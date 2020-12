Le créateur de Spitting Image, Martin Lambie-Nairn, est décédé à l’âge de 75 ans.

Le graphiste, qui est également crédité de la conception du logo Channel 4, est décédé le jour de Noël selon un communiqué publié par sa famille.

Il disait: «Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de Martin Lambie-Nairn le jour de Noël.

«Au cours d’une carrière de cinq décennies, Martin a été largement reconnu comme l’un des principaux graphistes et directeurs créatifs de sa génération.

« De son identité révolutionnaire pour le lancement de Channel 4 en 1982 et le changement de marque de BBC News à sa nomination en tant que Royal Designer for Industry et à la création de l’idée et du concept originaux pour la série télévisée Spitting Image, les distinctions et réalisations de Martin sont trop nombreux pour être énumérés.









« Son travail exceptionnel, sa gentillesse et son esprit créatif contagieux ont touché la vie de tant de gens. Il manquera énormément à tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés au fil des ans. »

Martin possédait l’agence Lambie-Nairn, qui a conçu certains des graphismes les plus connus de la télévision britannique.

Celles-ci comprenaient les blocs originaux de 1982 de Channel 4, toujours utilisés dans la stratégie de marque de la chaîne à ce jour.







(Image: canal 4)



La société était également responsable du retrait du ballon de la BBC dans les années 2000.

Et lors d’un déjeuner d’affaires en 1981, Martin a gagné son crédit comme l’un des esprits derrière Spitting Image après avoir proposé le concept en discussion.

Pendant 12 ans, il a été directeur créatif consultant à la BBC avant de passer à un autre travail en 2002.







(Image: ITV / Central / REX / Shutterstock)



La série satirique, qui a été récemment relancée, a trouvé un énorme fandom dans les années 1980 et 1990 alors qu’elle a balayé certaines des personnalités les plus connues des établissements britanniques, de la royauté à Margaret Thatcher.

Les personnages sont apparus comme des marionnettes exagérées, la série ayant récemment été relancée pour un nouveau public.

Les nouvelles marionnettes apportées à l’écran comprenaient Donald Trump, Joe Biden, Boris Johnson et Piers Morgan.