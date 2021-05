Martin Compston, Vicky McClure et Adrian Dunbar de Line of Duty regardent ensemble les 5 dernières minutes de la finale sur FaceTime

Les stars de Line of Duty ont regardé les cinq dernières minutes de l’émission d’hier soir ensemble sur FaceTime.

Vicky McClure, Martin Compston et Adrian Dunbar se sont tous organisés pour voir la finale ensemble.

BBC

Martin Compston, Vicky McClure et Adrian Dunbar dans Line of Duty[/caption]

Parlant sur talkSPORT hier matin, Vicky – qui joue DI Kate Fleming – a fait part de ses projets aux auditeurs.

Elle parlait à son mari Jonny Owen dans son émission.

Elle a déclaré: «Le plan, c’est moi, Martin et Adie vont tous à FaceTime cinq minutes avant la fin et regarder les cinq dernières minutes ensemble.

«Ce sera sympa. Pas le tout – ce serait trop stressant.





«Mais les cinq dernières minutes. Moi, Martin et Adie – et Jed Mercurio – nous sommes si serrés et nous nous envoyons tous des textos.

«Nous sommes tous très chanceux et ne le prenons pas pour acquis.»

Elle a également déclaré qu’elle ne savait pas s’il y aurait une autre série et a ajouté: «Nous ne savons vraiment pas. Ce n’est pas une réponse de relations publiques – personne ne le sait. Nous devons laisser cette série atterrir et voir ensuite ce qui se passe. »