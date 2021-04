Martin Compston de Line Of Duty dit que les théories des fans sur H sont «  assez proches  » et ne diront même pas à maman qui est un flic plié

La star de LINE Of Duty, Martin Compston, a révélé que les fans étaient «assez proches» de savoir qui était le «H» ténébreux.

L’acteur de 36 ans, qui incarne DI Steve Arnott dans le drame à succès, s’exprimait avant la finale épique dimanche.

La star de Line Of Duty, Martin Compston, a admis que les fans étaient « assez proches » de la vérité[/caption]

Apparaissant sur The Jonathan Ross Show, il a admis: «Toutes ces théories sauvages… certaines sont assez proches!»

Cette série a vu Steve, Kate et le suprémo de l’AC-12 Ted Hastings démêler une énorme quantité de preuves sur les flics corrompus infestant la police centrale – et leur gestionnaire, connu uniquement sous le nom de « H ».

Martin apparaît dans l’émission de chat d’ITV samedi soir aux côtés de la co-vedette de Line Of Duty, Vicky McClure.

Elle a dit qu’ils ne diront même pas à leurs parents les grands rebondissements du drame.

Steve Arnott et Kate Fleming en mission dans le dernier épisode de Line of Duty dimanche[/caption]

L’actrice Kate Fleming a expliqué: «C’est plus votre famille et vos amis proches qui se disent: ‘Alors, tu vas me dire?’

«Même ma mère – j’étais dans leur jardin, papa est entré – ma mère me disait: ‘Allez, viens.’ J’ai dit: « Non, non! » Je ne veux pas le gâcher pour eux.

«Je lui dirais, elle ne le dirait à personne, mais ça la ruine pour elle alors.

Martin a ajouté: «Chaque année, vous vous inquiétez, sommes-nous toujours pertinents? Les gens vont-ils encore être investis?





«Maintenant, nous sommes plus grands que jamais, nous attirons de nouveaux fans… c’est une période intense quand c’est allumé.»

Ailleurs. la star a déclaré à l’hôte de 60 ans que ses DM sur Instagram étaient devenus «incontrôlables» en disant qu’il avait reçu des messages malchanceux des «deux sexes».

