Martin Kemp admet qu’il a triché avec un «  bâton de larme  » lors du tournage de scènes émotionnelles dans EastEnders

MARTIN Kemp a filmé des scènes émotionnelles d’EastEnders à l’aide d’un bâton de larme.

S’adressant à sa collègue star du feuilleton Lisa Riley sur le week-end Best de Martin et Roman Kemp aujourd’hui, la star a admis qu’il ne pouvait pas pleurer devant la caméra.

6 Martin Kemp a révélé son astuce de « bâton de larme » lors du tournage de scènes émotionnelles dans EastEnders

6 Lisa Riley a qualifié Martin de tricheur pour avoir utilisé le hack du « bâton de larme »

La pop star devenue acteur a fait sa première apparition en tant que méchant résident d’Albert Square Steve Owen dans EastEnders en 1998.

Ses intrigues, en particulier le meurtre de l’ex-flamme Saskia, ont saisi la nation, tout comme ses yeux bleus incroyablement perçants.

Dans une interview avec la star d’Emmerdale Lisa Riley, Martin lui a demandé comment elle s’était préparée pour des scènes déchirantes et percutantes, auxquelles Lisa a révélé pleurer pendant «sept semaines et demie sans interruption».

Elle a ajouté: «Parfois, il est difficile d’avoir une journée complète où l’on fait toute l’émotion».

6 Lisa a dit qu’elle avait pleuré pendant sept semaines et demie pendant des scènes déchirantes d’Emmerdale

Martin était d’accord avec Lisa et a déclaré: «C’est vraiment une chose difficile, je veux dire que je l’ai beaucoup fait quand vous jouez quand vous devez arracher de petites croûtes de choses que vous ne voulez pas et c’est vraiment difficile à fais. »

Il a ensuite admis: « J’avais l’habitude de tricher sur EastEnders, j’ai utilisé le vieux bâton de larme. »

Une Lisa en colère s’est exclamée: «Oh non! Espèce de tricheur! »

Martin a ajouté: «En fin de compte, je l’appelais le bâton de récompense, parce que chaque fois que je le collais, je recevais un prix!»

6 Martin a plaisanté en disant qu’il est rapidement devenu un « bâton de récompense »

6 Martin a joué Lisa comme elle s’est préparée pour des scènes émotionnelles

Alors qu’ils riaient tous les deux, Roman ne put s’empêcher de faire une remarque sarcastique: « Il n’aime pas du tout parler de récompenses et d’EastEnders. »

Même si Martin et Roman forment un excellent duo, Martin se lancera en solo plus tard ce mois-ci après avoir annoncé qu’il serait le premier grand nom à signer pour Rolling In It de Stephen Mulhern.

La série ITV, qui s’est avérée être un succès pour la chaîne l’année dernière, recommencera le tournage le mois prochain, avec Martin signant sur la ligne pointillée pour y participer.

Une source a déclaré: «Il devient clair que Martin et Roman forment un fantastique partenariat télévisuel.

6 Martin ira en solo après avoir été annoncé comme le premier grand nom à rejoindre Rolling In It

«Et bien que Roman fasse beaucoup de panneaux en solo, c’est le premier passage de Martin sur la boîte sans lui cette année.

«Ils s’attaquent aux grandes stars cette année, avec ALESHA DIXON également sur leur liste de souhaits, donc avoir Martin signe sur la ligne pointillée est génial.

«On espérait que Roman pourrait monter à bord, mais les dates de tournage ne correspondaient tout simplement pas.»

Le week-end Best de Martin et Kemp se poursuit samedi et dimanche prochains à 8h30 sur ITV.