Martin Brundle passe en revue le GP d’Espagne après la victoire de Max Verstappen et la résurgence de Mercedes

Temps forts du Grand Prix d’Espagne, la septième course de la saison.

Martin Brundle de Sky Sports F1 rend son verdict d’expert sur le week-end du GP d’Espagne alors que le Circuit de Catalunya mis à jour a livré plus d’éclat de Max Verstappen et le début possible d’une résurgence de Mercedes…

Félicitations à Red Bull et Max Verstappen pour un autre week-end dominant. Malgré la possibilité de tomber du mauvais côté d’une voiture de sécurité, d’un drapeau rouge, de la pluie ou de problèmes de fiabilité, il était assez clair qui allait gagner une fois que le RB19 serait sorti de la première chicane en tête et intact. Il serait en pole position, mènerait chaque tour et réaliserait le tour le plus rapide pour la troisième fois de sa carrière, tout en remportant sa 40e victoire au général.

Heureusement, la course derrière lui était assez intéressante, et il y en avait beaucoup étant donné que pour la deuxième fois cette saison, mais seulement la quatrième fois de l’histoire (Miami 2023, France et Autriche 2019), il n’y avait pas de drapeaux jaunes ou rouges, non voitures de sécurité, et pas d’abandons. Les équipes sont vraiment au top de la fiabilité maintenant, plus qu’à n’importe quel moment de l’histoire de la F1, malgré que les voitures soient diaboliquement compliquées – et trop grosses et lourdes.

Et c’est avec les conditions de parc fermé et de couvre-feu de l’équipe, où les voitures ne sont pas disponibles pour être travaillées, et pas de séance d’échauffement le jour de la course. Je ne sais pas pourquoi nos voitures beaucoup plus simples étaient si peu fiables à l’époque. Il doit s’agir d’un développement incessant des matériaux et de la tolérance de fabrication, d’une armée de personnes qui les gardent et de quantités abondantes de données et d’analyses. Amener nos glorieuses vieilles voitures analogiques à la fin du Grand Prix était tout un défi et la fiabilité façonnait généralement le résultat des courses, et même des championnats.

Les changements de circuit fonctionnent un régal

Les changements de circuit à Barcelone ont vraiment fonctionné pour dynamiser la piste et la course pour les dernières voitures de F1. Comme l’a dit Ant Davidson dans une fonctionnalité de Sky Sports F1 que nous avons faite, contrairement à certains autres circuits, les voitures ont évolué dans cette disposition revisitée.

Trois virages lents, dont l’une des chicanes les plus frustrantes du sport automobile, ont été rendus à deux zones à très grande vitesse. Il a été ralenti en 2007 au nom d’une plus grande sécurité et d’un meilleur dépassement. Vous pourriez encore avoir un shunt très important aujourd’hui, mais le dépassement dans le premier virage, bien que l’aileron arrière du DRS soit ouvert, a fourni un divertissement nettement meilleur. Il m’a semblé que nous pouvions couper quelques bons mètres du point d’activation du DRS tout droit pour resserrer davantage cela.

Je suis toujours plus excité à propos d’un événement lorsque les pilotes sont pétillants et positifs à propos de la piste ou des environs, c’est contagieux.

Ce circuit offre presque toujours une grille deux par deux dans l’ordre des équipes, avec ceux qui ont une force d’appui aérodynamique élevée et constante et une efficacité vers l’avant.

La misère de Leclerc continue au milieu des chocs de qualification

En dehors de Red Bull, le reste du peloton est assez proche, de sorte que si – disons – un pilote Haas, Alpha Tauri, Alfa Romeo ou Williams passe une bonne journée, et peut-être qu’un pilote de l’une des grandes équipes est sous-performant , alors nous aurons quelques chocs de qualification.

Et c’est exactement ce qui s’est passé sur la grille pour la course de dimanche avec Sergio Perez en 11e, Russell en 12e et Charles Leclerc un 19e choquant, avant que le travail de nuit ne le laisse partir de la voie des stands.

