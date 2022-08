Martin Brundle sur le GP de Hongrie: Sebastian Vettel et Fernando Alonso prennent de grandes décisions, Ferrari tâtonne inexplicablement

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action d’un Grand Prix de Hongrie fascinant alors que Max Verstappen s’est imposé depuis la 10e place sur la grille

Le GP de Hongrie a livré sur et hors piste, avec une course très divertissante aidée par Mercedes étant véritablement compétitive à l’avant tandis que des annonces majeures nous laissaient tous deviner.

Dans un passé lointain, nous avons eu des cortèges très ennuyeux autour de ce circuit serré et relativement lent, mais sans virages à grande vitesse pour étirer le peloton, les voitures 2022 ont pu rouler nez à queue et côte à côte encore mieux.

Nous avons vu de beaux dépassements tout au long de la course, dont la plupart ont dû être effectués sur les freins et en restant parfaitement sous contrôle, comme il se doit.

Sortie de Vettel, surprise d’Alonso : disséquer les grandes décisions de la F1

Hors piste, c’était un événement axé sur les anciens champions avec Sebastian Vettel annonçant sa retraite à la fin de la saison, où toutes choses étant égales par ailleurs, Abu Dhabi sera son 300e départ en Grand Prix. Il semble qu’il n’y ait pas longtemps depuis qu’il était pilote d’essai BMW Friday, puis sur la grille de Toro Rosso ressemblant à un étudiant universitaire au visage frais qui profitait de la vie il y a environ 15 ans.

Il a remporté quatre championnats du monde et 53 courses, troisième sur la liste de tous les temps en F1, et il reste le plus jeune champion du monde de tous les temps. Il n’a peut-être que 35 ans, mais il a brûlé la bougie durement.

Quatorze des victoires de Seb étaient avec Ferrari sur six saisons, ce qui est peut-être plus que certains pourraient imaginer étant donné que l’aventure ne s’est pas déroulée comme prévu. J’ai demandé à Christian Horner sur Sky Sports F1 s’il pensait que Seb avait fait une erreur en quittant Red Bull pour Ferrari à la fin de 2014, et il était parfaitement clair qu’il pensait que c’était la bonne décision pour lui à ce moment-là.

Sebastian veut poursuivre sa vie de famille et sans aucun doute certaines des autres initiatives et causes mondiales qu’il a défendues ces dernières saisons. Alors que le même jour, il a lancé un compte Instagram qui compte déjà 2,1 millions d’abonnés, il aura du mal à maintenir une notoriété et un tremplin loin de la scène mondiale de la F1 car ce jeu regarde sans relâche vers l’avenir. Combien de fois quelqu’un a-t-il mentionné Kimi Raikkonen cette année, par exemple ?

Sebastian est un vrai champion et un être humain très bon, et ce fut un plaisir de commenter sa carrière.

Le moment de sa déclaration de retraite vidéo avait encore plus de sens lorsque Fernando Alonso a été étonnamment annoncé comme prenant son siège lundi matin. Il semble qu’Alpine ne pouvait pas ou ne voulait pas offrir à Alonso un contrat de deux ans, et son contrat avec Aston Martin est officiellement décrit comme pluriannuel.

Il a également été assez déçu de voir à quel point son coéquipier Esteban Ocon a été percutant envers lui au combat chez Alpine plutôt que de tourner toutes leurs armes contre leurs rivaux.

Fernando est une force de la nature sur et en dehors de la piste et il poussera l’équipe très fort. Il s’est un peu adouci ces jours-ci, mais il pourrait facilement y avoir des feux d’artifice lorsqu’il rejoindra la “société” de la famille Stroll.

Je me souviens avoir interviewé Fernando sur la grille d’Abou Dhabi en 2018 et il était très convaincant que c’était vraiment la fin de sa carrière en F1, mais maintenant il sera sur la grille jusqu’à au moins fin 2024 à l’âge de 43 ans et avec 400 ans. La F1 court sous son pied droit. Extraordinaire.

Mise en place de la course : Leclerc traque Russell

Le tour de pole position de George Russell était un cracker à l’improviste. Il n’a pas dépassé les temps de secteur ou les pièges de vitesse, mais il a très bien préparé ses pneus et a accroché une beauté pour refuser à Ferrari ce qui semblait être un certain lock-out au premier rang, en particulier après que Red Bull de Max Verstappen ait développé des problèmes de bloc d’alimentation lors des qualifications finales. .

Les deux pilotes Ferrari avaient montré un bon rythme sur sol sec ou mouillé et, tout comme au Paul Ricard la semaine précédente, Carlos Sainz avait semblé légèrement plus à l’aise et plus rapide que Charles Leclerc.

