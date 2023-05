Martin Brundle revient sur les qualifications sensationnelles du GP de Monaco et la victoire magistrale de Max Verstappen sur le mouillé

Max Verstappen a pris le meilleur sur Fernando Alonso samedi et dimanche à Monaco

Martin Brundle de Sky Sports F1 rend son verdict d’expert sur le week-end du GP de Monaco alors que les rues de Monte-Carlo ont livré une qualification sensationnelle et que Max Verstappen était à nouveau un maître de la pluie…

C’est le meilleur Grand Prix de Monaco auquel j’ai assisté depuis un bon moment. Monte Carlo bourdonnait de monde et d’activités et l’action sur la piste était géniale. La Formule 1 a fait le flux télévisé pour la première fois et cela a dynamisé le spectacle.

J’ai fait le tour de la piste avec une caméra Sky F1 pendant la pratique 2, comme d’habitude, et j’ai été époustouflé par la vitesse, l’engagement et la précision des voitures et des pilotes. La surface de la piste ressemble de plus en plus à un circuit de course qu’à une route en termes de douceur, de cambrures et de manque général de mobilier urbain, ainsi que de zones de ruissellement de niveau aux endroits où il y avait des barrières inflexibles.

Là où nous passerions la plupart de notre temps à essayer simplement d’éviter un accident avec une voiture en mouvement sauvage et un changement de vitesse manuel, les pilotes ont traduit le défi d’aujourd’hui en vitesse brute et en précision à des vitesses à peine croyables.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Martin Brundle est en piste pour analyser comment les pilotes abordent la Nouvelle chicane du Circuit de Monaco Martin Brundle est en piste pour analyser comment les pilotes abordent la Nouvelle chicane du Circuit de Monaco

Une séance qualificative pour les âges

Il est toujours assez facile de chuter bien sûr et le pilote qui a le plus souffert était le vainqueur de l’an dernier et spécialiste des circuits urbains Sergio Perez. Au début de la première partie des qualifications, il est tout simplement arrivé trop rapidement dans Saint Devote Turn One et a percuté la barrière extérieure. Il avait probablement été un peu distrait par une Alpine qui s’écartait de son chemin en plongeant dans la longue sortie de la voie des stands, mais quelle que soit la raison, cela a mis une énorme brèche dans sa voiture Red Bull et sa bataille de championnat avec son coéquipier Max Verstappen. .

Il partirait 20e et dernier et pendant ce temps, tout comme nous l’avions vu plus tôt lorsque la Mercedes de Lewis Hamilton a été projetée remarquablement haut dans le ciel, le monde de la F1 a eu une vue magnifique et sans aucun doute bien photographiée de tous les canaux et éléments aérodynamiques du le sous-plancher super rapide de Red Bull est très important.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sergio Perez heurte le mur au virage 1, ce qui laisse sa Red Bull avec un énorme trou dans le ponton gauche et il est éliminé en Q1 ! Sergio Perez heurte le mur au virage 1, ce qui laisse sa Red Bull avec un énorme trou dans le ponton gauche et il est éliminé en Q1 !

L’aérodynamisme ne fait qu’un avec les surfaces supérieures bien sûr, et je ne suggère pas un seul instant qu’une équipe puisse soudainement créer la vitesse et l’appui du Red Bull, mais ce sera une information très utile pour tous, et facile à mettre à l’échelle et mesurer à partir des images.

Les qualifications ont été tout simplement sensationnelles et un véritable test pour le champion du monde en titre Verstappen, 25 ans, et Fernando Alonso, 41 ans. Aston Martin a imaginé ses chances de gâcher la séquence de victoires de Red Bull autour de Monaco et Alonso a tout donné.

Tout comme Charles Leclerc pour Ferrari et Esteban Ocon pour Alpine sur la deuxième ligne de la grille. À bien des égards, le tour de qualification d’Ocon était tout aussi impressionnant que celui de Verstappen et d’Alonso et il finirait par commencer et même terminer troisième.

En effet, Leclerc et son ingénieur Ferrari étaient occupés à discuter des temps et des positions au tour lorsqu’il est entré dans le tunnel et il n’avait pas été averti de l’arrivée de Lando Norris derrière lui dans un tour chaud. Une chute de grille à trois places pour entrave était inévitable et peut-être même indulgente, vous ne pouvez pas traverser le tunnel de Monaco sur la ligne de course.

