Martin Brundle: Sur Charles Leclerc contre Max Verstappen et le verdict sur les décisions des commissaires du GP d’Autriche

Le meilleur de l'action d'un Grand Prix d'Autriche épique alors que Charles Leclerc a remporté la victoire

Le meilleur de l’action d’un Grand Prix d’Autriche épique alors que Charles Leclerc a remporté la victoire

L’Autriche a livré une autre compétition agréable au cours de cette longue saison de F1 de 22 courses, et nous avons déjà atteint la mi-parcours.

La course Sprint de samedi était loin d’être un thriller mais toujours plus intéressante qu’une séance d’essais libres en ce qui me concerne, et a généré une opportunité pour quelqu’un comme Sergio Perez de réparer les dégâts des qualifications après sa brutale pénalité rétrospective pour limites de piste.

À l’inverse, l’Alpine non partant de Fernando Alonso le reléguerait à l’arrière de la grille de course principale, mais avec une chance de prendre une série de remplacements d’unités motrices sans pénalité.

Les Sprints mettent un élément de danger et de défi dans le jour de la course sans recourir à un ballast de succès ou à des grilles inversées. Maintenant que les pilotes peuvent suivre et dépasser plus facilement, à l’exception de Monaco où il n’y aura vraisemblablement jamais de course Sprint, ce n’est plus le fardeau que c’était.

Que vous aimiez ou non les Sprints, il y aura six événements de ce type l’année prochaine, ce qui signifie qu’un quart des 24 courses prévues les présenteront. Cela représente 30 départs sur la grille plus les redémarrages de la voiture de sécurité et du drapeau rouge, de sorte que les systèmes de lancement des voitures et la capacité des pilotes à éviter les ennuis dans les premiers virages seront primordiaux.

Les commissaires ont été plus occupés que les pilotes ce week-end en Autriche, mais nous y reviendrons.

Leclerc brille à nouveau et devrait être dans la course au titre | Max se bat équitablement contre Ferrari

Charles Leclerc est sorti vainqueur après une autre bataille dramatique avec son rival en titre Max Verstappen en Autriche

Max Verstappen a remporté le Sprint au galop apparent, soulignant en même temps la domination de Red Bull ces dernières années sur son propre circuit. Charles Leclerc l’a suivi chez lui mais avec une confiance que “nous les aurons demain” à laquelle peut-être lui seul croyait vraiment. Le matin du jour de la course, Charles avait un comportement positivement joyeux et il s’est avéré par la suite qu’il avait absolument raison, bien qu’avec quelques défis.

Les Ferrari de Leclerc et Carlos Sainz étaient tout simplement meilleures sur leurs pneus et beaucoup plus rapides que Verstappen, et par une certaine marge leur permettant de parcourir deux fois plus loin sur leur premier jeu de pneus à composé moyen.

Ils pouvaient regagner la piste à volonté face à Max qui une fois de plus était très juste et professionnel dans son pilotage et sa défense. Généralement, il l’est cette année, bien qu’il ait beaucoup repoussé les limites de sa défense contre Mick Schumacher la semaine précédente à Silverstone. Je me souviens d’avoir commenté à Jeddah l’année dernière Michael Schumacher, et dans une certaine mesure, l’incroyable héritage d’Ayrton Senna est en partie diminué par une conduite sale, et que Max ferait bien d’éviter cette réputation de carrière.

Il sera intéressant de voir comment cela se passera si la poussée se fait littéralement sentir dans le championnat.

Max mène calmement et habilement le championnat avec 38 points d’avance sur Charles, mais cela aurait pu être si différent si Ferrari avait été plus fiable comme en Espagne et en Azerbaïdjan, ou plus pointue sur la stratégie comme à Monaco et en Grande-Bretagne.

La Ferrari de Carlos Sainz a pris feu suite à une panne moteur qui a mis fin à sa course en Autriche

Max a bien sûr eu deux abandons lors des trois premières courses, mais le rythme de Leclerc tout au long a été profondément impressionnant, et si vous portez une casquette F1 neutre, nous nous sommes jusqu’à présent vu refuser un autre cliffhanger d’un championnat.

La Ferrari est fragile et l’explosion du groupe motopropulseur de Sainz a fait exploser la carrosserie, suivie d’un incendie très coûteux en cette ère de plafonnement des coûts. Fraîchement sorti de sa victoire inaugurale à Silverstone, Sainz était complètement vidé, une garantie d’au moins la deuxième place partie en fumée.

Alors que nous entrons dans la seconde moitié de la saison, l’équipe Ferrari à la traîne doit être sur le point d’annuler la bataille entre leurs deux pilotes et il en sera conscient. Ce fut un moment très douloureux et triste pour lui en termes de championnat.

Mais Leclerc a ensuite subi un problème de pédale d’accélérateur dans les phases finales au cours desquelles il aurait peut-être mieux gardé certaines informations radio à l’écart du Race Control et de Red Bull, mais la belle victoire était la sienne et il la méritait pleinement.

Mercedes a eu le week-end de l’enfer à bien des égards avec les deux voitures lourdement dans le mur lors des qualifications, Lewis Hamilton dans les guerres à nouveau au début de la course Sprint, et George Russell pénalisé et ayant besoin d’un nouvel aileron avant après le premier tour de la principale course. Telle est la qualité de l’équipe, ils ont tout de même terminé troisième et quatrième, et sont remarquablement solides troisièmes au championnat des constructeurs.

