Martin Clunes accuse ses voisins d’être « cyniques et malhonnêtes » lors de la dernière salve d’une guerre de longue date contre leur caravane statique

Martin Clunes a accusé ses voisins d’être « cyniques et malhonnêtes » lors de la dernière salve de sa longue guerre contre leur caravane statique.

La star de Men Behaving Badly, 62 ans, a reçu un coup dur le mois dernier dans sa lutte contre un site de voyageurs près de son domicile de 3 millions de livres sterling.

Les projets de Theo Langton et Ruth McGill, autoproclamés « voyageurs du nouvel âge », visant à convertir une caravane statique à 300 pieds de la ferme du Dorset de 130 acres de M. Clunes ont été recommandés pour approbation par le conseil municipal de Beaminster.

Mais la querelle s’est encore intensifiée lorsque la star de la télévision a écrit un e-mail furieux aux autorités locales de planification pour accuser le couple d’être « cynique et malhonnête » en décrivant leur maison comme « mobile ».

M. Langton et Miss McGill vivent sur un terrain boisé qui leur appartient depuis 21 ans, sans eau courante ni électricité.

Durant cette période, ils ont obtenu à plusieurs reprises un permis temporaire leur permettant de séjourner sur le site et sont devenus des membres populaires de la communauté rurale.

Il y a deux ans, ils ont demandé l’autorisation permanente de continuer à y vivre en faisant reconnaître le terrain comme terrain de voyage.

En plus de leur « mobile home » de 45 pieds de long, le site aurait de l’espace pour deux caravanes itinérantes afin que la famille et les amis puissent leur rendre visite.

M. Clunes, célèbre pour avoir joué le rôle du généraliste grincheux dans Doc Martin, s’est opposé au projet et souhaite que le site soit dégagé.

Lui et sa femme, productrice de télévision, Philippa Braithewaite, affirment que le terrain se trouve dans une zone d’une beauté naturelle exceptionnelle et qu’un site réservé aux voyageurs est totalement inapproprié pour ce paysage sensible.

Ils se sont déjà demandé si M. Langton et Mme McGill étaient des voyageurs « de bonne foi » et n’avaient donc pas droit à une base là-bas.

M. Clunes a maintenant envoyé un furieux e-mail à l’autorité locale de planification affirmant qu’il n’y a rien de mobile dans la caravane de M. Langton et de Mme McGill.

La politique gouvernementale stipule qu’un site pour voyageurs doit fournir un espace pour les maisons mobiles, les caravanes et les bâtiments utilitaires, ainsi qu’un parking pour les personnes menant une vie nomade.

Et la définition d’une maison mobile est qu’il s’agit d’une structure qui peut être divisée en deux parties et confortablement ramassée et déplacée à l’arrière d’une remorque de 40 pieds.

M. Clunes a accusé ses voisins de « déformer cyniquement » ces directives en affirmant que leur maison pouvait être déplacée.

Plutôt que d’être divisée en deux parties, il affirme que la structure est composée de centaines de morceaux qu’il faudrait deux semaines pour démonter.

Il affirme également qu’il serait impossible pour une remorque de 40 pieds de négocier trois virages à 90 degrés sur des routes de campagne menant au site près de Beaminster, dans le Dorset.

M. Clunes a réfuté un rapport d’ingénieur que M. Langton et Mme McGill ont soumis pour étayer leur cause.

M. Clunes dans sa ferme près de Beaminster, Dorset. L’acteur a protesté à plusieurs reprises contre les propositions d’un site permanent pour les voyageurs à côté

Plans pour le site Wintergreen Barn à Meerhay. M. Langton et Miss McGill vivent depuis 21 ans sur un terrain boisé qui leur appartient, sans eau courante ni électricité.

L’acteur a déclaré : « S’appuyer sur les résultats comme preuve que la structure est une maison mobile est une tentative de déformer la définition des lignes directrices.

« Je pense que ce bâtiment n’a aucune capacité de mobilité et n’a pas été construit dans un but de mobilité. Le décrire comme une maison mobile est cynique et malhonnête. »

Son agent d’urbanisme a également déclaré que la seule raison pour laquelle le Conseil du Dorset a accordé à M. Langton et à Mme McGill un permis temporaire pour vivre sur le site était pour leur donner le temps de chercher un emplacement plus approprié ailleurs.

Il a ajouté : « L’utilisation à titre temporaire ou permanent reste inappropriée ».

Mais M. Clunes se heurte à une opposition écrasante dans sa tentative de mettre un terme à ces projets. Un responsable de la planification du Conseil du Dorset a recommandé qu’ils soient approuvés, mais cela devra être voté lors d’une prochaine réunion.

