Piste de la vieille école, course de la vieille école. Météo changeante, grand duel, gros crashs, erreurs qui allaient être sévèrement punies, freins en feu, changement de phase du grand prix, et mise en péril tout au long. Joie et frustration à parts égales.

Cette bataille Hamilton / Verstappen va durer toute la saison et, comme nous le savons par l’histoire, lorsque deux pilotes de haut niveau se battent comme ça, ils transcendent d’une manière ou d’une autre vers un plan encore plus élevé. La concentration du pilote et de l’équipe devient si intense et concentrée.

Il y aura plus de 20 points disponibles pour le tour le plus rapide cette année, et Lewis mène le championnat par ce seul point d’Imola, qui était un net de deux points en réalité puisqu’il l’a volé à Max V. Cela résume à quel point cette bataille pourrait être serrée. les prochains mois.

Si c’était un nul pour Hamilton dès le premier match à Bahreïn, c’était un tout après que Verstappen se soit frayé un chemin vers la tête au virage deux au début de la course.

Regardez de plus près le départ de la course alors que Lewis Hamilton se classait deuxième derrière Max Verstappen

À la fin, il gagnerait sereinement de 22 secondes après avoir survécu à un demi-tour tout en se préparant à un redémarrage en utilisant cette touche habile sur les freins et juste la bonne quantité d’angle de braquage qui le sauve de temps en temps. Un entraînement de masterclass lors des journées les plus difficiles.

Mais il n’a pas couru et s’est caché dans les premières étapes car ils l’ont rapidement transformé en une course à deux chevaux, en effet Hamilton semblait être le pilote le plus rapide juste avant les arrêts aux stands au 27e tour déclenchés par Red Bull. Hamilton a opposé un tour plus tard, mais un arrêt lent a permis à Verstappen de conserver la tête.

Je ne suis pas sûr de ce qui se passe avec les arrêts Mercedes ces derniers temps, ils évitent normalement les temps d’arrêt aux stands pour des arrêts toujours solides, mais nous avons vu plusieurs problèmes au cours des dernières courses.

Tout allait bientôt démarrer en grand, et ironiquement, Mercedes et leur protégé George Russell seraient la cause entière de cette phase.

Lewis lançait George à l’épingle à cheveux de Tosa, la Williams restait à droite, laissant de l’espace à Lewis à l’intérieur mais sur le côté humide de la piste. La voiture rodée doit-elle se déplacer hors ligne sur la piste humide? Pas vraiment. Mais Lewis n’a pas eu de chance avec un blocage des freins qui l’a conduit dans le bac à gravier et vers la barrière.

Les voitures de F1 se sentent tout simplement géniales à 200 mph mais maladroites comme l’enfer à 0 mph. Trouver la marche arrière n’est pas le travail d’un instant, les palettes d’embrayage sont à l’arrière d’une roue en rotation, vous ne pouvez pas voir correctement et le blocage de la direction est désespéré en raison des larges roues avant et de la géométrie de la suspension.

Cela avait l’air un peu idiot quand Lewis a accéléré vers l’avant dans les barrières et a cassé son aile avant, et c’était dans une certaine mesure, mais bien sûr, il sait bien que vous devez garder vos roues motrices hors du gravier si cela est possible, sinon vous êtes échoué et se dirige vers une douche tôt.

Lewis Hamilton glisse dans le gravier tout en courant deuxième et frappe la barrière mais parvient à faire marche arrière et à continuer sa course

Puis, avec les conseils radio de son équipe quant à la circulation en sens inverse, il a fait marche arrière à travers l’ancien et donc plus compressé bac à gravier, transformant momentanément sa voiture en traction avant. Situation sauvée mais aile cassée et surement seulement quelques points s’offrent à lui s’il avait de la chance.

Sauf que Russell lançait un remarquable dépassement assisté par DRS dans sa Williams sur Valtteri Bottas dans la sœur Mercedes travaille dans la ligne droite des stands. Compte tenu du shunt important qui a suivi, l’importance de ce dépassement pour la position dans le top 10 a probablement été perdue. George avait une course très forte.

C’était un crash qui rentre dans la catégorie «Je suis surpris que cela n’arrive pas plus souvent». La piste avait une ligne sèche définie avec de l’humidité présente des deux côtés, et le premier virage est simplement un pli à gauche. Bottas voulait rester sur la ligne sèche, c’est totalement sa prérogative tant qu’il laissait de l’espace de chaque côté, ce qu’il a fait.

Il est probable que Russell, consciemment ou inconsciemment, ait vraiment voulu dépasser la voiture qu’il espère conduire l’année prochaine avec une touche de brume rouge impliquée. Mais c’est aussi un coureur et il avait la bonne position sur la piste, le sillage et la vitesse de fermeture.

