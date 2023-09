Martin Brundle sur le GP d’Italie : 10 pour Max Verstappen, Lewis Hamilton déçoit et Carlos Sainz stars

Martin Brundle de Sky Sports F1 livre son verdict d’expert sur le week-end du GP d’Italie après que Max Verstappen ait remporté 10 victoires consécutives en course à Monza.

C’était l’un des meilleurs Grands Prix de Monza F1 et je l’ai vraiment apprécié. Que Max Verstappen remporte 10 courses consécutives, et que Red Bull remporte les 15 courses jusqu’à présent cette saison, c’est vraiment quelque chose à voir.

Quel exploit de maintenir sans faute ce niveau de performance et de fiabilité sur de nombreux tracés de piste différents et dans des conditions météorologiques variables, face à une puissante opposition. Félicitations à chacun d’entre eux.

Si un joueur de tennis, une équipe de football ou de rugby, par exemple, était si complet et dominant, il serait à juste titre mondialement salué au plus haut niveau. Tout comme ce jumelage. Le sport peut et doit être tribal, mais vous devez sûrement aussi apprécier le niveau d’excellence chez les autres.

J’ai donc été un peu surpris et déçu que Lewis Hamilton et Toto Wolff aient minimisé cet exploit ce week-end, car ils ont reçu à juste titre le respect et l’appréciation qui leur sont dus au cours de leurs années de domination totale de 2014 à 2020.

Dans le même temps, Max et Red Bull réfléchiront sans aucun doute à quelques actions et paroles passées qui ont dilué leurs niveaux d’appréciation actuels dans certains milieux. Mais il faut s’attendre à tout cela lorsque l’on met autant de personnes extrêmement compétitives dans le même espace.

Sainz la vraie star de Monza

La star du Grand Prix d’Italie était sans aucun doute Carlos Sainz. Il était clair dès le début que Ferrari s’était vraiment concentrée sur Monza avec son package aérodynamique et ses nouveaux groupes motopropulseurs.

Celui-ci comptait et Sainz était en forme dès le départ. Il a menacé d’être celui qui refuserait à Verstappen la pole position, et lorsque la pression était forte, il a tenu ses promesses.

La plupart des gens dans le paddock pensaient que Red Bull aurait la voiture de course la plus rapide et prendrait mieux soin de ses pneus lors des courses plus longues, et cela incluait Ferrari. Leurs pilotes Sainz et Leclerc savaient qu’ils devraient tout donner, et ils l’ont sûrement fait. Ferrari et ses fans aiment un pilote agressif, passionné et qui ne dit jamais rien, et ont comme référence de nombreux anciens héros comme Gilles Villeneuve.

La défense de Sainz contre Verstappen et plus tard Sergio Perez dans la sœur Red Bull, ainsi que contre son propre coéquipier Leclerc, a été brillante, même si elle était à la limite. Il a parfaitement positionné sa voiture et a résisté de manière agressive aux mouvements extérieurs, en particulier au premier virage. Parfois, ses mouvements défensifs étaient un peu tardifs, il poussait parfois les règles sur les mouvements répétés et aussi sur la nécessité de laisser de l’espace à l’extérieur d’un corner. C’était formidable à regarder et tout le mérite revient aux commissaires sportifs de la FIA d’avoir permis des courses difficiles.

Des règles parfois pas aussi claires qu’il y paraît

Les règles sont essentiellement les suivantes : si votre rival essaie de passer sur la ligne extérieure, s’il est complètement à côté, roue avant contre roue avant, alors vous devez lui donner de l’espace, ce qui signifie en fait le laisser passer.

Il n’est pas toujours facile de définir exactement où se trouve le sommet dans certains virages plus longs, mais dans la première chicane à 90 degrés à droite/90 degrés à gauche, c’est assez clair.

Le problème est qu’il est si étroit que deux conducteurs dociles peuvent à peine passer côte à côte, et le conducteur à l’intérieur n’aura pas suffisamment de contrôle sur ses pneus avant pour simplement régler encore plus d’angle de braquage. Il y aura des contacts avec des conducteurs affirmant avoir été hors de route.

Les deux pilotes Ferrari se sont défendus contre les deux Red Bull avec ruse et détermination, mais il était inévitable qu’ils finissent par se battre pour la dernière place du meilleur podium du monde devant les fans passionnés de Ferrari.

