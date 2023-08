Martin Brundle sur le GP de Belgique: le format F1 Sprint est implacable, les stars d’Oscar Piastri et la course sous la pluie

Martin Brundle de Sky Sports F1 rend son verdict d’expert sur le week-end du GP de Belgique alors que Max Verstappen a poursuivi la campagne 2023 parfaite de Red Bull lors de la dernière course avant la pause estivale…

Le format Sprint permet sans aucun doute un week-end implacable d’action significative en Formule 1. Que vous puissiez avoir trop d’une bonne chose, seuls les fans décideront, mais les chiffres d’audience que je vois, ayant quatre des cinq sessions de piste F1 générant un définitif et un résultat significatif, suggèrent qu’il est populaire.

La déconnexion d’avoir des qualifications vendredi après-midi pour la course de dimanche ne me semble pas juste et empêche probablement un bon nombre de personnes qui aiment regarder les qualifications en direct de le faire.

Le temps était bizarre même pour Spa. Un instant, vous aviez besoin d’un parapluie robuste à la main et d’un Sou’wester sur la tête, et le suivant, de lunettes de soleil, d’un T-shirt et d’un short à portée de main. Et puis soyez prêt à les utiliser comme une de ces petites maisons météo en bois devenues folles.

Contrôle de course trop prudent par temps humide

La séance d’ouverture humide du vendredi a été frustrante à plusieurs égards. Pour les équipes, cela signifiait zéro course sur pneus de course et plein de carburant, donc ils seraient obligés de faire une supposition éclairée sur ces deux aspects ainsi que sur les niveaux aérodynamiques, la configuration de la suspension et les hauteurs de caisse pour ce qui était toujours censé être plus sec. après-midi de course. Parlez de danger.

De plus, le contrôle de course de la FIA a déclaré qu’il ne s’agirait pas d’une séance de compétition afin que les équipes et les pilotes ne poussent pas trop fort dans l’anticipation que, si les qualifications étaient annulées, ils pourraient bien soupçonner que l’ordre d’arrivée FP1 établirait la grille. J’ai été déçu par cela, les équipes et les pilotes ainsi que tout le matériel approprié sont tout à fait capables de juger de telles situations, en particulier lors de la réalisation de temps au tour idéalement éloignés des autres voitures. Les fans méritaient plus d’action sur la piste.

Les qualifications se sont déroulées et c’était formidable de les voir se débattre avec des conditions de piste en constante évolution et finalement arriver sur des pneus secs. Tout a commencé avec la connaissance que Max Verstappen prendrait une baisse de grille de cinq places pour avoir pris une nouvelle boîte de vitesses, mais même alors, tel était le taux de changement sur la piste qu’il venait tout juste de se qualifier pour le top 10 des tirs au but (Q3) en 10e lieu.

C’était révélateur que, malgré son avance très importante au championnat, il était assez contrarié à la radio par la façon dont tout cela s’était déroulé, bien que son ami et ingénieur Gianpiero Lambiase ait fermement mis cela en perspective, pas pour la première fois, ni pour la dernière.

Max continuerait ensuite à dominer la Q3 par un impressionnant huit dixièmes de seconde et commencerait la course principale à partir d’une P6 pénalisée laissant la Ferrari de Charles Leclerc en pole position.

Piastri étoiles pour McLaren

Avant cela, nous avions le Sprint Shootout et le Sprint de 15 tours à venir un samedi humide. Verstappen a mené les trois éléments de cette qualification et a remporté la course confortablement, mais la vraie histoire était Oscar Piastri dans sa McLaren.

Nous avons eu un départ retardé, puis plusieurs tours de voiture de sécurité, de sorte que, inévitablement, la piste était en si bon état que tous les pilotes ont immédiatement voulu prendre des pneus intermédiaires une fois qu’il était clair que la voiture de sécurité arrivait.

Encore une fois, le contrôle de course était trop prudent à mon avis, et le paradoxe de la sécurité inconfortable ici est que de nombreux pilotes se sont immédiatement précipités dans une voie des stands humide peuplée de 250 membres de l’équipe lors d’arrêts chaotiques, de dégagements et de quasi-accidents entre les voitures.

La conséquence de cela est que de nombreuses personnes clés, et les fans d’ailleurs, demandaient raisonnablement pourquoi nous transportons même des pneus pluie pleins dans le monde, qui sont obligatoires après les départs de la voiture de sécurité, alors que nous ne libérons les voitures que lorsque la piste est à stade de pneu intermédiaire, et même en direction rapide des pneus slicks secs à l’occasion.

Piastri s’est immédiatement arrêté aux stands, il avait commencé de manière impressionnante aux côtés de Verstappen au premier rang après une performance exceptionnelle dans le Sprint Shootout et n’a pas été retenu dans la voie des stands. Avec un tour impressionnant, il a pris la tête. Il a toujours semblé rassuré jusqu’à présent et a calmement géré la pression avec un style bien au-delà de ses 22 ans et de son expérience de recrue limitée.

Après que Fernando Alonso ait fait un tête-à-queue inhabituel et créé une intervention de voiture de sécurité, Verstappen soulagerait Piastri de la tête et gagnerait la course. McLaren avait opté pour une force d’appui nettement plus élevée que toute autre équipe qui aurait l’air inspirée sous la pluie mais désastreuse dans une course principale sèche. Non pas que Piastri le découvre tristement.

