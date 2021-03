Martin Fowler a du mal à faire face après que Ruby Allen ait perdu son bébé

MARTIN Fowler va avoir du mal à faire face à l’épouse de soutien Ruby Allen lors de sa fausse couche à EastEnders.

Ruby – qui est jouée par Louisa Lytton dans le feuilleton BBC One – a décidé de garder secrète sa fausse couche lors de l’épisode de vendredi soir après avoir vu à quel point Martin était excité à propos du bébé.

Mais quand Stacey est arrivé au club pour affronter Ruby pendant les vacances qu’elle et Martin avaient planifiées avec ses enfants, la dispute a pris une mauvaise tournure et Ruby a accidentellement basculé dans les escaliers.

Stacey, pensant toujours que Ruby était enceinte, paniqua et sonna une ambulance.

La semaine prochaine, Ruby en profitera pour blâmer Stacey alors qu’elle se bat pour faire face à son chagrin.

Les téléspectateurs verront Ruby se préparer au travail malgré les objections de Martin et doubler de douleur.

Plus tard, Ruby tombe en panne lorsque le médecin lui dit qu’elle a une hémorragie suite à sa fausse couche et qu’elle aura besoin d’une intervention chirurgicale.

Pendant ce temps, Stacey se bat contre une conscience coupable et s’excuse auprès de Martin pour l’accident de Ruby à l’extérieur de l’hôpital.

Tout commence, cependant, lorsque Stacey tente de s’excuser auprès de Ruby et Ruby annonce à Kush et Martin que Stacey l’a poussée dans les escaliers – et qu’elle a causé sa fausse couche.

Ruby continue en expliquant comment Stacey et Kush l’ont enfermée dans son bureau et lui ont fait faire un test de grossesse.

Martin entre en colère et frappe Kush, incapable de croire ce qu’il entend.

Et il est clair qu’il se bat aussi car Ruby doit subir une autre procédure.

Parlant des raisons du mensonge «très triste» de Ruby, l’actrice Louisa a déclaré au Sun et à d’autres médias: «Ruby a toujours été désespérée d’être aimée. Elle a été très seule depuis son plus jeune âge, donc je pense qu’elle prend des décisions très irrationnelles et qu’elle est assez égoïste parce qu’elle n’a vraiment eu personne d’autre autour d’elle pour lui apprendre moralement et des choses comme ça.

Je suppose qu’elle est juste désespérée pour Martin. Elle l’aime vraiment. Je pense qu’il est probablement la première personne qu’elle aime réellement, et certaines femmes feront n’importe quoi par amour. Je pense que dans son esprit, elle croit vraiment qu’ils sont censés être ensemble et que Stacey est sur le chemin. Elle veut ce qu’elle veut.

C’est vraiment triste. Elle prend des décisions terribles et ce n’est presque pas une personne très gentille, mais c’est vraiment triste quand on pense d’où ça vient et ce qu’elle a vécu.

Les téléspectateurs savent que Ruby a fait de grands efforts pour éloigner Martin de son ex-femme Stacey.

La maladie secrète d’Isaac Baptiste est enfin révélée lors d’une dispute explosive avec sa mère

Le propriétaire du club a payé Kush pour emmener le fils de Stacey, Arthur, loin de Walford dans un geste cruel.

Ruby a ensuite fait semblant d’être enceinte pour piéger Martin, avant de se rendre compte qu’elle portait son bébé après tout quand Stacey a deviné qu’elle mentait et l’a forcée à passer un test.

Louisa a ajouté: «Je pense qu’elle a toujours su au fond que Martin aimera toujours Stacey. Ils seront toujours le couple. Aussi désespérée qu’elle soit pour lui de l’aimer, je pense qu’il y a beaucoup d’insécurité autour de Stacey et qu’il y en aura pour toujours.