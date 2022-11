Martin Brundle: Max Verstappen atteint un nouveau niveau de domination en F1 alors que Red Bull évince Mercedes au Mexique

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du Grand Prix de Mexico depuis l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Il y a beaucoup de battage médiatique et d’énergie autour du GP du Mexique et il y a toujours une atmosphère de festival créée par la foule farouchement partisane qui veut Sergio Perez.

Si vous enlevez cela, ainsi que la zone du stade de 55 000 places et le podium spectaculaire, nous devons admettre que la course n’a pas été particulièrement bonne sur cette piste ces derniers temps.

En fait, les trois premiers de Max Verstappen, Lewis Hamilton et Sergio Perez étaient identiques à l’année dernière avec des écarts très similaires et peu excitants. Pour souligner davantage cela, Ferrari était encore une fois loin cinquième et sixième, mais avec Sainz devant Leclerc cette fois.

Avec les six voitures les plus rapides du top six ayant disposé de l’Alfa Romeo aux qualifications impressionnantes de Valtteri Bottas, cela promettait d’être quelque chose, mais l’excitation majeure ne s’est malheureusement pas concrétisée.

Avant le Grand Prix de Mexico, Martin Brundle de Sky F1 pilotait la voiture de Formule 1 de 1970 de la légende mexicaine Pedro Rodriguez, la BRM P153.

Verstappen voit intelligemment la menace précoce de Mercedes

Verstappen a été très intelligent loin de la pole position en se dirigeant vers le côté droit poussiéreux mais plus facilement défendu de la piste. Cela a bien joué entre les mains du qualifié deuxième, George Russell, qui a accepté avec plaisir le sillage jusqu’à ce qu’il soit obligé de se déplacer à gauche et en partie à côté.

Ayant eu quelques escarmouches récemment, au moins sept jours plus tôt à Austin, George était généreux avec de l’espace à l’intérieur du premier virage pour son coéquipier Lewis Hamilton, et de nouveau dans le deuxième virage, mais n’a pas reçu la même courtoisie en se balançant à droite. dans le virage trois alors qu’il était pressé large et rebondissait sur le trottoir.

Max Verstappen de Red Bull est resté en tête lors du premier tour du Grand Prix de Mexico, tandis que Lewis Hamilton a dépassé son coéquipier Mercedes George Russell pour la deuxième place.

Les garçons Ferrari volaient en formation côte à côte pour tenter de récupérer certains endroits, mais en réalité, ces premiers virages ont décidé de l’ordre de passage pour le reste de la journée : Verstappen, Hamilton, Perez, Russell, Sainz et Leclerc. La course de 800 mètres jusqu’à et à travers la première chicane a défini la course.

L’intrigue principale était que les deux Red Bull étaient sur des pneus tendres usagés et que les deux Mercedes étaient sur de nouveaux pneus moyens sur la grille, et pendant un moment, alors que les pneus Red Bull commençaient à pleurer suffisamment, il est apparu que Mercedes pouvait rouler beaucoup plus longtemps à un rythme raisonnable. et prendre l’initiative.

Lewis Hamilton pense qu'il aurait pu offrir plus de défi à Max Verstappen pour la victoire s'il avait commencé avec les pneus tendres au début de la course au Mexique.

Pendant ce temps, Ferrari n’était tout simplement pas aux courses, ils n’avaient pas le rythme malgré de grandes quantités d’appuis attachés et protégeaient clairement quelque chose sur ce circuit à 7200 pieds d’altitude car ils étaient destinés à terminer une minute derrière.

Il faut dire que le groupe motopropulseur Ferrari de l’Alfa Romeo de Bottas volait relativement bien, même s’il aurait finalement été déçu avec un seul point au championnat en 10e à partir de la sixième place sur la grille.

Pourquoi la bataille stratégique est finalement tombée à plat

Red Bull opposerait Perez au 23e tour pour les pneus moyens et de même Verstappen au 25e tour. Cela a laissé Mercedes devant et deux grandes questions. Jusqu’où Mercedes pourrait-elle aller à un rythme compétitif avec ses pneus moyens d’origine, et Red Bull pourrait-il éventuellement arriver à la fin de la course avec ses pneus moyens fraîchement montés à environ 48 tours ?

