MARTIN Lewis a déclaré en colère « Je suis furieux » alors qu’il déchirait sa co-star « vraiment ennuyeuse » de la BBC.

Après avoir appris que Nihal Arthanayake, son co-animateur radio, n’avait pas fini de rédiger son testament un an après avoir reçu un avertissement de sa part, l’expert en économies d’argent est resté furieux.

Rex

Getty

Martin a dit à Nihal qu’il avait jusqu’à la fin du mois du libre arbitre d’octobre pour régler son testament.[/caption]

Il a expliqué sur le podcast Martin Lewis que si quelqu’un a des biens et veut décider de ce qu’il adviendra de ces biens après son décès, il doit faire un testament.

S’ils n’ont pas de testament, les choses deviendront extrêmement problématiques et la répartition des biens sera déterminée par les lois ab intestat.

L’année dernière, sur le podcast de la BBC, Martin a supplié Nihal de faire sa volonté.

Cependant, la personnalité de la télévision a découvert qu’il ne l’avait pas encore terminé.

Martin a dit : « Oh non, vous n’allez pas me dire que vous n’avez pas accompli la Volonté. Je ne savais vraiment pas que je pensais que tu l’avais fait. Ce qui s’est passé? »

Il a alors craqué en disant : « Je suis furieux ! Je suis vraiment ennuyé contre toi.

Martin a dit à M. Arthanayake qu’il avait jusqu’à la fin du mois du libre arbitre d’octobre pour régler son testament.

Le gourou de l’économie d’argent a lancé un appel pressant aux Britanniques pour qu’ils organisent leur testament à l’approche du Mois du libre arbitre.

Cela vient après que Martin ait expliqué comment les acheteurs peuvent acheter des soins de la peau Boots d’une valeur de 225 £ pour seulement 55 £.

Martin a déclaré dans son podcast en ligne : « Boots publie ses calendriers de l’Avent annuels. Il ne s’agit plus de célébrer Noël en avance, c’est un moyen d’obtenir de nombreux produits de soin pour la peau à un prix beaucoup moins cher que de les acheter en magasin. »

n7

Martin a récemment révélé comment les acheteurs peuvent obtenir des soins de la peau d’une valeur de 225 £ de Boots pour seulement 55 £.[/caption]