Martin Brundle: Passant en revue les débuts électriques du GP de Miami alors que Max Verstappen évince Charles Leclerc et que le “mystère” de Mercedes persiste

Le meilleur de l’action du Grand Prix de Miami.

Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu ces pilotes de F1 en pleine forme et parfaitement préparés avoir l’air si malmenés après une course de 94 minutes.

Je connais cette horrible sensation de bien-être après la course, où votre cœur est si chaud et continue de monter, il vous manque beaucoup de liquide et chaque organe, muscle et tendon se plaint fortement de sa demande en ingrédients essentiels.

Vous ne pouvez tout simplement pas vous éloigner de votre propre corps alors que la douleur s’accumule et que l’adrénaline s’estompe. J’ai ressenti Max Verstappen assis sur le buggy après la course avec la caméra zoomée, je suis sûr qu’il voulait juste s’allonger, rouler et gémir un peu.

Parfois, après deux heures dans l’humidité de Singapour, ils ont l’air assez détruits, mais le niveau d’adhérence de la piste et les pneus à faible dégradation, et donc le rythme implacable, étaient difficiles. Il y a toujours une nature sans air qui court contre les murs d’un circuit urbain, et l’intérieur du cockpit peut être à plus de 50 degrés car les aérodynamiciens ne veulent jamais gaspiller beaucoup d’air et traîner le conducteur, qui est ensuite enveloppé dans plusieurs couches de vêtements, gants, casques, bottes, cagoule.

La FIA a récemment insisté pour que les conducteurs ne portent ni bijoux ni montres et portent des sous-vêtements ignifuges, ou pas de sous-vêtements, juste des leggings ignifuges, qu’ils considèrent vraisemblablement comme des “fruits à portée de main” dans la recherche d’une sécurité supplémentaire. Franchement, si votre slip est en feu, vous avez des problèmes beaucoup plus importants, et lorsque vous enjambez ces voitures, vous avez déjà fait mentalement beaucoup de gestion quant au risque que vous êtes prêt à prendre.

Je crois qu’une grande partie des contacts maladroits que nous avons vus vers la fin de la course étaient dus à des pilotes en surchauffe, ce qui peut vous donner des vertiges et votre jugement s’estompe un peu.

Les débuts de Miami en F1 sont un succès retentissant

Je pense que l’équipe événementielle de Miami et la F1 ont fait un très bon travail avec la piste, surtout compte tenu des limites et d’une toile plutôt terne d’un parking avec lequel travailler. À part une grande course de championnat, je n’ai jamais connu autant de battage médiatique et d’excitation autour d’un Grand Prix.

La surface de la piste prenait des coups et malgré le virage 17 ressemblant à un patchwork, heureusement, avec un balayage copieux, il a résisté aux forces de traction de 20 voitures de F1 modernes.

Lewis Hamilton et d’autres ont estimé que la chicane serrée à T14/15 était trop mais télévisuellement, j’ai aimé ça, et c’était un différenciateur pour la voiture et le pilote.

Sans aucun doute, le mur extérieur du T11 a besoin de beaucoup plus de protection, comme Esteban Ocon et Carlos Sainz l’ont découvert à leurs dépens et à ceux de leur équipe.

Je ne comprends jamais vraiment comment ces problèmes se matérialisent, en tant que conducteur, vous pouvez marcher, faire du vélo ou faire du scooter autour d’une piste une fois et voir immédiatement les zones à problèmes comme si elles avaient des feux rouges clignotants dessus.

Verstappen et Red Bull chargent après le crash de Lando

Une fois de plus, Charles Leclerc et sa Ferrari ont été le combo le plus rapide sur la piste pour assurer la pole position, mais une fois de plus, Ferrari n’a eu aucune réponse à la prodigieuse vitesse en ligne droite de Red Bull avec ou sans l’aileron arrière DRS ouvert. À moins qu’ils ne corrigent cela avec moins de traînée à grande vitesse, ce seront les championnats du monde de Red Bull.

