Martin Brundle sur le bon et le mauvais du GP de Monaco : la victoire de Sergio Perez, le malheur de Charles Leclerc et la FIA

Le meilleur de l’action du Grand Prix de Monaco

La bonne nouvelle du Grand Prix de Monaco, c’est que les gens sympas gagnent vraiment.

Sergio Perez reste l’une des personnes les plus terre-à-terre et les plus accessibles du paddock et je suis sûr que beaucoup de gens de la F1 étaient prêts à partager une larme avec lui sur le podium. Félicitations à lui et Red Bull.

Ses six dernières courses ont inclus deux quatrièmes places, un trio de deuxièmes places et une glorieuse victoire. S’il n’avait pas été obligé de céder à son coéquipier Max Verstappen une semaine plus tôt à Barcelone, il ne serait qu’à un point de la tête du championnat, même s’il faut dire que Max aurait probablement gagné en vitesse pure avec des pneus plus frais s’ils avaient été autorisé à se battre.

Il y a onze ans, Sergio s’est écrasé à Monaco lors des qualifications et a raté la course à cause d’une commotion cérébrale, ce qui souligne bien la ténacité et la vitesse continue du joueur de 32 ans, avec maintenant 220 GP sous son pied droit. Ces nouvelles voitures aérodynamiques à effet de sol 2022 conviennent clairement à son style de conduite.

La mauvaise nouvelle a été la confusion autour du départ de la course, qui aurait dû être lancée au bon moment selon moi.

La confusion à Monaco est une preuve de plus que la FIA a besoin de changement

Il n’est pas nécessaire d’arrêter une course en prévision des intempéries. Nous avons des voitures de sécurité virtuelles et réelles, des drapeaux rouges, des équipes d’arrêt au stand qui peuvent changer les pneus en deux secondes et deux types de pneus pour temps de pluie pour relever ces défis. C’est de cela qu’il s’agit en Formule 1.

Quelques sources fiables m’ont dit qu’il y avait eu de vives disputes au Race Control pendant l’impasse alors que nous regardions tous sans savoir ce qui se passait. Cela explique vraisemblablement les périodes d’inaction et de manque d’informations, et la raison pour laquelle la voiture de sécurité n’était pas sortie pour explorer les conditions de piste comme d’habitude.

La FIA, pour le bien-être de la F1, a un besoin urgent d’un changement de racine et de branche avec un directeur de course entièrement dédié et habilité avec au moins une doublure, un circuit dédié et un inspecteur des systèmes, ainsi qu’un service de communication habilité et efficace. Je considère qu’il s’agit d’une question prioritaire.

Ce qui s’est passé dans les circonstances déterminantes du championnat à Abu Dhabi l’année dernière se préparait depuis des mois, voire des années, depuis la mort de Charlie Whiting, et c’était inévitable étant donné que nous avions 39 courses, dont de nombreux événements “pop-up” organisés à la hâte. qui se déroulent pendant la pandémie sans les ressources et la structure nécessaires à la FIA.

Et ce qui est arrivé à Michael Masi par la suite a fait de ce travail un cadeau empoisonné et cela nécessitera quelques réparations, si tant est que cela soit possible. Il était l’homme qu’il fallait pour le poste, la doublure de Charlie, mais franchement, la F1 et la FIA s’en sortaient parfois et tout a dérapé en ce qui concerne le contrôle de course dominant et l’arbitrage, ce qui est essentiel.

Nous avons été informés par la FIA à 20h03 après la course dimanche qu’il y avait des problèmes d’alimentation sur le portique de départ en raison de la forte pluie qui explique les départs lancés après les drapeaux rouges. Si on nous l’avait dit dans les médias via notre groupe WhatsApp simple et efficace, nous aurions alors pu informer les dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde et les dizaines de milliers de fans en bord de piste, et tout cela aurait eu beaucoup plus de sens. .

Au cours du premier drapeau rouge, la course a semblé démarrer au hasard sur le compte à rebours et avec un tour indiqué comme terminé, il doit probablement y avoir eu un point de déclenchement, mais nous avons ensuite eu droit à un contrôle exceptionnel de la voiture par des pilotes n’ayant aucune expérience de la 2022 voitures sur les nouvelles roues de 18″ sur un Monaco humide et glissant.

Ferrari a encore laissé tomber Leclerc, Verstappen prolonge son avance

Bien sûr, il n’y a pas eu beaucoup de dépassements, c’est Monaco, mais j’ai été impressionné par le talent et l’engagement des pilotes sur un circuit en constante évolution. À un moment donné, nous avions des voitures sur des pneus slicks, intermédiaires et extrêmes pour pluie, telles étaient les conditions folles.

Vous devez vous sentir désolé pour le garçon local Charles Leclerc, il a réussi la pole position et a confortablement mené la course uniquement pour la stratégie de le reléguer à la quatrième place. Au tour 18 pour les intermédiaires, puis à nouveau trois tours plus tard pour les slicks avec un message radio confus signifiant qu’il a dû attendre brièvement que son coéquipier Carlos Sainz reçoive ses slicks lors d’un arrêt au stand à double empilement. Par conséquent, il a d’abord été sapé par Perez à la deuxième place, puis retardé en quatrième par le deuxième arrêt.