Les conditions de qualification fraîches sur une piste encore sèche ont encore mélangé les choses et des équipes comme McLaren ont vraiment atteint un point idéal pour les températures de surface et ont fait chanter leur voiture dans les virages longs et rapides. Malheureusement, 66 tours de course de cet endroit ne laissent finalement nulle part où se cacher.

D’après les lumières éteintes, il était clair que Verstappen s’éloignerait, que Mercedes avait une voiture de course solide et qu’Aston Martin et Ferrari étaient en difficulté. Ces changements de circuit à grande vitesse nous ont permis d’avoir plus d’arrêts aux stands que ces dernières années également.

Il était également clair que Sergio Perez faisait des progrès raisonnables mais peu spectaculaires dans le peloton avec sa Red Bull, et que Leclerc travaillait plus loin malgré un tout nouvel arrière sur sa voiture. Perez grimperait à la 4e place, Leclerc ne marquerait pas les points à la 11e place.

Leclerc connaît une saison cauchemardesque malgré sa vitesse prodigieuse, ce ne sont que des incidents, un manque de fiabilité et des pénalités de grille jusqu’à présent.

Les mises à niveau de Mercedes donnent de l’espoir

George Russell a également eu beaucoup d’aventures au cours du week-end, y compris un contact important à grande vitesse lors des qualifications avec son coéquipier Lewis Hamilton après un malentendu, un voyage à travers le gravier vers la grille et une course large dans le premier virage de la course mais être disculpé pour avoir gagné des places en utilisant la voie d’évacuation. C’était un très bon départ qui a gagné la plupart de ces places.

Russell a fait une belle course pour monter sur la dernière marche du podium. Hamilton, qui conduit avec un comportement particulièrement fougueux et joyeux ces derniers temps, était encore huit secondes sur la route pour une solide deuxième place et un double podium Mercedes.

Avant que nous ne soyons trop excités, ils étaient respectivement à 24 et 32 ​​secondes derrière un Verstappen en croisière, mais au moins, on espère que la mise à niveau du sidepod de Mercedes a fait du bien, bien que nous ne puissions pas encore en dire autant de la mise à niveau similaire de Ferrari.

De plus, après un début de saison formidable, Aston Martin a également besoin de sa mise à jour imminente pour fonctionner, car elle est à la traîne de Mercedes dans le championnat des constructeurs.

L’énorme public espagnol, qui a dû endurer une mauvaise gestion du trafic en dehors du circuit, a dû se contenter de la Ferrari de Carlos Sainz à la cinquième place, à 45 secondes du vainqueur, et de Fernando Alonso à la septième, derrière son coéquipier Aston Martin Lance Stroll. J’ai bien aimé Fernando saluant la foule tout en faisant glisser sa voiture lors de la dernière tournée.

Alpine semble être la deuxième meilleure équipe après Red Bull, Mercedes, Ferrari et Aston Martin, avec leurs pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly à nouveau dans les points.

Zhou Guanyu s’est servi de quelques points bien mérités pour Alfa Romeo après une action de course fougueuse avec Yuki Tsunoda, qui a été pénalisé dans une action roue contre roue, un peu durement je pensais.

Le P3 jubilatoire de Lando Norris lors des qualifications s’est transformé en misère dans le deuxième virage de la course lorsqu’il a coupé la roue arrière de Hamilton et cassé son aileron avant. Le fait qu’il ait établi un temps au tour dans les phases finales seulement amélioré par les Red Bulls et Hamilton a au moins montré un certain rythme potentiel, mais il a terminé un tour à la 17e place. Aie.

La seule chose qui défiait le Red Bull à l’avant était de la peinture blanche. Verstappen a réussi à franchir trois fois les limites de la piste et a reçu un drapeau d’avertissement alors qu’il ne s’occupait apparemment que de ses propres affaires. Cela étant l’affaire de s’enfuir avec ce championnat encore une fois.

Ensuite, Montréal, une piste à l’ancienne qui peut présenter de nombreux défis.

