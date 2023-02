Martin Lewis exhorte Jeremy Hunt à ne pas augmenter les prix de l’énergie en avril

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Martin Lewis a exhorté Jeremy Hunt à mettre fin aux projets d’augmentation des factures d’énergie en avril alors qu’il parlait de l’augmentation “effrayante” de la précarité énergétique pendant la crise du coût de la vie.

Le champion de la consommation a écrit à la chancelière pour l’avertir que 1,7 million de personnes pourraient être en difficulté s’il ne gèle pas les prix au printemps.

M. Lewis a déclaré que repousser la hausse imminente de la garantie des prix de l’énergie (EPG) serait à la fois “pratique et équitable” et aiderait les gens à survivre jusqu’à ce que les factures commencent à baisser plus tard dans l’année.

M. Hunt a refusé de bouger en augmentant le coût subventionné de 2 500 £ à 3 000 £ par an pour le ménage moyen en avril, bien que les plus vulnérables recevront une aide supplémentaire.

“Reporter l’augmentation est une décision pratique et juste, les factures d’énergie des ménages ayant déjà doublé par rapport à l’hiver précédent”, a écrit l’expert en économie d’argent à Hunt dans une lettre vue par Le gardien.

“Essentiellement, les dommages causés aux poches et à la santé mentale des gens par une nouvelle hausse des prix de l’énergie sont disproportionnés”, a déclaré M. Lewis, qualifiant l’augmentation de la précarité énergétique d'”effrayante”.

Exhortant à agir maintenant, il a ajouté: “Cela ne peut pas attendre le budget – en pratique, les entreprises énergétiques devront savoir beaucoup plus tôt si la hausse prévue ne se produit pas le 1er avril, ou elles devront obligatoirement informer les clients qu’il arrive.”

Les travaillistes ont appelé à l’arrêt de la hausse de l’EPG en avril, la subvention en cours étant financée par une taxe sur les bénéfices exceptionnels élargie sur les bénéfices des géants de l’énergie.

M. Lewis a déclaré que le niveau actuel de subvention EPG pourrait n’être requis que jusqu’en juillet, car le plafond sous-jacent des prix de l’énergie qui contrôle les coûts semble devoir devenir moins cher.

Le plafond des prix de l’énergie – fixé par Ofgem plutôt que par le gouvernement – ​​pourrait tomber sous la barre des 3 000 £ dès avril, a déclaré le patron du régulateur le mois dernier.

Jonathan Brearley a déclaré qu’il était «possible» que la baisse du coût de gros du gaz et de l’électricité puisse signifier que les factures tomberaient en dessous de ce niveau pour le ménage moyen.

Cependant, il est plus optimiste que les récentes projections des analystes de Cornwall Insight, qui ont prévu que le plafond des prix devrait encore dépasser 3 200 £ en avril avant de chuter de manière significative en juillet.

Les experts en énergie de la Resolution Foundation ont prédit que la facture énergétique annuelle typique sera de 2 400 £ l’année prochaine (2023-2024), en baisse par rapport à ses prévisions précédentes d’environ 3 000 £.

Le chancelier Jeremy Hunt sous pression sur les coûts de l’énergie (fil de sonorisation)

Pendant ce temps, M. Brearley a émis son soutien à un nouveau “tarif social” pour les familles en difficulté, ce qui signifierait que les ménages les moins aisés paient moins pour l’énergie qu’ils utilisent.

Mais le patron d’Ofgem est également sous pression à cause du scandale des compteurs à prépaiement qui a contraint des centaines de milliers de Britanniques vulnérables à passer au système le plus coûteux.

Le gouvernement fait face à des appels à une enquête sur la manière dont les sociétés énergétiques ont pu utiliser des agents de la dette pour pénétrer de force dans les maisons afin que des compteurs à prépaiement puissent être installés pour ceux qui ont du mal à payer leurs factures.

L’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown a appelé M. Brearley à démissionner, l’accusant de ne pas avoir protégé les clients, dont certains ont été poussés entre les mains d’usuriers.

Écrire pour L’indépendantM. Brown a déclaré qu’Ofgem et le gouvernement avaient “lamentablement échoué à surveiller et à exposer correctement les entreprises de services publics et leurs agents de la dette”.