Le dernier tour de Verstappen pour prendre la pole position était tout simplement électrique. Alonso et l’Aston Martin ont été plus rapides tout le week-end dans une poignée de virages et il a dû faire fi de la prudence et simplement envoyer le Red Bull, rasant les murs et les barrières en cours de route. Son dernier secteur de ce tour était scandaleux et cette heure de qualification sera évoquée pendant un certain temps dans les cercles de la F1.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen vole la pole position à Fernando Alonso avec un secteur final époustouflant lors d’une dernière séance de qualification palpitante au Grand Prix de Monaco Max Verstappen vole la pole position à Fernando Alonso avec un secteur final époustouflant lors d’une dernière séance de qualification palpitante au Grand Prix de Monaco

Aston Martin joue long au départ

Et donc la grille a été mise en place et ils se sont dûment alignés au soleil, en présence d’un nombre toujours croissant de personnes, de sorte que, comme d’habitude, vous ne pouviez voir aucune voiture. Cela ressemble plus à la gare centrale de Tokyo à l’heure de pointe qu’à une grille de course automobile, mais il y a beaucoup d’énergie et d’ambiance. Les chauffeurs la quittent sagement et se dirigent vers les garages pour un peu de sérénité.

Avant la course, on parlait de pluie mais pas avec la conviction totale qu’elle arriverait en quantité significative pendant la course. Aston Martin a décidé de jouer le long match en mettant des pneus durs sur Alonso, ce qui signifiait qu’il était beaucoup plus concentré sur le maintien d’Ocon derrière lui que sur le dépassement de Verstappen sur la course de 150 mètres jusqu’à la zone de freinage du premier virage. Red Bull pourrait se détendre avec Verstappen sur de nouveaux pneus à composé moyen à cet égard, mais méfiez-vous du fait qu’Alonso avait une fenêtre d’options plus large au fur et à mesure que la course se déroulait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les temps forts du Grand Prix de Monaco lors de la sixième course de la saison Les temps forts du Grand Prix de Monaco lors de la sixième course de la saison

C’est une stratégie risquée car s’il y avait une voiture de sécurité raisonnablement précoce, Alonso n’aurait pas voulu ramener des pneus à gomme moyenne jusqu’à la maison à partir de ce moment-là.

Alpine et Ocon ont décidé de prendre la troisième place et de se lancer dans la préservation des pneus, ce qui en a rapidement fait une course à deux chevaux. Cela m’ennuie quand cela se produit parce que quand Ocon s’est arrêté au 32e tour sur 78, il avait clairement beaucoup d’adhérence dans les pneus mais avait chuté si loin derrière qu’il ne pourrait jamais en profiter si les deux premiers avaient des problèmes temporaires sur la piste ou dans les fosses.

Une stratégie soumise basée uniquement sur ce que faisaient les gens dans la file d’attente derrière lui mais ils se contentaient à juste titre d’une place sur le podium pour le Français en liesse.

Dans le reste du peloton, il y a eu beaucoup d’action, dont certaines assez maladroites, notamment pour Carlos Sainz dans la Ferrari frustré derrière Ocon, et Lance Stroll et Perez essayant de rattraper les positions basses sur la grille par rapport au rythme de leur voiture.

Ces voitures de deux mètres de large rendent les dépassements de plus en plus difficiles, mais cela a toujours été le cas ici, même avec des voitures beaucoup plus légères et plus petites, et un Nigel Mansell fraîchement fatigué et en convalescence essayant de dépasser Ayrton Senna ici il y a 31 ans en est un bon exemple. .

Soulagement de Red Bull alors que Verstappen maîtrise les conditions changeantes

Verstappen avait couvert Alonso en termes de rythme, mais l’Espagnol a gardé son Aston Martin suffisamment proche dans le trafic pour compromettre les décisions stratégiques de Red Bull. Et la menace d’une légère pluie avant la fin de la course était devenue plus réelle, ce qui allongeait le premier relais. Verstappen et Alonso étaient passés maîtres dans l’art de maintenir le rythme tout en gérant les pneus usés et en ne plantant pas la voiture dans la barrière.

