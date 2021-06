Martin Lewis fait ses débuts à Good Morning Britain en tant que remplaçant de Piers Morgan – alors que les téléspectateurs agacés supplient « PORTER UNE CRAVATE »

MARTIN Lewis a fait ses débuts en tant que co-animateur de Susanna Reid sur Good Morning Britain aujourd’hui – alors que les téléspectateurs le suppliaient de « porter une cravate! ».

Le champion des consommateurs de télévision, 49 ans, a pris l’ancien poste de Piers Morgan après 15 ans en tant qu’expert financier résident du programme et portait une chemise blanche avec des boutons défaits.

5 Martin Lewis a agacé certains téléspectateurs de Good Morning Britain en refusant de porter une cravate le premier jour de sa succession à Piers Morgan

Le regard a agacé certains téléspectateurs lorsque Susanna, 50 ans, l’a souligné – et l’émission a demandé aux gens à la maison de voter sur la façon dont il devrait s’habiller demain.

Voyant un Martin sans cravate sur la sellette, un téléspectateur a déclaré: « Portez une cravate, ce n’est pas son » travail de jour « et je comprends le raisonnement sur celui-là, mais c’est un programme d’information sérieux, pas un dimanche après-midi au pub # gmb »

Un autre a tweeté : « Ça a l’air inconfortable »

Tandis qu’un autre gémit : « Ooh Chest Hair Première chose un matin ! 🤨Non merci. »

5 Certains téléspectateurs ont dit « un peu de respect ! »

Comme l’a dit un autre : « Portez une cravate. Ayez un peu de respect s’il vous plaît. »

Cependant, d’autres ont aimé le look décontracté de Martin – et le sondage a révélé que la plupart des téléspectateurs étaient heureux de voir Martin sans tuiles à l’antenne.

Un téléspectateur a déclaré: « @MartinSLewis Ne portez pas de cravate s’il vous plaît? Je préfère le look calme et décontracté. Plus confiant aussi! #GMB »

Martin a déclaré plus tôt aux téléspectateurs: « Je ne porterai pas de cravate car cela semble corporatif et je parle d’argent, mais je ne suis pas du côté de l’entreprise.

5 Cependant, le sondage a révélé que 80% des téléspectateurs ont aimé le look décontracté de Martin

Smart c’est bien mais je ne vais pas porter de cravate. Cela dit, les téléspectateurs de GMB, vous êtes la réponse ultime à cela, donc j’ai accepté de ne pas porter de cravate le premier jour et nous allons faire un sondage sur Twitter, si vous dites de porter une cravate à partir de demain, je mettra une cravate. »

Le fondateur de MoneySavingExpert.com, dont la valeur est estimée à 128 millions de livres sterling après la vente du site, apparaîtra brièvement dans l’émission du 28 au 30 juin.

Good Morning Britain a remplacé Piers Morgan par une liste de stars masculines en constante évolution depuis son départ en mars.

5 L’expert en économie d’argent, vu ici en 2019, est depuis longtemps un incontournable de GMB Crédit : Fonctionnalités Rex

5 Il prendra le poste de co-animateur laissé vacant par le départ de Piers Morgan Crédit : Rex

Ils incluent Adil Ray, Richard Madeley et même l’ancien rival de Piers, Alastair Campbell, aux côtés de l’hôte régulier Ben Shephard.

En juillet de l’année dernière, Martin a admis qu’il se retirait de Good Morning Britain pour se concentrer sur sa propre série ITV, The Martin Lewis Money Show.

Il a déclaré: « J’espère continuer à apparaître sur Good Morning Britain, cela fait une quinzaine d’années merveilleuses sur ITV pendant la journée. »