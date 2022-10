Martin Clunes a trouvé un rôle de Doc Martin pour la co-star de Men Behaving Badly pour avoir de douces retrouvailles

MARTIN Clunes a trouvé un moyen ingénieux de renouer avec la co-vedette de Men Behaving Badly, Caroline Quentin.

Pendant plus d’une décennie, les goûts de Martin Clunes, Caroline Quentin, Leslie Ash et Neil Morrisey ont eu des téléspectateurs de la BBC dans des points de suture dans la sitcom, Men Behaving Badly.

Caroline Quentin a discuté de son lien avec Martin Clunes avec Alan Titchmarsh[/caption]

Caroline en vedette dans Doc Martin face au “meilleur ami” Martin[/caption]

Caroline a récemment rejoint Alan Titchmarsh sur Love Your Weekend d’ITV pour faire la lumière sur la façon dont le casting s’entend toujours près de 20 ans depuis la fin de l’émission.

Et elle n’a pas caché son affection pour Martin – et comment il s’est assuré qu’ils passent plus de temps ensemble pendant qu’il filmait Doc Martin d’ITV.

« Suivez-vous Martin Clunes ? » Alan a demandé à Caroline lors de l’émission de dimanche.

“Tu sais, tu ne peux pas vraiment t’éloigner de lui !” Alan a plaisanté avant que Caroline ne révèle: “Non, c’est toujours mon meilleur ami.”

“Est-il?” un Alan surpris a pesé avant que Caroline n’explique comment Martin a facilité son passage dans la comédie dramatique médicale.

“Je le vois tout le temps, oui, je l’ai vu il y a quelques semaines”, a-t-elle commencé.

“Bien sûr, j’ai aussi été dans Doc Martin… nous ne nous voyions pas beaucoup, alors il a très gentiment trouvé un rôle que je pourrais jouer.”

Cependant, ce n’était pas seulement un rôle à l’écran qui montrait comment Martin est allé au-delà pour retrouver Caroline.

Caroline a ajouté: "Ensuite, nous avons vécu ensemble pendant le tournage, nous avons donc pu passer un peu plus de temps de qualité ensemble."





“Eh bien, Doc Martin est en train de devenir le favori de la famille”, a ajouté Alan, avant de jouer un clip de Caroline dans le personnage de Doc Martin.

Caroline a fini par jouer la propriétaire de chien et autoproclamée chuchotrice de chien Angela Sim dans quatre épisodes de Doc Martin.

Sa première apparition a eu lieu en 2015 avant de revenir brièvement en 2017 et 2019.

Caroline Quentin et Martin Clunes dans Men Behaving Badly[/caption]