C’était une autre conduite très impressionnante et mature de Verstappen et de Leclerc, mais les pilotes Ferrari ne peuvent tout simplement plus revenir en arrière comme Leclerc l’a fait à Verstappen à Bahreïn. Cela donne à Max et à son coéquipier Sergio Perez la zone de confort de s’occuper de leurs pneus et de jouer le jeu plus long en sachant qu’ils peuvent bondir sur une ligne droite relativement sans risque plus tard.

Carlos Sainz a connu un week-end très important pour sa confiance puisque le duo Ferrari est monté sur le podium ensemble pour la troisième fois en cinq courses jusqu’à présent cette saison. Il n’avait pas bouclé un tour lors des deux courses précédentes et avait un autre shunt important à l’entraînement. Il a gardé la tête haute et a bien fait de retenir Perez qui était sur des pneus frais à gomme moyenne bien qu’il porte un moteur gremlin.

Ferrari doit sûrement souhaiter avoir opposé au moins une de ses voitures sous l’inévitable VSC et la voiture de sécurité complète au 40e tour lorsqu’un Pierre Gasly boiteux s’est retrouvé avec un passant Lando Norris dans une partie relativement étroite de la piste. Verstappen venait de passer la ligne lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été déclarée.

Le shunt de Lando résumait plutôt le week-end de McLaren à Miami où ils étaient loin d’être aussi forts qu’à Imola la dernière fois. Avec Norris absent et Daniel Ricciardo 13e pénalisé et éloigné, c’était une course à oublier pour eux.

Le « week-end le plus inquiétant » de Mercedes jusqu’à présent ?

Mercedes était une fois de plus la troisième meilleure équipe, mais à bien des égards, je pense que c’était leur week-end le plus préoccupant étant donné que George Russell était le plus rapide vendredi et a eu du mal à trouver le rythme par la suite et l’équipe ne savait tout simplement pas pourquoi. Ils ont déjà parlé de voitures «diva», mais celle-ci n’est qu’un simple mystère avec une fenêtre de configuration à la pointe du couteau. Il y a une bonne voiture quelque part là-dedans, elle est tellement bien cachée.

Il est facile de dire que Russell a eu de la chance avec la voiture de sécurité, mais il a dû gérer les pneus durs dès le départ, garder la tête en reculant un peu, construire le rythme à long terme alors que d’autres commençaient à s’estomper, puis appeler le des plans du cockpit sur le fait de rester à l’extérieur et d’espérer une voiture de sécurité. Vous faites votre propre chance parfois.

Lewis n’a pas encore eu de chance avec la voiture de sécurité et de son côté du garage, il y avait de l’indécision plutôt que la stratégie magistrale habituelle à laquelle nous nous sommes habitués ces dernières années. C’est une période difficile et George impatient, avec la majeure partie de sa carrière devant lui, fait mieux face à la situation que Lewis à en juger par les transmissions radio. Si la voiture était à la hauteur de Ferrari et de Red Bull, vous pourriez raisonnablement affirmer que Mercedes a la meilleure combinaison de pilotes sur la grille.

Fernando Alonso a dû oublier une course en colère et maladroite, prenant contact à quelques reprises et prenant des pénalités pour cela et coupant la piste pour finir hors des points. Il porte beaucoup de frustration alors que cette saison se déroule avec une vitesse solide mais seulement deux points à côté de son nom de la première course de la saison.

Cela a permis à l’excellent Alex Albon de prendre la neuvième place et deux points pour Williams, et le Pitlane partant de Lance Stroll un point bien mérité pour Aston Martin. Ils ont tous les deux bien roulé tout le week-end.

Tout comme Mick Schumacher pour Haas jusqu’à ce qu’il percute le côté de son mentor Sebastian Vettel. Je parie que c’était une conversation inconfortable après la course.

Esteban Ocon est venu de l’arrière dans une voiture nouvellement créée pour terminer une impressionnante huitième place pour Alpine. Avec les Aston Martins, il est un bon rappel qu’avec les voitures 2022 plus faciles à suivre et les nombreuses zones DRS, avec une stratégie et des arrêts aux stands décents, ainsi que de la patience, vous pouvez marquer des points de n’importe où sur la grille ou même la Pitlane.

La grille était également incroyablement occupée avant la course, et mes sincères excuses à Patrick Mahomes et Paolo Banchero pour la confusion.

