Martin Keown nomme Mikel Arteta "aller à" joueur sur lequel Arsenal compte toujours

La légende d’Arsenal, Martin Keown, pense que Bukayo Saka est désormais le joueur incontournable de Mikel Arteta, après être à nouveau devenu le sauveur des Gunners.

Saka a inscrit son sixième but de la saison, alors qu’Arsenal a remporté un match nul 1-1 lors du match « à l’extérieur » de leur dernier affrontement en Ligue Europa avec Benfica.

Prenant place au Stadio Olimpico à Rome, l’équipe d’Arteta avait de bien meilleures chances et aurait pu être hors de vue en première mi-temps.

Cependant, après avoir échoué à convertir ces opportunités, l’équipe portugaise a pris les devants lorsque Pizzi a converti un penalty après 55 minutes.

Mais moins de deux minutes plus tard, Saka a marqué le but le plus important à l’extérieur pour donner aux Gunners l’avantage avant le match retour de la semaine prochaine à Athènes.

La dernière frappe du joueur de 19 ans signifie qu’il est le seul adolescent de Premier League à avoir contribué à deux chiffres en buts et en passes décisives depuis le début de la saison dernière.

Sous Arteta, Saka est devenu un élément clé de l’équipe d’Arsenal et Keown l’a maintenant qualifié de joueur le plus fiable de l’Espagnol.

« Peu importe où vous jouez Saka, en toute honnêteté. C’est un arrière gauche, un aile droit, vous pouvez le jouer devant si vous le souhaitez », a-t-il déclaré à BT Sport après le match nul.