Martin Garrix collabore avec Bono et The Edge pour la chanson officielle de l’UEFA EURO 2020 «  We Are The People  »

Avec moins d’un mois pour le coup d’envoi de l’UEFA Euro 2020 le 11 juin, la chanson officielle du tournoi est sortie et est désormais disponible sur les plateformes de streaming. La chanson Nous sommes les gensmet en vedette le DJ néerlandais Martin Garrix avec les stars de U2 Bono et The Edge. Le clip vidéo de la chanson présente les trois artistes et les visuels sont parfaitement synchronisés avec la musique, créant une histoire édifiante et inspirante.

Selon Rollingstone.com, Garrix a commencé à travailler sur la chanson il y a presque trois ans seulement. Cependant, au début du processus, il s’est rendu compte qu’il y avait une «ambiance U2» dans l’intro de guitare de la chanson et a pensé à collaborer avec les membres réels du groupe. Il a contacté les membres de U2 pour la chanson et, à sa grande surprise, Bono l’a rappelé pour parler des plans le soir même.

Plus tard, The Edge les a également rejoints et la chanson a commencé à « décoller » en hymne. garder leur collaboration secrète depuis deux ans et il n’y avait même pas de rumeurs selon lesquelles quelque chose comme ça se produirait.

De plus, Garrix a également composé le débrayage du tournoi et a diffusé de la musique. Chaque année depuis 1992, l’UEFA Euro Championship a eu des chansons officielles et Garrix rejoint la ligue d’artistes tels que Nelly Furtado, Simply Red et Enrique Iglesias, qui ont travaillé sur les chansons de l’UEFA Euro Championship.

L’UEFA Euro Championship 2020 débutera avec le match inaugural entre la Turquie et l’Italie au Stadio Olimpico de Rome. Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, les matchs de l’UEFA Euro Championship se dérouleront dans 11 villes différentes à travers l’Europe. Les matches se dérouleront à Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Munich, Rome, Saint-Pétersbourg et Séville et la finale se jouera le 11 juillet 2021 au stade de Wembley à Londres.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici