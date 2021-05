Martin Brundle: Le verdict sur la victoire de Lewis Hamilton au GP du Portugal et la revendication des limites de piste de Red Bull

Nous avons été plutôt gâtés ces derniers temps, je suppose, avec des courses serrées et imprévisibles en F1, et mon sentiment général après la course de dimanche dans la spectaculaire Portimao était que c’était un peu stable.

Mais en y réfléchissant lundi matin, le vainqueur courait troisième et a dû passer deux combos voiture / pilote très rapides pour remporter la victoire et il y a eu une belle action roue à roue sur tout le terrain.

Il y a bien des saisons où nous aurions célébré cela.

Une fois de plus, le tarmac curieusement sans vie, en termes de pneus F1, et les conditions venteuses ont créé des défis et des surprises décents. Nous devons absorber toute la satisfaction que nous pouvons de cette série ondulante et imprévisible de 15 virages dans la campagne dramatique du sud de l’Europe car après la pandémie, il n’est pas du tout certain que le budget puisse être trouvé pour que Portimao puisse revenir dans le cadre de l’appel d’offres mondial pour la F1. les courses.

1:17

Pour une 15e fois record, le podium était composé de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Max Verstappen, et une fois de plus la vitesse, la course et la ruse de Hamilton l’ont emporté. Ajoutons également la précision et le contrôle.

Avec une victoire et deux deuxièmes places, c’est le meilleur début de saison de Max, mais il va se sentir très mal à l’aise face à l’augmentation du rythme de Mercedes.

Je ne suis pas d’accord avec Red Bull sur l’incohérence des limites de piste, et leur affirmation selon laquelle ils ont maintenant été privés d’une victoire, d’une pole position et d’un point supplémentaire au tour le plus rapide cette saison.

Le sport automobile est contrôlé par la FIA d’une manière impressionnante et complète avec de la paperasse et du personnel clé. Cette paperasse comprend le Code Sportif International (bilingue) de 80 pages, et spécifiquement pour la F1, le Règlement Sportif de 88 pages, et enfin les notes d’événement supplémentaires du Directeur de Course. (Il existe une autre série importante de documents et de processus sur le plan technique).

Il était clair que les virages 1, 4, 5 et 15 seraient surveillés dès le départ pour les limites de voie. Puis, à 9 heures du matin, samedi matin, une version 3 des règlements supplémentaires a été publiée et Turn 14 a été largement mentionné dans un texte supplémentaire rose vif.

La réglementation de limite de voie fondamentale pertinente, à laquelle nous ne nous en tenons pas réellement, dit ceci:

27.3 Les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter la piste sans raison valable.

Les pilotes seront jugés avoir quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec elle et, pour éviter toute ambiguïté, toute ligne blanche définissant les bords de piste est considérée comme faisant partie de la piste mais les bordures ne le sont pas.

La phrase concernant « éviter tout doute » est la clé, et Michael Masi, le directeur de course, sans aucun doute après le lobbying des pilotes, donne en fait une marge de manœuvre significative et permet au trottoir rouge et blanc de faire partie de la piste dans les virages clés, vraisemblablement ainsi. qu’il y a moins d’infractions pour les commissaires sportifs occupés à regarder pendant une course, et à laisser la piste couler un peu plus.

2:25

Mais le fait est que les règles ne sont pas correctement appliquées et pourraient être beaucoup plus dures en observant la ligne blanche qui définit notre terrain de jeu. Si les voitures ont un poids insuffisant de 1 kg ou un millimètre trop large, elles sont exclues de l’épreuve. Pourquoi devrions-nous alors négliger le contrôle de la piste pour faciliter la vie des pilotes?

Comme je l’ai mentionné dans ma colonne précédente, si vous courez large, vous pouvez réduire l’angle du virage et transporter plus de vitesse à l’intérieur, à travers et à l’extérieur pour gagner quelques mètres. Cela peut être surveillé dans les mini-boucles de chronométrage ainsi que par l’observation de la position physique de la voiture, mais les boucles de chronométrage ne diront pas grand-chose à moins que le pilote ne soit sur des pneus neufs et ne s’y lance.

