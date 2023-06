Martin Brundle passe en revue le GP du Canada alors que Max Verstappen et Red Bull profitent d’un week-end historique

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du Grand Prix du Canada, la huitième course de la saison.

Martin Brundle de Sky Sports F1 rend son verdict d’expert sur le GP du Canada après un week-end historique pour Max Verstappen et Red Bull, qui a également livré une bataille intrigante entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

À première vue, le Grand Prix du Canada n’était qu’une autre domination de Max Verstappen et Red Bull, sa 41e victoire égale à Ayrton Senna et la 100e victoire de Red Bull en F1, deux chiffres remarquables compte tenu de leur participation raisonnablement courte dans les 73 ans d’histoire de la F1.

Le podium était le sommet de la F1 en ce moment car trois grands champions à Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Verstappen ont été rejoints par Adrian Newey représentant l’équipe Red Bull, un jour où il célébrait 200 victoires en F1 pour « ses » voitures à Williams, McLaren. , Red Bull et Toro Rosso.

Le seul vrai défi auquel Verstappen était confronté était de collecter un oiseau malchanceux, qui était assis à côté d’un conduit de frein plutôt que dans celui-ci ou dans tout autre conduit de refroidissement, et un voyage sur un trottoir désagréable – qui avait auparavant craché George Russell – qu’il a dit à la radio avec des rires tout autour qu’il a failli l’assommer. Il est au top de son jeu et les choses se passent bien.

Les qualifications sur sol mouillé offrent un avertissement de pneus

Le circuit de Montréal présente généralement des défis particuliers, notamment parce qu’il est glissant, cahoteux, rapide par endroits et bordé de murs et de bordures hautes. Et la météo peut être difficile.

Une qualification humide, bien que temporairement presque sèche, a offert des sensations fortes et des surprises pour une grille bien brouillée. Il y avait une fenêtre de deux tours pour monter des pneus secs en Q2 que des gens comme Alex Albon dans sa Williams et quelques-uns des autres suspects habituels avaient bien anticipés, mais Sergio Perez dans sa Red Bull et Charles Leclerc dans sa Ferrari ne l’ont tout simplement pas fait.

Charles Leclerc de Ferrari et Sergio Perez de Red Bull ont tous deux raté la Q3 après s'être qualifiés respectivement 11e et 12e. Charles Leclerc de Ferrari et Sergio Perez de Red Bull ont tous deux raté la Q3 après s'être qualifiés respectivement 11e et 12e.

C’était un bon rappel pour ceux qui veulent arrêter les chauffe-pneus et utiliser des voitures de F1 pour les chauffer à la place, que de tels moments disparaîtront s’ils sont interdits. Personne ne s’aventurera sur des slicks froids dans de telles conditions, et ils ne le feront pas non plus dans une course jusqu’à ce qu’il soit certain qu’ils peuvent rester sur la piste et générer de la chaleur plutôt que de briser les voitures en morceaux.

Il existe de meilleures façons d’être respectueux de l’environnement plutôt que de faire le plein d’une voiture de F1 pendant quelques tours supplémentaires pour chauffer les pneus à chaque course plutôt que d’appliquer directement un système de couverture très efficace qui chauffe spécifiquement le pneu et la roue.

Norris malheureux alors que les stewards font face à un week-end difficile

Tout le week-end, les commissaires de course étaient aussi occupés que les pilotes à revoir les pénalités pour blocage et autres indiscrétions. Je ressens pour les pilotes dans ces conditions, garder votre propre voiture hors du mur et essayer de trouver une bonne vitesse lorsque chaque zone de freinage, entrée et sortie de virage, et même de légers plis dans une ligne droite est une nouvelle aventure à chaque tour. Voir ensuite les autres pilotes dans vos rétroviseurs à travers les éclaboussures et vous écarter du chemin tout en essayant de trouver un tour clair pour vous-même est tout un défi.

Il y avait des blocs très clairs qui semblaient inutiles malgré tout ce qui précède, notamment Carlos Sainz dans la Ferrari, pour lequel il a pris une baisse de grille de trois places.

Pierre Gasly était furieux contre Carlos Sainz pour l'avoir gêné et contribué à sa sortie de Q1, tandis que le pilote Ferrari reprochait au Français d'avoir crié ses frustrations à la radio de l'équipe. Pierre Gasly était furieux contre Carlos Sainz pour l'avoir gêné et contribué à sa sortie de Q1, tandis que le pilote Ferrari reprochait au Français d'avoir crié ses frustrations à la radio de l'équipe.

Les stewards étaient fermes avec les règles. Je leur parle souvent pour comprendre ces choses et ils ont toujours des données et des justifications pour accompagner leurs appels, il n’y a pas de tir de la hanche impliqué. Mais, comme pour tout système d’arbitrage, il y a un jugement humain.

En course, Lando Norris a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir reculé sous la voiture de sécurité afin de creuser un écart avec son coéquipier Oscar Piastri prêt pour un arrêt au stand à double empilement. J’étais sûr qu’il y avait une règle claire à ce sujet pour qu’un pilote ne puisse pas désavantager tous ceux derrière tout en effectuant son propre arrêt au stand plus rapidement, mais les commissaires ont dû utiliser une règle générale sur le « comportement antisportif » pour le coincer.

Même les chefs d’équipe rivaux me disaient après la course que c’était un comportement normal et accepté de creuser un petit écart derrière la voiture de sécurité avant un double arrêt au stand depuis quelques années maintenant, ce qui était en effet la ferme opinion de Lando.

Découvrez les moments les plus drôles du Grand Prix du Canada 2023. Découvrez les moments les plus drôles du Grand Prix du Canada 2023.

