Martin Lewis jette un coup d’œil aux candidats de I’m A Celebrity et admet qu’il “a refusé plus d’une fois”

MARTIN Lewis a balayé les stars de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here après avoir admis qu’il avait « refusé » l’émission.

L’expert en économie d’argent s’est rendu sur Twitter pour frapper le line-up étoilé de cette année, car il les a critiqués pour avoir dit qu’ils “ne savaient pas ce qu’ils faisaient” sur le programme ITV.

Martin, 50 ans, a admis qu’il avait refusé d’apparaître dans I’m A Celebrity “plus d’une fois” car il avait dit aux fans qu’il ne participerait “jamais”.

Il a critiqué les célébrités – parmi lesquelles Boy George, Mike Tindall, Olivia Attwood et Jill Scott – pour leurs raisons de participer à l’émission.

Frappant dans un tweet dimanche soir, Martin a déclaré qu’il “roulait des yeux” alors qu’il disait qu’ils étaient dans la jungle pour “un chèque de paie”.

“Je roule des yeux quand j’entends” Je ne sais pas ce que je fais ici “dans I’m A Celeb”, a-t-il écrit à ses 1,9 million de followers.

« C’est une réservation de télévision de divertissement. Vous êtes là pour un ou plusieurs de… 1) un chèque de paie, 2) pour booster votre profil, 3) pour réhabiliter votre image. Simples.

Lorsque Martin a été interrogé par ses fans s’il “le ferait jamais”, il n’a pas tardé à répondre: “Non. Dit pas plus d’une fois.

“Je ne ferais que des choses ponctuelles, donc des programmes uniques, car je n’ai pas le temps de m’entraîner ou de m’absenter du travail, et il faudrait que ce soit quelque chose que j’aimerais vraiment faire.”

Parmi les autres stars participantes cette année figurent l’ancien député Matt Hancock, la légende de Coronation Street Sue Cleaver et le DJ Chris Moyles.





L’animatrice de A Place In The Sun Scarlette Douglas, Charlene White de Loose Women, Babatunde Aleshe de Gogglebox, l’acteur de Hollyoaks Owen Warner et le comédien Seann Walsh sont également de la partie.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici est revenu sur les écrans hier soir – et dans la jungle australienne après deux ans de tournage au Pays de Galles.

Cela vient après qu’il a été révélé que les célébrités de cette année ont reçu des noms de code par les patrons pour garder leur identité cachée.

ITV s’est assuré d’utiliser les noms lors des réunions, des séances photo et de la planification pendant les mois de planification à l’approche du spectacle.

Ils ont opté pour les noms de code inspirés de The Masked Singer, qui auraient inclus Text, Coffee et Mic.

Bien que la liste des célébrités ait été révélée dans les jours précédant le spectacle, les noms étaient toujours utilisés par les membres du personnel.

Parmi les noms donnés aux célébrités figuraient Ship, Holiday, Butcher, Cap, Fridge, Mic, Lion, Sunshine et Text.

Boy George a été vu s’habiller en lion alors qu’il se dirigeait vers Down Under la semaine dernière – laissant entendre que cela aurait pu être son surnom.

Alors qu’ailleurs, on pense que la star de Love Island, Olivia Attwood, est Text, en raison de la célèbre réplique de l’émission ITV2: “J’ai un texte”.

Le DJ radio Chris Moyles sera probablement Mic, tandis que Scarlette Douglas, qui présente A Place In The Sun, pourrait être Sunshine.

Alors que Jill Scott est la candidate principale pour Cap, en tant que joueuse la plus capée de tous les temps pour l’Angleterre avec 161 apparitions.