Martin Lewis a révélé qu’il était resté « secoué » après avoir été confronté à un barrage d’abus vils sur les réseaux sociaux de la part de plusieurs anti-vaxxers.

Le gourou de la finance de 48 ans a décidé de se retirer de Twitter la nuit dernière après qu’un message dans lequel il demandait son avis sur le vaccin Covid-19 ait été critiqué.

Il semble qu’une collection en colère d’anti-vaxxers ait pris pour cible son message maintenant supprimé, incitant la star à se déconnecter pour la soirée.

Aujourd’hui, la star de la télévision a révélé avoir reçu plus de 30 messages honteux faisant référence à «l’holocauste ou à sa religion».

Abordant les vils abus en ligne d’hier, Martin a expliqué qu’il avait également bloqué de nombreux profils mais qu’il avait été laissé « secoué » par les tweets qui continuaient à arriver.









Ce matin, il a écrit: «De plus, j’ai bloqué tous (et malheureusement c’est beaucoup) qui m’ont tweeté des images nazies, ou ont mentionné Hitler si leur but était offensant ou non.

« Je respecte la liberté des gens de dire non / de s’opposer à un vaccin. Je ne respecte pas l’assimilation à l’assassinat délibéré de millions de personnes. »

Martin a souligné qu’il n’avait «aucune idée» des raisons pour lesquelles le sondage avait fait l’objet de tels abus.







(Image: ITV)



Il a poursuivi: «C’est l’un des nombreux tweets de campagne véhémentes, de la circonscription no vax, sur le dernier sondage Twitter.

« Je ne sais pas pourquoi, le sondage n’a aucun impact ou couverture et est du papier à puce. Il explique aussi probablement les abus des gens qui ne reçoivent pas juste un sondage (normal) que je fais pour les suiveurs chaque jour. »

« Je suis un peu secoué par ce barrage constant de trucs ignobles (et ça arrive toujours) – mais je veux essayer de ramener mon twitter à la normale maintenant. J’ai du travail à faire en écrivant mes sections de l’e-mail hebdomadaire MSE et en me concentrant sur les moyens d’économiser de l’argent. «







(Image: ITV)



Dans un autre article sur les réseaux sociaux, Martin a révélé qu’il avait reçu plus de 30 messages cruels.

« J’ai bien sûr bloqué et signalé. Il s’agit du trentième tweet différent faisant référence à l’holocauste ou à ma religion », a-t-il déclaré.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303