Les limogeages alpins « brutaux »

Pierre Gasly a pris la troisième position dans le Sprint, ce qui était un énorme bonus pour lui et son équipe Alpine qui semblent avoir accéléré leur style de direction à porte tournante.

Nous avons couvert cela dans la programmation Sky au cours du week-end, mais je suis toujours surpris par leur départ forcé en gros de gens expérimentés en F1, et apparemment avec plus à venir. Je dois supposer qu’il y a des gens sages et bien informés dont nous n’avons pas encore entendu parler.

Publier publiquement le patron de l’équipe Otmar Szafnauer et le directeur sportif Alan Permane à mi-parcours alors qu’ils avaient encore un travail à faire sur le mur des stands a été brutal, même selon les normes moins qu’impressionnantes de la F1 à cet égard.

La collision entre Piastri et Sainz « une honte »

Il était temps de reprendre son souffle et de penser à la course. La discussion générale dans le paddock portait sur le temps qu’il faudrait à Max pour se rendre à l’avant. La réponse a été un peu plus tardive que prévu au 17e tour car malgré un bon départ, aidé par Carlos Sainz et Piastri tentant de partager le même morceau de piste dans le tristement célèbre premier virage, Verstappen a eu la patience de s’occuper de ses pneus avant de finalement enlever Lewis. Hamilton, Charles Leclerc et son propre coéquipier Sergio Perez. Il pouvait tous les voir juste devant, alors il était heureux d’attendre son heure.

Ce premier affrontement de coin était du pur Spa. Depuis la première ligne, Perez a basculé à droite pour couvrir Hamilton, puis à gauche pour obtenir une meilleure ligne à travers T1. Une stratégie assez risquée sur n’importe quelle piste. Cela a obligé Hamilton à se déplacer derrière lui et Sainz dans une direction opposée pour tenter de dépasser Lewis. Sainz a ensuite bloqué une roue et n’a donc pas pu passer proprement. Piastri était à l’intérieur, s’occupant de ses propres affaires et était assez prudent avec beaucoup d’espace devant lui.

Cet espace s’est soudainement rempli de la Ferrari de Sainz, mais il ne semblait pas que Piastri était déterminé à faire un dépassement. Ce qu’il ferait la prochaine fois, c’est freiner plus tôt plutôt que de se retrouver dans un coin toujours plus étroit, bien que cela puisse présenter des risques pour ceux qui sont derrière. C’était dommage car nous avons perdu deux coureurs de tête, même si le choix d’appui élevé de McLaren aurait probablement fortement gêné Piastri, tout comme Lando Norris dans la sœur McLaren qui finirait par terminer septième.

Ce que je n’avais pleinement réalisé qu’après la course, c’était le nombre de quasi-accidents avec la voiture malade de Piastri descendant relativement lentement la colline vers Eau Rouge, et en particulier la Mercedes de George Russell a été affectée. C’est aussi probablement la raison pour laquelle Piastri a choisi de ne pas rouler le long du secteur final rapide en essayant de revenir aux stands avec un bras de direction cassé lorsqu’il a cogné le mur intérieur en essayant d’éviter la Ferrari.

Plein d’admiration pour les pilotes et les fans

Mercedes a eu un autre week-end où ils ont promis de la vitesse mais n’ont pas atteint le podium dans les deux courses. Le rebond aérodynamique est revenu pour eux, et la voiture avait l’air d’une poignée dans diverses parties de la piste. La puissance pure de l’équipe les maintient confortablement deuxièmes dans le tableau des constructeurs, mais ils ne peuvent pas dompter cette voiture jusqu’à présent.

Ferrari a tranquillement connu un très bon week-end dans des conditions humides et sèches et Leclerc a pris la dernière place du podium à la troisième place de la course principale, bien qu’à 32 secondes de l’homme qui a commencé cinq places derrière lui. Il semble qu’ils aient amélioré la voiture en ce qui concerne la dégradation des pneus.

Mais alors Perez dans l’autre Red Bull avait 22 secondes de retard, tel était le commandement de Verstappen sur sa voiture toujours prête. Lorsque Max a attrapé Sergio, c’était comme s’il était dans une voiture différente (c’est aux théoriciens du complot de s’en emparer) parce qu’il était capable de prendre des lignes plus serrées tout en obtenant une meilleure traction de sortie. Il a trouvé un moyen de garder la vitesse tout en continuant à garder les Pirelli. C’est un toucher, une sensation et une finesse qui sont très difficiles à apprendre et à atteindre d’après mon expérience.

Aston Martin a connu une sorte de renouveau après sa récente perte de forme, bien que la cinquième place d’Alonso soit toujours à 56 secondes du vainqueur plutôt que de garder Max en vue comme il le faisait au début de la saison.

J’ai quitté Spa plein d’admiration pour les centaines de milliers de fans qui ont toléré le temps, et pour les 20 pilotes et les 10 équipes parce que c’était un sacré week-end pour rester au top.

La Formule 1 revient après la pause estivale avec le Grand Prix des Pays-Bas et toutes les sessions seront en direct sur Sky Sports F1 du 25 au 27 août.