“Pas très” et “oui” étaient les deux réponses, ce qui a plutôt soulagé la course à quatre chevaux. Hamilton s’arrêterait au 29e tour pour des pneus à gomme dure, ce qui s’est avéré être une mauvaise décision.

Toto Wolff et George Russell se tournent vers le Brésil, où Mercedes espère combler l'écart de 40 points entre eux et Ferrari dans le championnat des constructeurs.

Malgré ses protestations de courir longtemps et d’installer un ensemble de pneus à gomme tendre plus tard, Russell s’est arrêté au 34e tour pour de nouveaux pneus à gomme dure, ce qui était dans le no man’s land, en termes de stratégie.

Pour les 39 courses de F1 pendant la pandémie, il a été nécessaire de simplifier les procédures de choix des pneus et chaque pilote s’est depuis vu attribuer huit trains de pneus tendres, trois moyens et seulement deux pneus durs. Vous n’êtes pas autorisé à les mélanger. Cela signifie que si vous souhaitez utiliser des pneus à gomme dure pendant la course, vous pouvez effectuer une préparation minimale lors des séances d’entraînement.

Revivez les 14 victoires de Max Verstappen cette saison pour Red Bull, battant le précédent record détenu par Sebastian Vettel et Michael Schumacher.

À Austin et au Mexique, les essais libres 2 ont été prolongés à 90 minutes et sont devenus un test Pirelli pour les spécifications de pneus 2023. De plus, de nombreuses équipes sont assez en retard pour remplir les conditions requises pour exécuter une recrue dans au moins un FP1 dans chaque voiture, ce qui, combiné, a perturbé le déroulement normal et la préparation des deux derniers GP et n’est certainement pas idéal pour le spectacle.

Parfois, les pneus à gomme dure s’avèrent être un geste étonnamment as, mais à mesure que les températures refroidissaient sur ce circuit à faible abrasion, ils n’ont pas vraiment mordu dans le tarmac et n’ont pas atteint une température et un niveau d’adhérence appropriés.

Alonso et Ricciardo les stars du milieu de terrain

Nous avons vu beaucoup d’action brutale au milieu de terrain, mais Fernando Alonso était sans aucun doute le meilleur des autres jusqu’à ce que son unité de puissance tombe en panne. Sa détermination et son mode d’attaque étaient tels que lorsqu’il est sorti de la voiture, il a appuyé sa tête de désespoir sur une barrière de pneus. Ce n’est pas le genre d’émotion que nous voyons souvent de sa part, mais il a perdu beaucoup de points cette année à cause du manque de fiabilité.

Fernando Alonso a été contraint à l'abandon à Mexico après avoir subi une casse moteur de son Alpine au 65e tour.

Daniel Ricciardo était un cas intéressant. Il avait un week-end et une course décents tout en soignant ses pneus moyens de départ jusqu’au 44e tour, puis a fait ce que Russell voulait faire en mettant des pneus tendres. Il est alors parti comme un possédé. Dans sa frustration de dépasser Yuki Tsunoda, il a fait monter sa McLaren à l’intérieur du double virage six dans l’espoir de pouvoir distraire le pilote japonais pour qu’il coure large.

Au lieu de cela, ils ont pris contact et l’Alpha Tauri de Tsunoda a quitté la scène sur deux roues pour prendre sa retraite. Tout était un peu maladroit et les commissaires ont décidé que Ricciardo était entièrement en faute, et probablement que Tsunoda a dû abandonner, Daniel a été frappé d’une pénalité de 10 secondes à ajouter à son temps de course car il ne reviendrait plus aux stands.

Daniel Ricciardo estime que sa collision avec Yuki Tsunoda n'était pas "à 100% de sa faute" et partage également ses plans et ses objectifs pour l'avenir.

Ce fut le déclencheur pour Daniel de conduire de la manière dont nous nous souvenons le mieux de lui et de prendre la sixième place malgré la pénalité, ainsi que le «pilote du jour» des fans. Il sera intéressant de voir où il se retrouvera l’année prochaine, et surtout en 2024.

C’était à peu près tout pour l’action autre que quelques échauffourées au milieu de terrain alors que Verstappen remportait sereinement sa 14e victoire record de la saison et Red Bull remportait sa neuvième victoire consécutive. Félicitations à tous.

Un petit répit maintenant avant les deux dernières courses de la saison.

