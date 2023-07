Martin Brundle passe en revue le GP de Grande-Bretagne dans le rôle de Max Verstappen, Lando Norris affronte Lewis Hamilton et Brad Pitt tourne

Martin Brundle de Sky Sports F1 rend son verdict d’expert sur le week-end du GP britannique avec une qualification passionnante, Brad Pitt et une autre victoire pour Max Verstappen.

Ce fut un excellent week-end pour Silverstone et le Grand Prix de Grande-Bretagne. Les qualifications ont été un cliffhanger avec une piste de course en constante évolution et desséchant, et j’ai senti que la course valait bien 85 minutes de mes battements de cœur.

Le site grouillait de fans du jeudi jusqu’à l’après-course, la piste était remplie d’action F2, F3 et Porsche Supercup, ainsi que des écrans et la prochaine course de film Brad Pitt et des voitures de caméra sur la piste assez souvent aussi.

Les cercles de F1 craignaient que le film ne soit très intrusif pendant un week-end de F1 complet, mais avec leur garage dédié dans le paddock principal de F1, trois voitures F2 conçues pour ressembler à des voitures de F1 dans le paddock de course de soutien, ce qui ressemblait à un petit village au centre du circuit, et même aux voitures et à l’équipage sur la grille du tour de formation, tout s’est facilement gélifié.

Ce film encore sans titre et la prochaine course de Las Vegas seront les prochaines étapes de la croissance remarquable de la notoriété et de la popularité de la F1. Je n’ai jamais rien vu de tel en F1.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Brad Pitt était ravi d’être dans le paddock de Silverstone pour filmer son nouveau film de Formule 1 Brad Pitt était ravi d’être dans le paddock de Silverstone pour filmer son nouveau film de Formule 1

Verstappen le personnage principal de la F1

L’acteur principal dans le monde réel de la F1 continue d’être Max Verstappen qui, depuis la pole position, a remporté sa sixième course consécutive pour Red Bull, et sa huitième cette saison jusqu’à présent. Il a terminé deuxième des deux autres courses…

Alors que son coéquipier Sergio Perez a malheureusement du mal à offrir le plein potentiel de sa Red Bull lors des dernières courses, nous pouvons dire une fois de plus que si Max n’était pas si complètement en harmonie avec lui-même, cette voiture et son équipe, nous serions être au milieu d’un sacré championnat du monde.

Dans les premières phases de la saison, il s’agissait d’Aston Martin menant la chasse, mais soit ils ont été dépassés par d’autres équipes, soit ils se sont légèrement trompés dans leurs propres développements, ou un peu des deux, ce qui signifie qu’ils ont reculé au cours des deux dernières courses.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, alors que Max Verstappen cherchait à remporter une sixième victoire consécutive Faits saillants du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, alors que Max Verstappen cherchait à remporter une sixième victoire consécutive

Mercedes continue de peaufiner sa voiture réticente – maintenant apparemment appelée Diva 2.0 – et de temps en temps, elle a montré un rythme de course fulgurant. Mais le « tranchant » semble être son lieu de repos en termes de maniabilité.

Ferrari a également chatouillé efficacement la SF-23 et elle s’est bien comportée en Autriche et s’alignerait quatrième et cinquième sur la grille à Silverstone.

Mais en entrant dans la phase gauche après un GP d’Autriche prometteur, la McLaren nouvellement affublée était tout simplement rapide dans les virages effrayants et difficiles de Silverstone entre les mains de Lando Norris ainsi que de l’impressionnant Oscar Piastri.

Ajoutez à cela la capacité de Williams et d’Alpine à menacer sérieusement de rejoindre la fête «allons chercher Max» et vous verrez ce que je veux dire à propos d’une bataille de championnat émouvante.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen de Red Bull était ravi après avoir remporté sa sixième victoire consécutive, avec une victoire à Silverstone Max Verstappen de Red Bull était ravi après avoir remporté sa sixième victoire consécutive, avec une victoire à Silverstone

Nul doute que le peloton ferme Red Bull

Avec une foule de 160 000 personnes le jour de la course, Silverstone débordait d’énergie. Lorsque les Red Arrows planent au-dessus de ma tête, je me sens totalement chez moi sur une piste où je me suis tenu pour la première fois sur la berge à Copse corner en 1965 en regardant Jim Clark gagner. Silverstone fait incontestablement partie du tissu et de la fondation de la Formule 1, et que cela dure longtemps.

La pole position de Verstappen a été durement gagnée à seulement un quart de seconde des McLaren volantes, et il a dû travailler pour cela. Je ne doute pas que le peloton se rapproche de Red Bull alors qu’ils améliorent leurs voitures et que Red Bull minimise les mises à jour et les coûts de 2023, et regarde déjà la voiture de 2024.

