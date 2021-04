La star de LINE Of Duty, Martin Compston, s’est entièrement déshabillée pour son rôle dans le film La disparition d’Alice Creed.

Les coups de cœur du buff ont refait surface sur Twitter alors que les fans comptent à rebours pour la finale de la série de son drame policier de la BBC.

7 Martin Compston est apparu nu dans La disparition d’Alice Creed Crédit: Twitter

L’acteur a partagé un aperçu de son corps nu sur la plate-forme en 2013, écrivant: « Malgré ce à quoi il me ressemble et l’ex-ex est toujours en bons termes, tant que le n ° 1 la trouve #DisappearanceofAliceCreed # friBBC1. »

Le tir d’action voit une épingle Martin menottée Alice [Gemma Arterton] contre le mur par son cou en utilisant son pied.

Sorti en 2009, le thriller policier a vu le personnage de Martin kidnapper sa riche petite amie Alice afin d’empocher une grosse rançon.

7 Il a joué aux côtés de Gemma Arterton

7 Il a kidnappé sa petite amie à l’écran pour une rançon

Depuis la sortie du thriller, Martin a joué son rôle le plus mémorable sous la forme du flic en difficulté Steve Arnott.

Six séries et il est aux prises avec la douleur chronique, la dépendance à l’alcool et aux pilules d’abonnement, mais il poursuit toujours des flics corrompus et des criminels.

Avant la finale de cette série dimanche, il a promis aux fans une « fin parfaite ».

L’acteur de 36 ans a déclaré que la distribution n’avait pas été informée que le drame reviendrait pour une septième série, laissant entendre que tous les détails pourraient être liés.

Cela est venu après que le créateur de l’émission, Jed Mercurio, ait averti: « Nous sommes dans une situation où il n’est pas tout à fait clair qu’il y aura une septième série. »

7 Martin Compston de Line of Duty a déclaré que l’émission avait la « fin parfaite » pour les fans Crédit: BBC

Martin a dit au podcast Sanctuaire du devoir: « Ce sont des éléments différents cette année, parce que nous devons regarder les choses en termes de, est-ce que les gens veulent que nous revenions? Vous ne voulez pas en faire trop.

«Dix ans après, vous commencez à penser à l’héritage, et si ça se passe aussi bien, cela pourrait être la fin parfaite.

«Mais ensuite, nous pourrions passer encore quelques mois et … ce que je dirai, c’est que nous n’en ferons pas un juste pour le plaisir de le faire.

7 Près de 11 millions de personnes ont écouté l’avant-dernier épisode de Line Of Duty dimanche soir Crédit: BBC

« Nous ne savons pas [if there will be another series]. Cela n’a rien de nouveau. Jed ne le fera que s’il y a une histoire à raconter. «

Il a ajouté: « Jed prend toujours du temps après une série, comme quelques mois.

« Il y a beaucoup de choses au-dessus de ma note salariale comme les analyses et les scores d’audience. Il enlève l’émotion et regarde tout cela. »

Une bande-annonce a été révélée suggérant que des parcelles remontant à des années seraient bloquées.

7 Tous les détails de la série six devraient être liés à un dernier épisode explosif Crédit: BBC

7 Ted ou Steve pourraient-ils se retrouver sur la ligne de tir dimanche soir? Crédit: BBC

Une légende à l’écran déclarait: « Chaque enquête a mené à cela. »

Il ne fait aucun doute que la BBC voudra désespérément que l’émission revienne pour une septième série, après que les audiences aient atteint 11 millions dimanche.

Cela en a fait l’émission de télévision la plus regardée depuis l’émission spéciale de Noël de Doctor Who en 2008, qui a été vue par 11,7 millions de personnes.