M. Langton et Mme McGill sont considérés comme des membres appréciés de la communauté qui se portent volontaires pour de multiples initiatives.

Leur mode de vie a suscité les éloges de nombreux habitants qui affirment que leur campement est discret et durable.

Les villageois ont fait des commentaires acérés à l’égard du « protagoniste » M. Clunes, qu’ils accusent d’avoir prolongé le processus sur deux ans.

Ils soulignent que M. Langton et Mme McGill sont là depuis bien plus longtemps que M. Clunes, qui a acheté la ferme Higher Meerhay de 130 acres à la mère de M. Langton, la célèbre paysagiste Georgia Langton, en 2007.

Katkin Tremanye a déclaré : « Le processus de planification a été excessivement long pour cette famille, beaucoup, beaucoup plus long qu’il n’aurait dû l’être.

« Il a été déployé de toutes les manières possibles par un seul protagoniste alors qu’il y avait, et continue d’avoir, un soutien communautaire écrasant pour ce couple. »

Une vue Google Street View des bâtiments sur le terrain appartenant à M. Langton et Mme McGill

Dans un autre commentaire passif-agressif apparemment destiné à M. Clunes, la locale Emma Gale a déclaré: « Je ne peux pas imaginer ce que cela doit ressentir pour eux d’avoir leur maison si précairement équilibrée à cause de l’opinion d’un voisin. »

Betty Billington a déclaré : « Le principal opposant (M. Clunes) a acheté sa propriété en sachant que cette famille occupait déjà le terrain à des fins résidentielles. Le couple est classé comme voyageurs à des fins de planification conformément à la décision gouvernementale. Ils voyagent régulièrement pour le travail, comme ils l’ont toujours fait depuis de nombreuses années.

« Je ne vois aucune raison pour laquelle ils ne pourraient pas continuer à vivre sur une terre qui ne pose AUCUN problème à personne. »

L’agriculteur local Mark Rainbow a déclaré : « Il ne s’agit pas d’une demande d’intrusion terrifiante et dommageable sur les terres et sur leur voisin éloigné, comme l’a avancé le protagoniste de ce long processus. »

M. Langton a acheté son terrain à sa mère. Lui et son partenaire survivent sans eau courante ni électricité et utilisent des toilettes à compost.

Le voisin Paul Brader a déclaré: « Ils ne devraient pas avoir à subir le stress et l’inquiétude de devoir présenter une nouvelle demande toutes les quelques années. Cela n’a aucun sens lorsqu’ils sont là depuis si longtemps et sans causer de problèmes à qui que ce soit d’autre. »

Plusieurs personnes se sont également manifestées pour affirmer que la famille était des voyageurs légitimes qui passaient leurs mois d’été à voyager et à vendre des objets artisanaux lors de foires et d’événements, notamment à Glastonbury.

Mais M. Clunes n’est pas le seul à s’opposer à la demande de permis de construire.

Dinah Clarke, qui vit à proximité du Meerhay Manor, a déclaré : « De nombreuses personnes dans le Dorset aimeraient développer leur propre terrain pour accueillir leurs propres familles, mais se heurtent à des permis de construire stricts, en particulier dans les AONB.

« M. Langton a un statut de voyageur New Age discutable et devrait donc être soumis aux mêmes règles d’urbanisme que toute autre personne cherchant à développer son propre terrain. »

M. Clunes et son épouse, productrice de télévision Philippa Braithewaite (photographiée en mai 2023), affirment que le terrain se trouve dans une zone d’une beauté naturelle exceptionnelle et qu’un site pour voyageurs est totalement inapproprié pour ce paysage sensible.

James Green, géomètre agréé à la retraite, a déclaré : « Je suis très inquiet si cette demande est acceptée, elle stimulera de nombreuses autres candidatures.

«Il y a beaucoup de jeunes dans le West Dorset, qui surveillent cette demande, qui n’ont pas les moyens d’acheter une propriété pour y vivre, ni même d’en louer une. Obtenir un terrain et s’établir en NAT sera facile à réaliser étant donné que le seul test est de voyager à la recherche d’un emploi saisonnier ou de spectacles et festivals d’été.

Le villageois Richard Fodder a déclaré : « Cette proposition est généralement inappropriée pour une zone de beauté naturelle exceptionnelle et présente des défis spécifiques, notamment l’accès au site et le manque de services de base requis pour la résidence permanente et la protection de l’environnement.

Le conseil du Dorset n’a pas encore fixé de date à laquelle les membres se réuniront pour voter sur la demande d’urbanisme.