Un autre hors concours tout le week-end était Alex Albon pour Williams qui conduit si bien ces derniers temps dans une voiture bien améliorée. Je sais très bien à quel point la Formule 1 est brutale, ou en fait j’imagine n’importe quel sport de haut niveau, mais si vous faites en sorte qu’un pilote se sente à l’aise et valorisé et qu’il n’ait pas à regarder par-dessus son épaule toute la journée, il conduira plus vite plus longtemps .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revivez le combat époustouflant de Lewis Hamilton pour la deuxième place à Silverstone avec son compatriote britannique Lando Norris Revivez le combat époustouflant de Lewis Hamilton pour la deuxième place à Silverstone avec son compatriote britannique Lando Norris

La deuxième place sur la grille à Silverstone semble à première vue une mauvaise place, c’est loin de la ligne de course, serré dans le premier virage extrêmement rapide, et donnant un sillage au peloton derrière vous. Mais si souvent ces derniers temps, cela a signifié prendre la tête dans le premier virage et la foule a adoré Lando Norris prendre la tête presque autant que lui.

Il était inévitable que le Verstappen en forme survole son puissant Red Bull dès que l’assistance DRS à aileron arrière ouvert était disponible à partir du deuxième tour, mais s’il avait suffisamment de rythme pour contrôler la course, il était intéressant qu’après la voiture de sécurité il se plaignait d’avoir du mal à s’agripper. Ses rétroviseurs sont un peu plus travaillés maintenant.

Je ne prends aucun plaisir à écrire ceci car j’aime et j’admire Sergio Perez en tant que personne et pilote, mais alors que Max a remporté six victoires consécutives, Sergio a eu une deuxième, troisième, quatrième, deux sixième places et une 16e après avoir passé la dernière cinq courses se remettant des drames de qualification.

La Red Bull n’est pas une voiture qui peut conduire de manière autonome vers une victoire garantie et le peloton doit le sentir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lando Norris de McLaren était de bonne humeur après avoir terminé deuxième de sa course à domicile à Silverstone Lando Norris de McLaren était de bonne humeur après avoir terminé deuxième de sa course à domicile à Silverstone

Un plaisir de voir Norris vs Hamilton

La voiture de sécurité a déployé un peu plus de 30 tours dans la course pour que Haas, blessé par Magnussen, ait blessé ceux qui s’étaient récemment arrêtés aux stands, notamment Oscar Piastri qui avait été exceptionnel pour McLaren. Recrue dans sa 10e course de F1, le joueur de 22 ans, qui a grandi près d’Albert Park à Melbourne, continue de piloter de manière très assurée. Il a ce comportement de « vieille tête sur les épaules de jeunes » et c’est une véritable trouvaille pour McLaren.

Son manager est Mark Webber, qui connaît très bien la voie à suivre dans notre entreprise, et je suis sûr qu’il est une source de conseils directs et directs pour l’équipe et le pilote.

Piastri se verrait refuser son premier podium par Lewis Hamilton qui a profité au maximum de la chance de sa voiture de sécurité avec une belle course vers son 14e podium du GP de Grande-Bretagne. Je l’ai visité une fois en 1992 et j’en suis extrêmement fier, donc je ne peux pas commencer à imaginer ce qu’il ressent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La première victoire de Max Verstappen à Silverstone voit Red Bull remporter sa onzième victoire consécutive ; un record partagé avec McLaren La première victoire de Max Verstappen à Silverstone voit Red Bull remporter sa onzième victoire consécutive ; un record partagé avec McLaren

La plus grande histoire de la course a été le redémarrage après la voiture de sécurité lorsque les deux McLaren étaient sur des pneus durs neufs tandis que ceux qui les entouraient avaient des pneus souples légèrement usés. Cela ressemblait à une erreur et Norris le pensait clairement, à en juger par son message radio.

Mais ce qui suivrait pourrait sans doute être considéré comme la passation du relais en termes de pilotes de F1 britanniques.

L’échauffement des pneus durs prendrait plus de temps que les pneus «tendres» plus tendres en deux étapes et Norris et Hamilton n’en étaient que trop conscients. Lewis a eu une poignée de virages sur quelques tours, mais sans aileron arrière ouvert DRS disponible, pour faire sienne la deuxième place. Il était agressif et pourtant contrôlé, mais Lando a parfaitement positionné sa voiture pour bloquer Lewis sans aucun tissage ni conduite sale.

C’était un plaisir à regarder et une fois qu’il a survécu à cette phase, il a pu étirer ses jambes hors de portée du DRS pour terminer près de quatre secondes devant Hamilton qui avait Piastri juste sur sa queue.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton et George Russell ont été extrêmement impressionnés par la paire McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, après le GP de Grande-Bretagne à Silverstone Lewis Hamilton et George Russell ont été extrêmement impressionnés par la paire McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, après le GP de Grande-Bretagne à Silverstone

McLaren n’avait pas bouclé un seul tour dans le top cinq cette saison jusqu’au week-end précédent en Autriche ; maintenant c’est ce que j’appelle une mise à niveau de voiture.

Deux Britanniques sur le podium pour la première fois en 24 ans, c’était exactement ce que la foule de Silverstone voulait alors qu’un autre GP britannique craquant touchait à sa fin.

La prochaine étape est Budapest, un défi tout à fait différent pour la voiture et le conducteur.