Verstappen a eu de la chance que son moteur tombe en panne à la toute fin des qualifications plutôt qu’au début de la course, mais il partait 10e avec l’ambition de se rapprocher du podium. C’était une grille intrigante avec Hamilton également hors de position après que son aileron arrière DRS ait échoué lors des qualifications.

Alpine a verrouillé la troisième ligne et Lando Norris avait également attrapé la quatrième pour McLaren. Ces trois pilotes, ainsi que Valtteri Bottas, suivraient une stratégie peu aventureuse mais vraisemblablement nécessaire en utilisant les pneus durs mal aimés pour tenter de se battre pour le meilleur des autres en septième, remporté par Norris. Alonso et Ocon ont terminé huitième et neuvième, Vettel marquant le dernier point du championnat en 10e.

Bottas s’est arrêté avec deux tours à faire mais serait toujours un finisseur classé, ce qui signifie que pour la 13e fois seulement dans l’histoire de la F1, tous les partants ont terminé.

Russell a vaillamment conservé la tête en faisant 16 tours de son train de départ de pneus tendres. Peut-être curieusement, Sainz a été appelé un tour plus tard pour se débarrasser de ses pneus médiums pour un autre jeu identique, tout comme son coéquipier Ferrari Leclerc au 21e tour, toujours pour les médiums. Selon les règles, à moins qu’il ne pleuve, les deux pilotes seraient obligés de revenir aux stands pour utiliser le deuxième composé obligatoire, ce qui restreignait les options dans une certaine mesure.

Pendant ce temps, l’impressionnant Leclerc tournait plus vite sur ses vieux pneus et surcoupait Sainz pour reprendre la chasse à Russell devant, qui succomba au 31e tour. Cela semblait être une autre course à gagner pour Leclerc.

Où tout a mal tourné pour Ferrari en tant que star de Verstappen et Hamilton

Une grande partie de l’activité des arrêts au stand a été menée pour couvrir la récupération de Verstappen alors que Red Bull a forcé l’ordre du jour en appelant leur homme dans les tours 16 et 38. Max a ensuite livré un rythme fulgurant immédiatement après.

Il avait lutté avec un embrayage à glissement qu’une sorte de réglage par défaut du capteur vaudou sur son volant a aidé à atténuer.

Ferrari était toujours occupée à réagir et au 39e tour, elle a opposé Leclerc. Il devait soit prendre des pneus tendres qui ne dureraient pas jusqu’à la fin de la course, soit des pneus durs qui avaient l’air plutôt mauvais sur d’autres voitures. Ils ont monté les durs et relégué Leclerc en P6 tout en glissant dans tous les sens.

L’équipe Ferrari garde le cap et se soutient sur ces erreurs raisonnablement fréquentes ces derniers temps, mais quelle que soit la façon dont vous le peignez, ils ont en quelque sorte navigué une voiture rapide de la deuxième et de la troisième sur la grille pour terminer quatrième et sixième. Tout cela a été aggravé par un rythme étonnamment médiocre sur les pneus à gomme tendre lors d’une journée fraîche avec des taches de pluie constantes, mais la stratégie moyenne / moyenne opposant pour la deuxième fois un peu plus de la moitié de la distance n’avait aucun sens.

Max a même perdu la tête avec un tête-à-queue dans le virage 13, le démarrant brillamment pour terminer un tour en 360 et charger après Leclerc pour le dépasser à nouveau. C’était vraiment un top drive de Max pour gagner par huit secondes, et la pluie n’était qu’une taquinerie toute la course en n’arrivant jamais tout à fait.

Tout aussi impressionnant, deux ont arrêté Lewis Hamilton de la septième place sur la grille. La Mercedes a vraiment bien utilisé les pneus tendres dans les dernières étapes et Lewis a saisi l’occasion comme d’habitude pour son cinquième podium consécutif. Lui et l’équipe ont fait fonctionner une stratégie de pneus moyens / moyens / tendres en s’arrêtant au tour 51, juste pour tourmenter un peu plus Ferrari.

Russell aurait été très déçu en troisième après avoir été rattrapé et passé par Hamilton sur une stratégie différente, mais il a très bien joué son rôle pour l’équipe devant. Ils semblent toujours assez confus quant à la raison pour laquelle la Mercedes fonctionne parfois mieux que d’autres et ils ont passé un week-end sauvage à essayer de l’exploiter. S’ils ne peuvent pas résoudre le problème, il est inutile que quelqu’un d’autre ait une opinion sur la raison.

Neuf courses à disputer et Verstappen a un avantage de 80 points, soit plus de trois victoires combinées à trois tours les plus rapides. Mercedes n’a désormais plus que 30 points de retard sur Ferrari dans le tableau des constructeurs, et cela va donc ressembler à une très longue pause estivale à Maranello.

Rendez-vous de Spa à la fin du mois.

