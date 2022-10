Martin Brundle sur le GP de Singapour: Sergio Perez maîtrise la pluie au milieu de Max Verstappen, la colère de Mercedes

Sergio Perez a qualifié sa victoire de Singapour de “meilleure conduite de sa carrière” dimanche

C’était un événement typiquement étrange mais néanmoins très agréable à Singapour.

C’est toujours un peu étranger de manger à 2h du matin, de dormir à 6h du matin et d’aller travailler une journée à 15h. C’est essentiellement un événement nocturne avec quelques heures de soleil chaque jour.

Les projecteurs dominent et mettent la piste et la voie des stands en évidence pendant trois jours de F1 concentrée, ce qui est une bonne chose, et c’était génial d’être de retour après trois ans d’absence forcée.

Compte tenu de l’emplacement et du climat, il est surprenant de constater à quel point nous avons peu roulé sur le mouillé au cours des 12 courses précédentes, mais une piste mouillée a dominé le résultat des qualifications et de la course.

En l’absence de lumière du jour et de soleil pour aider à le sécher, une humidité élevée qui nie le fait que la température de surface de la piste approchait les 30 degrés, et en particulier dans les quelques zones qui avaient été refaites ou étaient sous une structure qui continuerait à verser de l’eau après la pluie avait terminé, la piste a tout simplement refusé de sécher complètement.

Nous semblions être pour toujours sur le fil du rasoir, trop secs pour les pneus intermédiaires mais trop humides, en particulier juste hors ligne et dans les zones de freinage, pour les pneus secs. Être audacieux et s’engager tôt dans les slicks était généralement puni.

Au cours de la période d’une heure des qualifications, nous sommes passés de temps au tour de 1m 54s sur une piste assez humide en pneus intermédiaires à seulement une pole position de 1m 49s en pneus slicks sur un circuit largement sec.

Max Verstappen aurait dû être en pole position, mais rester en piste pendant la majeure partie des 12 dernières minutes de la Q3 l’a obligé à abandonner son dernier tour en pole à deux virages de chez lui afin d’avoir suffisamment de carburant pour les vérifications techniques obligatoires.

Cue un leader du championnat extrêmement mécontent, et il a fait savoir à l’équipe en termes clairs. À peine sous la surface du 2022 Max 2.0 calme et serein, il y a encore beaucoup de tempérament, mais en fait, ma vision de cela, alors qu’il se dirige vers un deuxième championnat inévitable, est à quel point la perte d’une pole position et d’une victoire potentielle signifie pour lui malgré sa domination actuelle et celle de l’équipe.

Glisser et glisser avec des blocages de freins partout, ce serait Charles Leclerc qui prendrait la pole position dans un groupe serré car, fondamentalement, ses erreurs coûtaient moins cher que pour les autres.

De nombreux connaisseurs ont prédit avec confiance que le risque de pluie pour le GP avait largement reculé, mais le ciel s’est ouvert environ 75 minutes avant la course. Singapour est très habituée à ce genre de précipitations et a les ravines de drainage pour le prouver, mais nous avons tout de même attendu que le front météo soit complètement passé avant d’engager toute la procédure de départ avec 65 minutes de retard. Nous devons nous demander pourquoi nous transportons des pneus « pluie extrême » partout dans le monde si nous ne roulons jamais lorsqu’il y a de l’eau stagnante.

Une fois en route, Sergio Perez, partant de la première ligne, a maintenu ses pneus arrière serrés tout au long de la phase d’accélération et a mené dans le premier virage, qui a décidé du vainqueur tel qu’il se révélerait. De la manière la plus impressionnante, il passerait les deux heures suivantes à gérer une piste qui vous invitait de manière proactive dans le mur avec d’innombrables voitures de sécurité réelles et virtuelles, le tout avec ses miroirs remplis par une Ferrari écarlate avec un Leclerc très déterminé au volant.

Y a-t-il un plus grand défi sportif qui demande autant de vous mentalement et physiquement avec le risque personnel, pendant deux heures ?

Rappelez-vous, sur une base historique, Sergio a eu beaucoup de chance de ne recevoir qu’une pénalité de cinq secondes pour une deuxième infraction de ne pas rester à moins de 10 longueurs de la voiture de sécurité alors qu’il menait le peloton. Vraisemblablement, il a réussi à convaincre les commissaires que sur des pneus froids et des conditions difficiles, et avec le flux et le reflux de la voiture de sécurité et les vitesses des voitures de F1, tout était acceptable.

Et donc, assez longtemps après la course, cela a été confirmé comme une victoire que tout pilote de F1 de l’histoire aimerait avoir sur son CV, tant le défi et l’intensité étaient grands. Sergio figure parfois sur la liste des absents pour quelques courses, mais lorsque des opportunités difficiles se présentent, il est l’homme avec un plan et une tête calme et mature.

Une fois de plus, Leclerc a dû subir la frustration de ne pas avoir remporté une course depuis la pole position. Ce léger patinage de roue au départ et le dépassement de son arrêt au stand se sont combinés pour l’empêcher d’avoir la moindre chance d’être devant Perez.

C’était un deux-trois pour Ferrari, mais tout aussi frustrant, Carlos Sainz a lutté pour le rythme tout au long, et avec le Red Bull de Verstappen dans le trafic et ayant toutes sortes d’aventures, c’était une course à deux chevaux devant.

Lorsque j’étais sur la piste pendant les essais, il était clair que malgré des tours rapides, les deux pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell travaillaient plus dur au volant, notamment par rapport au tour de tapis magique relatif de la Ferrari.

Et cela s’est avéré avec George partant de la voie des stands et ayant divers contacts et problèmes. Il a été le premier à utiliser des pneus slicks, ce qui a aidé tout le monde alors qu’il luttait pour le rythme au début, puis tout à coup, quand ils se sont allumés, c’était une excellente information lorsqu’une autre voiture de sécurité est apparue. George terminerait 14e sur les 14 coureurs pour terminer un week-end extrêmement frustrant.

Lewis n’a pas eu beaucoup plus de chance à la neuvième place après avoir freiné trop tard pour le virage sept et avoir franchi les barrières plutôt que de se diriger vers la voie de sortie. Puis il a tenté un mouvement sur Sebastian Vettel sur la ligne humide du virage 8 et a perdu contre Verstappen, qui avait également emprunté la voie de fuite du virage sept et était apparemment en train de récupérer en permanence pendant deux heures.

Lewis a eu un peu de mal au combat lors de courses plus récentes, ce qui indique probablement une voiture difficile. Ils seront ravis de voir le dos de celui-ci.

Avec Alpine ayant un double DNF avec des pannes d’unité de puissance, McLaren a pris les quatrième et cinquième places pour Lando Norris et Daniel Ricciardo pour faire passer l’équipe à la quatrième place du championnat du monde. Lando a fait un excellent travail, et même s’il a eu de la chance avec la voiture de sécurité, Daniel aussi.

Aston Martin a terminé sixième et huitième pour Lance Stroll et Seb, ce qui a été une autre performance très solide pour eux en même temps qu’ils ont pris la septième place du championnat des constructeurs.

Comme toujours, les conditions changeantes ont complètement dynamisé la course et fourni des sensations fortes, des déversements et des dangers. J’étais en admiration devant les pilotes de la soirée qui affrontaient et surmontaient largement ce défi particulier avec des voitures aussi immensément rapides et puissantes.

