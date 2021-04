La star de LINE Of Duty, Martin Compston, a déclaré que l’épisode de dimanche pourrait être le dernier de tous les temps – mais a promis aux fans une « fin parfaite ».

L’acteur de 36 ans, qui joue DI Steve Arnott, a déclaré que le casting n’avait pas été informé que le drame reviendrait.

Cela est venu après que le créateur de l’émission, Jed Mercurio, ait averti: « Nous sommes dans une situation où il n’est pas tout à fait clair qu’il y aura une septième série. »

Martin a dit au podcast Sanctuaire du devoir: « C’est différent cette année, parce que nous devons regarder les choses en termes de, est-ce que les gens veulent que nous revenions?

«Dix ans après, vous commencez à penser à l’héritage, et si ça se passe aussi bien, cela pourrait être la fin parfaite.

«Mais ensuite, nous pourrions passer encore quelques mois et … ce que je dirai, c’est que nous n’en ferons pas un juste pour le plaisir de le faire.

« Nous ne savons pas [if there will be another series]. Cela n’a rien de nouveau. Jed ne le fera que s’il y a une histoire à raconter. «

Il a ajouté: « Jed prend toujours du temps après une série, comme quelques mois.

« Il y a beaucoup de choses au-dessus de ma note salariale comme les analyses et les scores d’audience. Il enlève l’émotion et regarde tout cela. »

Une bande-annonce a été révélée avant la grande finale dimanche, suggérant que des intrigues remontant à des années seront bloquées.

Une légende à l’écran déclarait: « Chaque enquête a mené à cela. »

Il ne fait aucun doute que la BBC voudra désespérément que l’émission revienne pour une septième série, après que les audiences aient atteint 11 millions dimanche.

Cela en a fait l’émission de télévision la plus regardée depuis l’émission spéciale de Noël de Doctor Who en 2008, qui a été vue par 11,7 millions de personnes.