Quelles sanctions étaient correctes et lesquelles étaient sévères

Sergio Perez sort de piste après avoir pris contact avec la Mercedes de George Russell lors du premier tour du Grand Prix d'Autriche

Je pensais que la pénalité de Russell pour un contact avec Sergio Perez dans le premier tour du virage 4 était du côté dur. J’ai fait 10 tours dans ma voiture Benetton F1 de 1992 ce week-end en Autriche et cela m’a rappelé à quel point les virages 3, 4, 6 et 9 sont invisibles, serrés, cambrés et exigeants sur cette piste. Au début de la course chargé de carburant et avec des pneus avant pas complètement à température, vous sous-virerez toujours large dans le virage 4, et contourner l’extérieur est une stratégie très risquée, surtout compte tenu de la sortie toujours plus serrée.

Je pensais que George avait fait de son mieux pour escalader le trottoir intérieur et donner de l’espace, et il y avait plus d’espace à l’extérieur pour Sergio. À l’inverse, c’est un argument raisonnable de dire que le conducteur à l’intérieur peut toujours accélérer ou même freiner. Mais ils ne le feront pas.

Quarante-cinq minutes plus tard, dans des conditions de course normalisées, Seb Vettel a été touché par Pierre Gasly dans des circonstances similaires et j’ai pensé que la pénalité était assez juste. Seb n’aurait pas pu laisser plus de place à Pierre à l’intérieur.

Sebastian Vettel a exprimé sa frustration face à la radio de l'équipe après qu'un contact avec Pierre Gasly l'ait fait sortir de la piste

C’est le problème avec l’arbitrage, il y a généralement un élément d’opinion et d’interprétation. Alors que les commissaires de Silverstone pardonnaient généralement et appliquaient généreusement le mantra «laissez-les courir» concernant les limites de piste et les tactiques défensives, une semaine plus tard, la lettre du règlement était appliquée.

Dans une large mesure, je soutiens pleinement cela et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Il y avait beaucoup de ridicule que 43 incidents distincts de violations des limites de piste aient été signalés par la FIA dans la course, avec plusieurs pénalités de cinq secondes appliquées. Les virages 1, 9 et 10 ont été observés (le virage 8 où Perez a été pénalisé lors des qualifications n’a pas été mentionné) et donc un peloton de 20 voitures dans une course de 71 tours peut passer par ces trois virages jusqu’à 4260 fois, ce qui signifie 43 infractions n’est pas exactement extrême.

Les lignes bien utilisées de “si ce n’était pas plus rapide, ils ne seraient pas là-bas”, et “s’il y avait des barrières au lieu de lignes, ils ne les frapperaient pas” s’appliquent toujours. Je sympathise totalement avec les pilotes car en regardant par les hauts côtés du cockpit de ces très grosses voitures, à travers le Halo et au-delà de ces étranges carénages de roue avant jusqu’à 150 mph, il n’est pas du tout facile de déterminer si vous êtes complètement hors de vue pneu les taches de contact sont sur ou légèrement au-dessus des lignes blanches.

Mais nous devons avoir un champ de jeu défini et l’équité, la compétence et la précision doivent être récompensées à condition que nous soyons cohérents. Si vous ne pouvez pas garder votre voiture entièrement sur la piste, laissez une marge.

Johnny Herbert analyse comment les pilotes ont utilisé les limites de la piste lors du Grand Prix d'Autriche

Il en est de même en parc fermé lorsque les trois premiers sont signalés aux Commissaires Sportifs après la course. Cela signifie « parc fermé » jusqu’à ce que les voitures soient contrôlées et que les conducteurs soient pesés pour garantir la légalité. Personne ne devrait y être d’une équipe.

Il est facilement accepté par absolument tout le monde que si votre voiture est une fraction plus large, une fraction plus légère ou le moteur une fraction plus gros que l’indique la réglementation, vous serez alors sommairement exclu. Si la FIA traverse une phase de resserrement de toutes les autres réglementations, je soutiens cela, et dire que nous devrions simplement ignorer les limites de piste parce que c’est ennuyeux n’a aucun sens. Tant qu’il est appliqué de manière cohérente, et la F1 peut sûrement se permettre d’avoir les outils pour définir clairement cet aspect critique pour les fans et tous.

Mick Schumacher est un cas intéressant. Jusqu’au Canada, il est apparu comme un conducteur solide, peut-être un peu trop gentil et facile à vivre, qui a endommagé trop de voitures. Sous pression, et sans aucun doute après quelques conversations intenses avec le chef d’équipe Gunther Steiner, il a repris vie et a l’air beaucoup plus affirmé et confiant, et ses talents naturels commencent à s’exprimer correctement. Comme tout sport au plus haut niveau, il s’agit principalement de votre propre espace de tête.

Toutes mes excuses si vous entendiez nos commentaires dans le monde entier et que ma voix rauque a gâché votre plaisir de la course. Lundi, ma voix avait complètement disparu, ce qui n’est pas intelligent pour un diffuseur, mais heureusement, il n’y a pas de règlement pour cela pour le moment, sinon j’aurais à juste titre pris une interdiction de course ou au moins une pénalité de grille pour le prochain Grand Prix.

Mo