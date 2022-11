Martin Brundle: Sebastian Vettel un “acte de classe” qui nous manquera, alors que Max Verstappen établit une barre inquiétante pour 2023

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après 53 victoires, 122 podiums et quatre titres mondiaux en 15 ans de carrière en F1, Sebastian Vettel prend sa retraite. Ted Kravitz revient sur la carrière de Vettel.

Dans sa dernière chronique d’après-course de la saison, l’expert de Sky Sports F1, Martin Brundle, porte un toast à l’incroyable carrière de Sebastian Vettel – et jette le doute sur un retour en Formule 1 – tout en passant en revue le Grand Prix d’Abu Dhabi et la domination de Max Verstappen qui place une barre puissante pour 2023…

Adieu Seb, le ‘class act’ | Je ne pense pas qu’il reviendra

Le Grand Prix d’Abu Dhabi concernait peut-être davantage ce qui se passait hors piste que la course elle-même.

Il y avait un scénario en constante évolution sur la dernière course de F1 pour Sebastian Vettel et c’était tout simplement génial de voir la véritable affection pour lui.

Le point culminant aurait peut-être été son dîner unique avec les 19 pilotes restants sur la grille lui faisant ses adieux. J’ai adoré la photo sur les réseaux sociaux avec 20 verres d’eau parfaitement alignés suggérant qu’aucun d’entre eux n’avait au moins une bière ou un verre de vin, et je m’attends à ce que de merveilleuses histoires soient racontées au profit de la salle uniquement.

Quand vous repensez aux jours de Seb chez Red Bull quand lui et Mark Webber étaient à la gorge l’un de l’autre avec le ‘Multi 21 Seb’ de Malaisie et le gros shunt à Istanbul, et ses contacts occasionnels avec son coéquipier Charles Leclerc chez Ferrari, il était ‘pas toujours aussi saint, il était tout aussi fougueux, égoïste et exigeant que l’on s’attendrait à ce que n’importe quel quadruple champion du monde soit.

Comme nous tous, il s’est bien sûr adouci, mais il a toujours eu ce comportement classique de « vieille tête sur de jeunes épaules » et a été un plaisir de le rencontrer et de l’interviewer au cours de ces 15 saisons. C’est un acteur de classe en tant que conducteur et personne et c’est pourquoi tout le monde en est venu à l’admirer et à le respecter. Mon préféré a été quand il s’est senti trompé avec une pénalité à la fin du GP du Canada 2019 et qu’il a déplacé les planches des 1er et 2e finisseurs dans le parc fermé. Classique.

Je me souviens d’une interview assez émouvante avec Fernando Alonso sur la grille à Abu Dhabi 2018 alors qu’il faisait ses adieux, et il vient de signer un nouvel accord de deux ans le menant au moins jusqu’à la fin de 2024… mais il y avait plus d’une finalité sur les paroles et les actions de Seb suggérant qu’il ne sera pas de retour sur la grille. Dans une interview en allemand, il a déclaré qu’il serait déçu s’il ressentait le besoin de revenir, car il aurait alors probablement échoué dans ce qu’il prévoyait de faire ensuite.

Nous avons également vu la dernière course de F1, au moins pendant un certain temps, pour Daniel Ricciardo, Mick Schumacher et Nicholas Latifi, ce qui signifie qu’avec d’autres échanges, six des 20 sièges ont changé de mains. Daniel travaillera avec Red Bull et nous devons nous attendre à ce que Mick trouve une place dans la famille Mercedes. Je ne connais pas les plans de Nicholas bien qu’il y ait eu des spéculations sur l’IndyCar.

Et nous souhaitons la bienvenue à Oscar Piastri, Logan Sargeant et Nyck De Vries, et souhaitons la bienvenue à nouveau à Nico Hulkenberg.

Mercedes lutte en finale, Ferrari termine en beauté

Le site de Yas Marina était magnifique, comme toujours, bien que les qualifications aient fini par être deux par deux alors que Red Bull a surclassé deux Ferrari qui, à leur tour, ont surqualifié les deux Mercedes. Il y a eu peu de surprises derrière et encore une fois Lando Norris a brillé pour McLaren.

Comme prévu, la course était une question de gestion des pneus et même si nous n’allions jamais avoir de pluie, il n’y avait même pas de voiture de sécurité pour pimenter les choses.