Bien sûr, comme tout sport, vous avez besoin de règles et d’un arbitre ferme, sinon vous avez rapidement le chaos et l’anarchie, mais je ne peux pas m’empêcher de penser que nos règles complexes et en constante évolution sont prêtes pour un rangement et une rationalisation.

Nico Hulkenberg aurait ressenti cela après avoir perdu une remarquable position de départ au premier rang dans sa Haas parce qu’il s’était fait prendre dans des « mini secteurs » en jugeant sa vitesse dans des conditions de drapeau rouge, ce qui venait de l’aider à assurer cette deuxième place sur le grille quand d’autres ont dû abandonner leurs tours.

Lorsque vous voyez sa caméra embarquée, il était très prudent et raisonnable, mais il a enfreint les règlements et pour un précédent et une cohérence, ils doivent être appliqués tout en tenant compte de ses circonstances atténuantes. Frustrant, mais les stewards faisaient leur travail avec diligence.

Aston Martin, Mercedes progressent face à l’excellence de Verstappen

Le début de la course de dimanche a vu Hamilton dépasser Alonso et ils ont essayé de rester avec Verstappen du mieux qu’ils pouvaient. Russell dans la deuxième Mercedes était sur le point de s’accrocher à la quatrième place et bien derrière eux, une file d’attente se formait derrière la Haas de Hulkenberg, qui était de retour à la réalité en configuration de course sur une piste sèche.

Lorsque Russell a récupéré le mur au 12e tour, la voiture de sécurité qui en a résulté a amené 13 des 19 voitures restantes dans les stands pour des pneus neufs. Ces voitures rapides hors de position sur la grille, étant à la fois des Ferrari aux mains de Leclerc et de Carlos Sainz, et la Red Bull de Perez ont choisi de ne pas s’arrêter et de privilégier la position de piste à la place. Cela s’est avéré être la bonne décision car ils ont terminé respectivement quatrième, cinquième et sixième à partir des 10e, 11e et 12e sur la grille.

George Russell est entré en collision avec les barrières alors qu'il était contraint de retourner en boitant vers la voie des stands dans sa Mercedes. George Russell est entré en collision avec les barrières alors qu'il était contraint de retourner en boitant vers la voie des stands dans sa Mercedes.

C’était une reprise très décente même si les trois voitures auraient vraiment dû être dans le combat en tête. Ferrari avait semblé très solide dans les longs relais vendredi et Perez a le même équipement que Verstappen. Perez a remporté de manière impressionnante deux des quatre premières courses cette saison, surtout avec Verstappen deuxième derrière lui à chaque fois, mais tout s’est effondré depuis que Max est venu de la neuvième place sur la grille à Miami pour battre confortablement Sergio en pole position.

Perez aura besoin de toute sa maturité et de son expérience, ainsi que du soutien de son équipe et de sa famille, pour tourner la tête et commencer à livrer sa vitesse et son potentiel. Je soupçonne que seuls Alonso et Hamilton auraient la tête pour faire face à Verstappen en ce moment et je doute que Red Bull veuille cette volatilité dans leur équipe. Le scénario parfait de l’équipe serait que Sergio termine de près derrière Max à chaque course et gagne quand Max ne peut pas.

Le problème est que, comme l’ont découvert Pierre Gasly et Alex Albon, de beaux jeunes pilotes sont enterrés à côté de la vitesse du Néerlandais. Dans le même temps, Red Bull ne peut pas mettre Perez en forme alors que Mercedes, Ferrari et Aston Martin les rattrapent inévitablement. C’est pourquoi ils le soutiendront jusqu’au bout.

Russell a mal attrapé un trottoir dans le virage huit qui l’a dirigé dans le mur extérieur avec une certaine férocité, à l’avant et à l’arrière. Il l’a ramené aux stands et Mercedes a réparé ce qu’ils pouvaient et l’a renvoyé. Cette suspension arrière Mercedes est puissante, comme Alonso l’a également prouvé en frappant le mur dans son Aston Martin qui utilise le même design.

Lewis Hamilton et Fernando Alonso sont presque entrés en collision dans la voie des stands alors qu'ils se disputaient la deuxième place avant que le pilote Aston Martin ne complète le dépassement au 22e tour. Lewis Hamilton et Fernando Alonso sont presque entrés en collision dans la voie des stands alors qu'ils se disputaient la deuxième place avant que le pilote Aston Martin ne complète le dépassement au 22e tour.

Russell finira par prendre sa retraite après avoir récupéré la huitième position, ironiquement pas pour une raison liée à son accident.

Le pilote méritant des fans de la journée était Albon dans la Williams fortement mise à jour. Il n’avait arrêté qu’une seule fois au 12e tour et a donc fait un travail remarquable pour ramener ces pneus à la maison après 58 tours de plus et garder Esteban Ocon, les deux McLaren, Valtteri Bottas et un Lance Stroll à fermeture rapide dans son Aston Martin pour la septième place.

Stroll a mené une belle course à partir de la 19e place sur la grille pour voler la neuvième place à Bottas littéralement à la ligne d’arrivée.

Le site de l’île Notre-Dame semble plutôt fatigué et laissé pour compte par la F1 d’aujourd’hui, mais des foules massives et bien informées bordent le circuit difficile tous les jours et offrent souvent un week-end fascinant.

Quand Alonso dit qu’il a dû faire 70 tours de qualification pour garder Hamilton derrière lui, ça me va. Et il était à moins de 10 secondes de Verstappen à l’arrivée malgré ce qui s’est avéré être un problème de carburant fantôme, ce qui est un progrès par rapport aux premières courses de cette saison.

Direction l’Autriche.

