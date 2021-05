Martin Garrix, Bono et The Edge collaborent pour l’hymne de l’Euro 2020

DJ néerlandais Martin Garrix (c) avec Bono (l) et The Edge (r). UEFA

Le tournoi débutant dans moins d’un mois, l’hymne officiel de l’Euro 2020 a été publié. « We Are The People » a été produit par le DJ néerlandais Martin Garrix et met en vedette Bono et The Edge of U2.

Le travail sur la chanson a commencé à la fin de 2019, peu de temps après que Garrix a été nommé artiste musical officiel de l’UEFA EURO 2020. Plus d’un an plus tard, les fruits de son travail sont maintenant sur nous.

« Créer la musique de l’un des plus grands événements sportifs au monde avec Bono et The Edge a été une expérience incroyable », a déclaré Garrix. « Je suis très fier de ce que nous avons fait ensemble et ravi de le partager enfin avec le monde! »

« We Are The People » vise à refléter les sentiments de « positivité, d’espoir et de détermination » qui ont tendance à envelopper toute équipe participant à un tournoi majeur.

La chanson a une sensation très légère et conviviale pour la radio qui rappelle le travail plus tardif de U2, moins vital – qui, selon certains, s’apparente à une face B de Coldplay.

« C’est une feuille d’hymne à partir de laquelle tout le monde peut chanter, peu importe où l’on est basé », lit-on dans le communiqué officiel de l’UEFA.

Les paroles, écrites par Bono, parlent de générosité, de compassion, d’énergie et d’un besoin de s’unir et de reconstruire – peut-être une référence aux troubles qui ont assiégé les échelons supérieurs de l’administration du football ces dernières années.

« We Are The People » fait désormais partie du panthéon aux côtés de toutes les autres grandes chansons à thème du Championnat d’Europe.

Qui pourrait oublier « Celui-ci est pour vous » par David Guetta feat. Zara Larsson, l’hymne de l’Euro 2016, ou le classique «Été sans fin» par Oceana qui s’est répercuté dans le monde entier lorsque l’Espagne a remporté l’Euro 2012?

C’est sans même mentionner « Peux tu m’entendre maintenant? » par Enrique Iglesias, la ballade émouvante du pouvoir qui a honoré l’Euro 2008, ou « Nous sommes ensemble » par Simply Red – le favori de la terrasse qui est venu définir l’Euro 1996 …