Ils se sont donc mis à s’affronter avec beaucoup d’agressivité et quelques quasi-accidents, ce qui était passionnant. Les deux pilotes ont déclaré qu’ils appréciaient vraiment les courses, Leclerc a déclaré que cela lui rappelait ses années de karting. Si les pilotes l’adorent et sont autorisés à courir, alors les fans l’aimeront aussi.

Si les garçons de Ferrari s’étaient éliminés et avaient placé la Mercedes de George Russell sur le podium, le chaos et les récriminations auraient été partout. Mais ils ne l’ont pas fait.

Le métier de course de Perez a fait de lui un autre artiste remarquable

Sainz était le meilleur pilote non-Red Bull – 11 secondes derrière Verstappen, ce qui est mieux qu’une demi-minute ou plus dans certaines courses cette année. Cela dit, Max a dû naviguer en fin de course pour protéger certaines températures de la voiture qui devenaient élevées.

Ce fut également une performance remarquable de Sergio Perez. Légèrement en retard lors des qualifications, son talent de course pour dépasser Russell, Leclerc et Sainz était au top.

Cela lui donne 49 points d’avance sur Fernando Alonso, deuxième au championnat des pilotes, mais je pense que ce qui est bien plus important, cela lui donnera une grande confiance avant les huit dernières courses. Je sens qu’il a repris le contrôle mentalement après des courses difficiles.

Russell a connu un bon week-end pour Mercedes sur une piste où ils étaient plus forts que McLaren et Aston Martin. Lewis a trébuché sur la McLaren d’Oscar Piastri en s’entraînant dans la deuxième chicane, ce dont il a assumé l’entière responsabilité de manière impressionnante et s’est excusé auprès du rookie australien qui connaissait à nouveau un solide week-end.

Alex Albon et Lando Norris ont voyagé côte à côte dans la même voiture de route depuis et vers Monaco, et ont passé toute la course nez à nez en terminant à un tiers de seconde d’intervalle. Norris n’a tout simplement pas pu trouver un moyen de dépasser la rapide Williams d’Albon, qui a une fois de plus absorbé la pression sans erreur. Ce combat était typique des batailles sur tout le terrain.

Liam Lawson a encore une fois impressionné en remplaçant Daniel Ricciardo chez Alpha Tauri, et il semble qu’il aura encore quelques chances avant que la grave fracture de la main de Ricciardo ne soit suffisamment guérie.

Ailleurs, ce fut un week-end à oublier pour Alpine et dans une moindre mesure Aston Martin qui n’ont pu se classer que neuvième pour Fernando Alonso, qui aurait été 10e sans le contact de Piastri avec Hamilton. Cependant, la prochaine étape sera Singapour, qui représente un défi tout à fait différent et qui va à nouveau rebattre le peloton.

S’en tenir à la décision sur les combinaisons de pneus

Il s’agissait du deuxième essai de l’Allocation de Pneus Alternative (ATA) où les pilotes seraient limités à 11 trains de pneus secs comprenant trois composés durs, quatre médiums et quatre tendres. Cela représente deux trains de pneus de moins que d’habitude et cela signifie également seulement quatre trains de pneus tendres au lieu de huit.

Ce serait un week-end sec et donc un véritable test, qui s’est plutôt bien passé. Cela rend les essais du vendredi encore plus difficiles à déchiffrer, d’autant plus que ceux qui ne s’attendent pas à passer la Q1 ou même la Q2 adoptent une approche complètement différente des séances d’essais en termes de pneus. Et cela favorisera sûrement toujours moins de tours d’entraînement plutôt que plus.

La direction que nous prendrons ne me dérange pas tant qu’une décision est prise et que nous nous y tenons. Nous avons tout simplement trop de combinaisons de pneus pour les différents formats de qualifications et de course et beaucoup d’entre nous dans le paddock ont ​​du mal à s’en souvenir sans lire à chaque fois, et je soupçonne que les fans ne peuvent vraiment pas se soucier de tout cela non plus. Les équipes s’adapteront selon les besoins.

Et ainsi de suite pour l’humidité et les recoins incessamment éclairés de Singapour. Je ne peux pas attendre.

La Formule 1 revient dans deux semaines avec le Grand Prix de Singapour et toutes les séances seront en direct sur Sky Sports F1 du 15 au 17 septembre.