George Russell et Valtteri Bottas ont un énorme rassemblement qui a fait sortir la voiture de sécurité et laissé les deux voitures hors course

Avec l’équilibre aérodynamique vers l’avant en raison de l’ouverture de l’aileron arrière du DRS, de la courbure de la piste et de la conduite sur la partie la plus humide, ses roues ont tourné vers le haut et il s’est enfoncé sur le côté de Bottas, provoquant d’énormes dégâts. C’était la deuxième Williams écrasée après que Nicholas Latifi se soit connecté avec Nikita Mazepin dans le premier tour.

Je suis d’accord avec les commissaires pour dire qu’il s’agissait en grande partie d’un incident de course étant donné les conditions de la piste. Je ne vois aucun blâme pour Bottas, et Russell doit examiner attentivement s’il aurait dû voir le péril se dérouler, reculer et attendre un mouvement moins risqué, et aussi comment il s’est comporté après le shunt avec ses paroles et ses actions.

C’est un jeune coureur fougueux qui saisit une opportunité de dépassement, et vous ne voudriez absolument pas l’assommer, mais surtout contre une Mercedes d’usine dont il avait besoin pour considérer la situation dans son ensemble et jouer le jeu de pourcentage plus attentivement.

Toto Wolff contrôle efficacement leurs deux carrières et j’imagine que c’était une conversation intéressante …

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a estimé que George Russell et Valtteri Bottas devaient assumer une partie de la responsabilité de leur énorme collision

Lewis a eu de la chance avec une voiture de sécurité ici à la fin de l’année dernière et maintenant, à nouveau, le drapeau rouge pour éliminer le désordre de Bottas et Russell a joué entre ses mains en permettant de réparer les dommages, de pneus neufs (comme tout le monde) et de se dégager. (avec les autres coureurs chevauchés).

Les règles permettent aux voitures rodées de se déchaîner, d’un tour et de revenir au fond du peloton, sous une voiture de sécurité et des drapeaux rouges afin qu’au redémarrage, elles ne soient pas dans le mélange avec les leaders, nous refusant ainsi de dire un grand duel dans les dernières étapes de la course.

Ce qui se passe pour les équipes et les pilotes à cet égard, parfois cela vous aidera, parfois cela vous fera du mal. Cela semble injuste à certains égards, mais nous avons vu la règle dynamiser vraiment les courses et ramener les pilotes en jeu.

Lewis n’a pas gaspillé son opportunité d’emballage cadeau en se hissant à la deuxième place et au tour le plus rapide. Quand je l’ai interviewé après la course, il était clair que l’erreur de dépassement de Russell jouait beaucoup dans son esprit.

Lando Norris est dans une forme formidable pour McLaren, et une fois que l’équipe a transféré son coéquipier Daniel Ricciardo, Norris a décollé. Il a également fabriqué un ensemble de pneus à gomme souple qui a très bien terminé le reste de la course, gérant bien la pression de Hamilton pendant plusieurs tours et gardant les deux Ferrari bien à distance.

Un podium bien mérité et un badge de «pilote du jour».

Charles Leclerc a fait du bon travail pour Ferrari tout le week-end, et son coéquipier Carlos Sainz a finalement eu une course solide après une qualification terne et trop d’erreurs dans des conditions froides et humides, égalant son coéquipier pour le rythme dans les dernières étapes pour terminer. une seconde et demie derrière lui.

Ferrari est vraiment de retour dans le mix près de l’avant.

Anthony Davidson de Sky F1 analyse une journée à oublier pour Sergio Perez au Grand Prix d'Émilie-Romagne

Ricciardo a terminé 27 secondes derrière Norris et il a du travail à faire pour se connecter à la voiture et à l’équipe McLaren. Mais s’il était déçu, cela n’avait rien à voir avec la misère de Bottas chez Mercedes et Sergio Perez chez Red Bull qui doivent regarder leurs deux rivaux au titre disparaître sans égal dans la distance, trouvant une prise et une confiance qui ne leur semblent pas disponibles.

Les deux ont besoin de courses fortes au Portugal et en Espagne, tout comme Seb Vettel chez Aston Martin.

Les résultats finaux ont été publiés à 20 h 55 dimanche soir alors que les stadiers parcouraient les nombreuses enquêtes pour délits et manquements aux règles, élevant Fernando Alonso, qui avait un week-end anonyme selon ses critères, dans les points après avoir quitté la piste. Raikkonen, Stroll et Tsunoda étaient les destinataires des infractions aux règles.

Restez à l’écoute, nous sommes dans une saison classique.