Fait inhabituel lors du deuxième drapeau rouge de l’important crash de Mick Schumacher à la piscine, il a sans aucun doute pu partager ses sentiments à propos de tout cela avec l’équipe. C’était sa course à perdre, et il n’est même pas monté sur le podium pour remuer ses plaies.

L’admiration et l’affection mutuelles entre Leclerc et Ferrari me rappellent la relation que Michael Schumacher avait avec l’équipe, mais qui a été mise à rude épreuve du côté de Leclerc en huit jours de deux glorieuses victoires manquées et gâchant l’occasion de reprendre la tête du championnat du monde. .

Nous n’entendons pas tous les messages radio bien sûr, mais il faut dire que Sainz dans la Ferrari était très clair sur le fait qu’il voulait sauter les intermédiaires et passer directement aux pneus slicks, et c’était potentiellement une décision intelligente, confiante et gagnante. . Malheureusement pour lui, en quittant la voie des stands mouillée sur les slicks à gommes dures, il a suivi la Williams de Latifi pendant une douzaine de virages et a perdu la position de piste au profit de Perez, qui a livré la vitesse gagnante de la course sur ses pneus intermédiaires entre les tours 16 et 21.

Malgré ses efforts tenaces et ses meilleurs efforts pour dépasser Perez, dont les pneus à gomme moyenne ont dépassé leur meilleur niveau dans les dernières étapes, ce serait une autre deuxième place pour Sainz. Son jour viendra.

À la troisième place se trouvait un Max Verstappen étonnamment satisfait, probablement parce qu’il avait son rival actuel au championnat Leclerc derrière lui. Max manquait une fraction tout le week-end pour une raison quelconque et était derrière Perez à cet égard. Un un-trois pour Red Bull était un résultat très solide pour l’équipe étant donné que Ferrari était clairement plus rapide.

La frustration d’Hamilton, les protestations de Ferrari et l’avenir de Monaco

George Russell a réalisé une autre belle course pour que Mercedes prenne la 5e place. Il a terminé à seulement deux dixièmes de Lando Norris de McLaren qui a également réalisé le tour le plus rapide avec ses pneus moyens frais, monté au tour 51 de ce qui est devenu une course de 64 tours raccourcie et chronométrée (au lieu des 78 prévus) dans un curieux temps écoulé. d’une heure cinquante six minutes et demie de course.

Norris a eu le luxe d’un arrêt supplémentaire parce que derrière lui, Fernando Alonso est entré dans un mode de préservation des pneus régulier, mais nécessaire pour lui, avec le reste du peloton faisant la queue derrière lui, à commencer par un Lewis Hamilton très frustré. “Ce n’est pas mon problème”, a déclaré Fernando, et vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir qu’il y a encore une aiguille entre eux après leur saison McLaren en tant que coéquipiers en 2007.

Fernando s’envole alors bizarrement un moment et réalise le 3e meilleur tour de la course pour conserver la 7e place.

Le 8e était Hamilton qui aurait normalement excellé dans de telles conditions avec un peu d’air clair, et le 10e était Seb Vettel pour Aston Martin, ce qui signifie qu’avec Alonso, seulement sept secondes ont couvert les pilotes avec un total de 13 championnats du monde… mais pas beaucoup de gloire à ce sujet. journée. Valtteri Bottas a gentiment guidé son Alfa Romeo jusqu’à la 9e place pour les rejoindre au drapeau.

Ce fut une journée à oublier pour Schumacher qui a déchiré de manière alarmante sa voiture en deux morceaux pour encore plus de factures de réparation de dommages pour l’équipe Haas, et je peux imaginer qu’il reçoit le traitement complet de “ sèche-cheveux ” du chef d’équipe Gunther Steiner dans le style d’un colère Ken Tyrrell ou Alex Ferguson.

Ce fut un autre week-end à oublier pour Daniel Ricciardo, un expert reconnu de Monaco, qui ne trouve tout simplement pas son mojo dans la McLaren et la tension et la frustration qui y règnent deviennent maintenant publiques.

Ferrari a protesté contre les deux pilotes Red Bull après la course pour avoir franchi la ligne de démarcation à la sortie des stands, mais malgré la sémantique et le conflit potentiel du libellé des divers documents réglementaires, il a été décidé que Perez n’avait pas du tout franchi la ligne, et que Verstappen a parcouru la ligne mais ne l’a pas entièrement franchie avec n’importe quelle roue, et selon le règlement de 2022, cela était acceptable.

Je sais que beaucoup de fans trouvent Monaco trop frustrant le jour de la course avec son manque de dépassement et son action roue contre roue, mais dans la manche d’un championnat du monde mondial se déroulant sur une grande variété de circuits et de sites, j’espère que Monaco et La F1 peut trouver un moyen de conclure un nouvel accord pour 2023 et au-delà, c’est toujours trois jours uniques et parfois totalement fous là-bas.

Si c’est une impasse, je ne pense pas que Liberty Media, les propriétaires de la F1, cligneront des yeux en premier, et ils ont maintenant d’autres “joyaux dans la couronne”.

