Martin Brundle: le patron de l’équipe Ferrari change bien pour Mercedes, mais McLaren est mauvais pour Lando Norris

Martin Brundle de Sky F1 ne sait pas si Frédéric Vasseur possède les compétences requises pour emmener Ferrari dans la bonne direction

Martin Brundle de Sky Sports F1 a rendu son verdict sur les changements de chef d’équipe de Ferrari et McLaren, affirmant que la sortie de Mattia Binotto est une bonne nouvelle pour Mercedes alors qu’ils tentent de rebondir en 2023, et qu’Andreas Seidl inquiète Lando Norris dans sa recherche de course et le titre l’emporte.

L’intersaison de la Formule 1 est devenue une “saison idiote” mardi avec un remaniement des chefs d’équipe, alors que Frédéric Vasseur a été confirmé comme successeur de Binotto chez Ferrari, tandis que Seidl a quitté McLaren pour assumer le rôle vacant de Sauber.

Vasseur, dont le déménagement a été moins surprenant et qui débutera le 9 janvier, sera chargé de transformer Ferrari de challengers au titre – comme ils l’étaient en 2022 après des années de retard – en vainqueurs pour la première fois en 15 ans.

Brundle, cependant, pense que le moment du changement « fondamental » laissera les principaux rivaux de Ferrari, Mercedes et Red Bull, « souriants ».

“Je ne sais pas trop pourquoi Ferrari choisirait maintenant d’avoir un mois sans patron”, a déclaré Brundle. Sports du ciel.

“Je pense qu’ils auraient dû donner plus de temps à Binotto.

“Si j’étais Mercedes ou Red Bull en ce moment, je sourirais parce que la continuité est primordiale.

“Alors que les saisons de Formule 1 deviennent plus longues et plus intenses, vous devez faire attention à ces changements radicaux de personnel.

“Mercedes a une réelle continuité, tout comme Red Bull dans le personnel clé. Fred Vasseur doit entrer et trouver son chemin, s’établir, comprendre, et c’est un défi de taille.

“Peu importe qui vous êtes, cela prendra du temps à moins que vous ne fassiez partie du tissu comme [former boss Stefano] Domenicali était et comme Binotto a été.

“C’est un changement si fondamental et cela les déstabilisera à court terme, il le faut. Tout le monde sera légèrement déséquilibré en pensant, où en sont-ils et quelle est la prochaine étape. Ils seront dans les limbes.”

Mercedes a terminé troisième, derrière Ferrari et les champions dominants Red Bull, cette année, alors que leur séquence record de huit ans de titres était terminée. Mais Brundle a ajouté : “Ils souriront parce qu’ils savent ce qui ne va pas avec leur voiture et je pense qu’ils reviendront avec un bien plus fort en 2023.

“Je vois Mercedes amener le combat contre Ferrari et Red Bull la saison prochaine.”

“La sortie de Seidl décevante pour Norris et McLaren”

Le départ de Seidl de McLaren après trois ans avec l’équipe a été le plus gros choc de mardi, même si ce n’était pas en interne avec le PDG Zak Brown révélant qu’il allait de toute façon partir pour Sauber en 2025.

Le passage accéléré de Seidl à Sauber pour superviser sa transformation en équipe Audi F1 a conduit McLaren à promouvoir Andrea Stella de l’intérieur, et bien que Brundle ne panique pas à propos de son ancienne équipe, il pense que la sortie de Seidl est un coup dur.

“Il n’y a aucun doute là-dessus, perdre Seidl est une mauvaise nouvelle pour McLaren à l’avenir”, a déclaré Brundle.

“Il entretient une relation à long terme avec le groupe Volkswagen avec Porsche, donc je peux comprendre ce qu’il a fait et je peux comprendre pourquoi McLaren a voulu accélérer cela.

“Mais ce n’est pas ce dont ils avaient besoin.”

Ce n’est pas non plus, selon Brundle, ce dont Norris avait besoin.

Norris est devenu l’un des jeunes talents les plus excitants de la F1 ces dernières années, mais contrairement à ses homologues George Russell et Charles Leclerc, il n’a pas encore eu de voiture pour concourir pour des victoires en course ou en titre.

Norris est engagé jusqu’à la fin de 2025 avec McLaren mais a souvent fait allusion à la frustration cette saison.

“Le plus important pour McLaren est leur nouvelle soufflerie en 2024”, a déclaré Brundle. “Alors Lando va le regarder en pensant, pourquoi Andreas a-t-il quitté le navire ? Qu’est-ce qu’Andreas a vu chez Audi, qu’il préfère de loin à McLaren ?

“Oscar [Piastri, new signing] sera déçu aussi car il aurait fait toutes les discussions, toutes les imaginations, avec Andreas, pour qu’Oscar rejoigne et que Lando reste.

“Lando est très proche de Zak (Brown) et il fait un excellent travail là-bas, il y a une bonne structure chez McLaren. Je ne panique pas du tout pour eux, mais vous ne pouvez pas lire cela comme une bonne nouvelle.”