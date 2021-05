Martin Kemp révèle que George Michael lui a décroché un emploi sur EastEnders en échange du port de son pull à l’écran

MARTIN Kemp a révélé que George Michael lui avait trouvé un emploi sur EastEnders – en échange de porter ses vêtements sur le savon.

La star de Spandau Ballet, Martin, 59 ans, a obtenu le rôle d’homme d’affaires douteux Steve Owen après que le chanteur George l’ait mis en contact avec un producteur d’EastEnders.

Martin Kemp a rejoint EastEnders en 1998 et son personnage Steve Owen était marié à Mel Owen[/caption]

Mais le WHAM! La légende, décédée en 2016, était en fait obsédée par le savon et savait qu’il y aurait quelque chose pour lui aussi.

Martin a révélé sur Weekend Best d’ITV plus tôt dans la journée: «George était un fan des EastEnders. Il m’a obtenu le rôle, dans EastEnders, en tant que Steve Owen. Ouais, il m’a poussé à travers la porte!

«Puis il m’a dit: ‘Une chose que je veux en retour… voici un de mes pulls, faufile-le un jour, tu dois le porter dans l’une des scènes!’»

Martin discutait avec Shane Richie, invité de Weekend Best, qui a répondu: « L’avez-vous vraiment fait? »

Et Martin a répondu: « Ouais je l’ai fait ouais, je l’ai furtivement mis et je l’ai mis pour lui et il a adoré! »

Martin a révélé que George Michael lui avait décroché le poste en parlant du feuilleton sur Weekend Best d’ITV aujourd’hui[/caption]

Martin a joué le mauvais garçon de Walford, Steve Owen[/caption]

Pals George Michael et Martin Kemp, photographiés ensemble en 1984[/caption]

Martin discutait avec son compatriote légende des EastEnders Shane Richie alias Alfie Moon[/caption]

Shane a ensuite ajouté: « Et il adorait June Brown (Dot Cotton)! » comme Martin l’a partagé: «C’était un homme magnifique et magnifique. Je ne saurais trop parler de lui.

L’épouse de Martin, Shirlie, qui était la choriste de Wham!, Avait précédemment révélé que leur célèbre ami avait l’habitude de fouiller leur maison à la recherche des scripts du feuilleton.

Shirlie, 58 ans, a déclaré: «Il était obsédé. Il venait en rond et ouvrait les tiroirs, fouinant.

Le co-animateur Martin’s Weekend Best est son fils Roman, 28 ans, qui est également le filleul de George.

Il a récemment raconté comment Roman s’était presque noyé dans la piscine de George alors qu’il n’était qu’un enfant en bas âge.

George photographié en 1999[/caption]

Le fils de Martin, Roman, est le filleul de George Michael[/caption]

L’épouse de Martin, Shirlie, était George’s Wham! choriste et meilleur ami[/caption]

L’hôte du petit-déjeuner dans la capitale et finaliste de I’m A Celeb en 2019, Roman a été traîné hors de la piscine dans le sud de la France par son père horrifié.

Martin a écrit dans It’s A Love Story, son autobiographie avec sa femme Shirlie: «Nous étions dix autour de la piscine, dans la maison de George à St Tropez, à garder l’œil et l’oreille ouverts.

«Au moment où je m’autorisais à hocher la tête, je me suis soudainement retrouvé assis bien droit.









«Je n’avais pas entendu de bruit ni vu d’éclaboussures, mais quand j’ai regardé la piscine, j’ai réalisé que Roman était sous l’eau, ne bougeait pas.

Martin, qui a sauté pour le retirer, a poursuivi: «Il n’était pas là depuis plus de deux secondes, mais cela a été assez long pour me terrifier.

«Étonnamment, il allait bien. J’étais dévasté. Pendant les deux jours suivants, je me suis retrouvé à pleurer presque constamment. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qui aurait pu arriver et aux conséquences si j’étais arrivé trop tard.