Ensuite, la pluie est arrivée à quelques virages de l’autre côté du circuit et Alonso s’est arrêté aux stands, à la surprise de certains et au soulagement de Red Bull, pour des pneus secs frais. En parlant avec les deux équipes et en entendant Alonso après la course, il est peu probable qu’il aurait gagné s’il était passé directement aux pneus intermédiaires, pour lesquels il a dû s’arrêter juste un tour plus tard en même temps que Verstappen, mais cela aurait donné à Red Bull un frayeur majeure et il aurait été si proche pour la position de piste en tête.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson est au SkyPad pour analyser comment une averse a contribué à créer le chaos lors du Grand Prix de Monaco Anthony Davidson est au SkyPad pour analyser comment une averse a contribué à créer le chaos lors du Grand Prix de Monaco

Je sais qu’Alonso a dit à son équipe par la suite que dans les mêmes circonstances, ils prendraient et devraient prendre la même décision car lors de son tour vers les stands, la piste était largement sèche à part quelques virages glissants. Et Fernando ne se retient généralement pas s’il pense que quelqu’un a foiré, surtout pour une victoire monégasque.

Cela laissait encore 24 tours à faire sur une piste étonnamment humide, à tel point que Perez était maintenant sur une piste mouillée car Red Bull l’utilisait comme cobaye étant donné qu’il était loin des points.

Je ne l’ai pas chronométré dans les commentaires, sauf pour reconnaître que Mercedes faisait des appels opportuns pour Lewis Hamilton et George Russell, mais avoir installé des pneus intermédiaires sur le tour optimal 53, Russell aurait pu voler la troisième place à Ocon s’il n’avait pas un éclusage jusqu’au chemin de fuite de Mirabeau.

Il écoperait alors d’une pénalité de cinq secondes pour avoir dangereusement rejoint la piste et pris un coup considérable du tour de Perez, mais en fait, il n’y a rien d’autre qu’un pilote puisse faire d’autre que rejoindre, accélérer et espérer, à moins que vous ne vouliez patiemment vous asseoir là pour voyez si un maréchal vous fera signe de revenir dans un espace.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell écope d’une pénalité de cinq secondes pour avoir rejoint la piste de manière dangereuse et est touché par Sergio Perez George Russell écope d’une pénalité de cinq secondes pour avoir rejoint la piste de manière dangereuse et est touché par Sergio Perez

Les pilotes ne peuvent pas voir par le côté des cockpits surélevés et avec le dispositif de sécurité HANS connecté au casque de protection et l’espace très limité, ils ne peuvent de toute façon pas tourner la tête. Et les rétroviseurs ne sont pas bons si votre voiture n’est pas sur la ligne de course.

En essayant de trouver le bon rythme pour les conditions à l’avant, Verstappen a fait quelques descentes décentes le long de la barrière, mais les suspensions, les biellettes de direction et les roues sont faites de matériaux sévères ces jours-ci.

Et donc Verstappen remporterait brillamment son deuxième Grand Prix de Monaco et continuerait sa série de ne jamais finir en dehors des deux premiers cette année. Il devance désormais son coéquipier Perez de 39 points ce qui se rapproche de l’équivalent d’une victoire et d’une troisième place en main.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les moments les plus drôles du GP de Monaco Découvrez les moments les plus drôles du GP de Monaco

Ce que j’ai appris lorsque j’étais en compétition directe avec Ayrton Senna, Michael Schumacher et Mika Hakkinen et que je ne pouvais tout simplement pas égaler leur vitesse brute et leurs talents doués, c’était de maximiser tout ce qui était sous mon contrôle, comme la configuration de la course automobile, les départs, dans les tours, les tours, la gestion du trafic et ainsi de suite. Sergio ferait mieux de s’assurer qu’il termine deuxième et d’accepter le génie de Verstappen, puis de maximiser les jours où il livre sa propre magie spéciale comme Singapour l’année dernière et Bakou cette saison.

Après une heure et 49 minutes de concentration dans des conditions extrêmes, le fameux podium royal a eu lieu et le rideau est tombé sur un beau week-end. Maintenant, nous passons quelques heures sur la route vers un défi tout à fait différent à Barcelone.