Red Bull s’est dégagé à l’avant et alors que Lewis Hamilton et George Russell semblaient très racés au départ pour Mercedes, l’ordre à l’avant était en grande partie le même que celui des qualifications à la fin.

Hamilton avait durement heurté un trottoir de saucisses en essayant de rester à l’extérieur d’un Carlos Sainz attaquant au virage six, puis en courant à travers la zone de dégagement. Sainz a été correctement disculpé après avoir fait l’objet d’une enquête pour avoir forcé Hamilton à partir, à qui on a ensuite demandé de rendre la place à Sainz, ce qu’il a dûment fait avant de le repasser rapidement. Ensuite, il a été annoncé par le contrôle de course qu’il n’y aurait aucune autre action pour obtenir un avantage hors piste et curieusement Hamilton a également été disculpé.

Le seul mal causé dans tout cela a été des dommages au dessous de la Mercedes de Hamilton, qui ont été partiellement aidés lors de son premier et unique arrêt pour pneus durs au 18e tour, lorsqu’ils ont pu ajuster son aileron avant pour aider l’équilibre aérodynamique. Ensuite, Lewis a été très rapide jusqu’à ce qu’il subisse le premier et unique abandon mécanique de Merc de cette saison de 22 GP et de trois courses Sprint. Impressionant.

Il y a eu des courses très divertissantes et fougueuses pour les positions inférieures entre McLaren, Alpine et Aston Martin, ce qui a ajouté du piquant bien nécessaire à la course.

Dans le commentaire, j’ai décrit la conduite de Max Verstappen comme “Michael Schumacher-esque” parce qu’il semblait aussi lent qu’il conduisait sa voiture pour préserver les pneus qu’il retirait toujours du terrain. C’était un peu moins confortable lorsque Charles Leclerc a opposé sa Ferrari au 21e tour pour des pneus à gommes dures jusqu’à la fin de la course car premièrement il conduisait magnifiquement et deuxièmement la voiture a très bien fonctionné pendant cette phase de la course.

Ferrari affirme avoir simulé Red Bull en opposant Checo Perez avec un appel radio suggérant la fosse Leclerc si Perez ne le faisait pas, mais ayant toujours l’intention de courir plus longtemps et à un seul arrêt de toute façon. Cela a déclenché un arrêt au stand de Perez au 15e tour, l’obligeant ainsi à s’arrêter deux fois, ce qui signifie qu’il devait rattraper et dépasser Leclerc s’il voulait terminer deuxième de la course et du championnat du monde.

Il a échoué par un chrono frustrant pour lui de 1.322 secondes et il aura été tourmenté par tous les retardataires et blocages de freins qui auraient pu faire la différence. Ferrari a bien fait et avec le retour de Sainz à la quatrième place, ils ont eu beaucoup de succès à la fin d’une saison prometteuse mais finalement décevante.

“Immense” Verstappen établit une barre inquiétante pour ses rivaux pour 2023

Ce fut une saison dominée par Verstappen et Red Bull. En termes de points, Max a terminé l’équivalent de bien plus de cinq victoires en GP devant Leclerc à la deuxième place, et Red Bull bien plus de quatre victoires devant Ferrari. Une histoire de nombreuses pole positions et de victoires le long de stratégies intelligentes, d’arrêts aux stands rapides et d’une grande fiabilité. Bravo à eux tous à la piste et dans les usines, c’était immense.

J’étais très triste d’entendre des huées pour Max à la fin, nous avons déjà vécu cela auparavant pour Schumacher, Vettel, Nico Rosberg et d’autres au fil des décennies pour diverses raisons lorsque les fans ont un fort sentiment sur quelque chose qui a ou n’a en fait pas ce n’est pas arrivé. Red Bull et l’équipe Verstappen auraient peut-être pu jouer des mains plus intelligentes au Mexique et au Brésil et au-dessus du plafond des coûts, mais rien ne peut enlever leur performance tout à fait dominante cette saison.

Max en particulier est à un niveau qui sera sérieusement battu au cours des prochaines saisons.

Espérons que Ferrari et Mercedes pourront combler l’écart et entraîner McLaren, Alpine et Aston Martin avec eux pour un championnat plus serré en 2023.

Comme toujours, merci pour votre compagnie tout au long de la saison sur Sky F1 et pour votre soutien à notre bien-aimée Formule 1.

Mo.