Les bordures ont été fondamentalement abaissées au fil des décennies, de sorte qu’à certains endroits, elles ne dépassent pas une couche de peinture. Il s’agissait d’empêcher les voitures d’être lancées dans les airs comme Rubens Barrichello à Imola en 1994, et aussi d’aider à empêcher les motocyclistes d’être gravement blessés.

Le travail d’un coureur par la suite est de minimiser la distance de chaque tour et de maximiser l’angle de chaque virage. Le travail de la FIA est de les arrêter.

Vous ririez fort si le football ignorait le but ou la ligne de touche quand cela convenait à certaines équipes, ou si les souches de cricket étaient repositionnées par un batteur comme bon lui semblait, ou si quelqu’un essayant de battre Usain Bolt faisait simplement avancer ses blocs de départ de quelques mètres.

Un seul pilote a été pénalisé dans la course pour avoir transgressé les limites de la piste au virage 14 et cela a coûté un point au championnat à Verstappen et Red Bull, car il avait gagné un avantage et ne contrôlait pas entièrement sa voiture dans les limites de la piste.

Comme nous le savons, les barrières sur les circuits routiers sont les meilleurs dispositifs de limite de piste, mais même dans ce cas, à Monaco, il existe deux zones de chicane où un conducteur peut passer. Le gazon artificiel est utilisé par endroits, mais cela peut dériver. Sinon, je suppose qu’il faut des tranchées de gravier suffisamment larges pour dissuader les pilotes de créer leur propre piste.

Mais cela ne fonctionnera pas nécessairement efficacement pour les motos ou les voitures de sport / GT / de tourisme. En attendant, il a besoin d’une main très ferme sinon les conducteurs prendront toujours plus de libertés.

Dans les courses de voitures de sport de style Le Mans, l’observation des limites de piste est brutale et les pilotes contrôlent leurs voitures en conséquence. Au lieu de conduite d’entreprise de mon ami Jonathan Palmer à Bedford, si vous courez large et trichez les coupures de courant du moteur. Ce serait potentiellement dangereux à des vitesses F1, mais un pilote pourrait, par exemple, perdre l’activation du DRS pendant quelques tours, bien que, bien sûr, ce ne soit pas un problème pour eux vers la fin de la course.

Je me demande si l’activation de l’aileron arrière du DRS ne devrait pas de toute façon avoir une limite de temps globale par course pour chaque pilote à utiliser comme il le souhaite en attaque et en défense, car encore une fois malgré la perte de 120 mètres de zone, il était un peu trop puissant sur le pit tout droit dimanche lorsqu’il est combiné avec un sillage dans un vent de face.

Cela a cependant généré des balayages audacieux autour de l’extérieur du premier virage à grande vitesse pour la position, notamment pour que Hamilton dépasse ses deux principaux rivaux pour une 97e victoire. Et c’était bien mérité aussi. S’il a eu de la chance avec la deuxième place à Imola aux dépens de Bottas après son gros shunt avec George Russell, alors il méritait certainement celui-ci.

Lando Norris a une fois de plus réalisé une belle course pour McLaren à la cinquième place pour conserver sa troisième place au championnat, y compris un mouvement exceptionnel autour d’Esteban Ocon au virage 11.

Alpine a connu un week-end très fort, et les septième et huitième n’étaient que des récompenses. Ocon a été exceptionnel en qualifications et Fernando Alonso a pris vie dans la seconde moitié de la course pour démontrer qu’il a toujours ce qu’il faut au volant d’une F1.

Ferrari a eu une course largement décevante et Aston Martin encore plus dans ce lieu insolite. Nous nous dirigeons maintenant vers le circuit de gestion ultime de tous à Barcelone pour la course de ce week-end, et nous serons mieux informés sur le potentiel pour le reste de la saison à partir de là.