Martin Lewis défie Liz Truss et Rishi Sunak de faire des grillades télévisées en direct sur les factures d’énergie

Le champion de la consommation, Martin Lewis, a mis au défi les candidats à la direction des conservateurs, Liz Truss et Rishi Sunak, de présenter leurs plans pour faire face à la flambée des factures énergétiques dans une interview télévisée en direct.

Les candidats subissent une pression croissante pour geler la hausse du plafond des prix de l’énergie ou accepter une énorme expansion du soutien financier pour atténuer la douleur de la flambée des factures.

Truss – qui reste le grand favori pour être nommé prochain Premier ministre lors de l’annonce des résultats lundi – a été accusé d’avoir “couru effrayé” après avoir abandonné une interview de la BBC plus tôt cette semaine.

M. Lewis – qui a averti que certaines personnes mourront inutilement cet hiver parce qu’elles ne peuvent pas se permettre l’augmentation de 80% du plafond des prix – a déclaré que la crise du coût de la vie “a laissé des millions de personnes inquiètes de la façon dont elles arriveront à joindre les deux bouts”.

S’adressant à Truss et Sunak sur Twitter, l’expert en économie d’argent a déclaré: “C’est comme si vous vous invitiez officiellement, en tant que nouveau Premier ministre, à me rejoindre dès que vous prenez vos fonctions pour une heure spéciale de discussion / Q & A pour répondre / apaiser les préoccupations des gens. “

M. Lewis a déclaré qu’ITV diffuserait un programme spécial. Le présentateur a déclaré que sa préférence était de le faire “en direct le soir”, mais s’est dit heureux de travailler avec les camps de Truss et de Sunak sur la programmation dans les prochains jours.

Lewis a été cinglant à propos de l’incapacité du gouvernement à mettre en place un nouveau soutien pour la flambée des factures d’énergie cet été – exhortant les ministres à travailler avec Truss et Sunak sur un plan de soutien d’urgence.

“Nous devrions avoir un plan en place aujourd’hui”, a-t-il déclaré vendredi lorsque l’Ofgem a annoncé que les factures annuelles moyennes passeraient à plus de 3 500 £ à partir du 1er octobre. “Je supplie, je prie et j’implore qu’il y ait plus d’aide.”

Truss a annulé sa seule interview télévisée de la campagne à la direction des conservateurs, qui devait avoir lieu avec Nick Robinson mardi. Sa campagne a affirmé qu’elle était trop occupée – soulevant de nouvelles questions sur sa volonté de faire face à un examen minutieux.

Sunak a promis 5 milliards de livres sterling de paiements supplémentaires pour les plus vulnérables par le biais du système de prestations afin de soulager la douleur de l’augmentation des factures de gaz et d’électricité.

Mais le favori de Truss, qui a donné la priorité aux réductions d’impôts immédiates, ne s’est pas encore engagé à effectuer d’autres paiements directs. Le favori conservateur envisagerait de renforcer le soutien aux plus vulnérables par le biais du système de prestations, mais a exclu les « aumônes » universelles.

Sunak a averti qu’il y avait un risque que les marchés perdent confiance dans l’économie britannique – car il a dit qu’il avait du mal à voir comment ses plans rivaux “s’additionnent”.

Dans une interview avec le Financial TimesSunak a déclaré qu’il serait « complaisant et irresponsable » pour un Premier ministre et chancelier « de ne pas penser aux risques pour les finances publiques ».

Truss et Sunak feront un dernier effort pour gagner les membres du parti conservateur lors de la dernière campagne électorale à la Wembley Arena mercredi soir, avant la clôture du vote à 17 heures vendredi.

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont réitéré leurs appels à une augmentation de la taxe exceptionnelle sur les géants du pétrole et du gaz pour payer un gel du plafond des prix de l’énergie cet hiver.

Cela survient alors que les grands producteurs de gaz et les producteurs d’électricité britanniques seraient en passe de réaliser des bénéfices excédentaires pouvant atteindre 170 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années.

L’analyse des fuites du Trésor montre l’ampleur considérable des bénéfices excédentaires potentiels des producteurs de gaz et des producteurs d’électricité dans les deux années à venir, selon Nouvelles Bloomberg.

Mais le Trésor a déclaré qu’il ne reconnaissait pas les chiffres. Un porte-parole du gouvernement : « Nous ne reconnaissons pas cette analyse. Le gouvernement a clairement indiqué qu’il souhaitait voir le secteur pétrolier et gazier réinvestir ses bénéfices pour soutenir l’économie, les emplois et la sécurité énergétique du Royaume-Uni.

Le dernier sondage montre que 82% du public britannique soutient l’idée de geler le plafond des prix de l’énergie à son niveau actuel de 1 971 £ par an.

L’enquête Deltapoll a également révélé qu’une personne sur quatre ne pourra “certainement” pas se permettre la hausse imminente à plus de 3 500 £, tandis que 40% ont déclaré qu’ils ne seraient “probablement” pas en mesure de payer les coûts supplémentaires.