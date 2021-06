Martin Brundle: Évaluation de l’état de la bataille pour le titre de F1 après la victoire suprême de Max Verstappen en Styrie

Max Verstappen et Red Bull sont en passe de devenir les favoris des championnats de Formule 1 de cette année.

Lewis Hamilton a remporté trois des quatre premières courses très disputées cette saison, et Verstappen a maintenant remporté quatre des huit courses à ce jour. En effet, s’il n’avait pas subi une éruption en Azerbaïdjan, il aurait confortablement remporté les quatre derniers grands prix consécutifs,

Pour couronner le tout, il y a une autre course en Autriche ce week-end à venir avec des pneus plus tendres, qui, à moins que Mercedes n’ait emballé sa baguette magique en fibre de carbone, vous vous attendriez à ce que Verstappen gagne à nouveau à moins que le contact, la météo ou le manque de fiabilité ne deviennent un facteur. Même alors, Max est tout aussi brillant sous la pluie que Lewis.

Le Red Bull peut transporter un aileron arrière moins apparent et donc moins de traînée et des vitesses de pointe plus élevées, tout en étant plus doux avec ses pneus sur les longs trajets. C’est une combinaison puissante, surtout entre les mains de Verstappen.

Toto Wolff chez Mercedes insiste sur le fait qu’ils ne prévoient que des améliorations mineures pour le reste de la saison afin de maximiser les ressources sur les nouvelles voitures 2022, dont la F1 présentera des modèles grandeur nature au Grand Prix de Grande-Bretagne le mois prochain.

À l’inverse, Red Bull semble assez productif, même avec des détails de mise à niveau aérodynamiques en métal dans Paul Ricard qui sont devenus de la fibre de carbone sur la voiture de Max une semaine plus tard. Ils continuent de maximiser le potentiel de leur voiture et de leur très puissant moteur Honda.

Ajoutons à cela que le jeune Hollandais semble dans une forme absolument sereine et suprême. Il est si calme, entièrement confiant en ses propres capacités, et maintenant aussi en la vitesse de sa voiture.

Il est excellent en qualifications, livrant deux tours assez bons pour la pole position samedi. Il démarre bien, gère les pneus et la stratégie au besoin, et sort ses coudes dans les combats de roue à roue lorsque cela est nécessaire.

Il ne prend des risques maintenant que lorsque les récompenses sont critiques et qu’elles en valent la peine.

Mercedes a été si dominante tout au long de l’ère de l’unité de puissance hybride de sept ans qu’elle n’a pas eu besoin d’insister absolument sur les détails pour rattraper son retard et avoir une chance de gagner des courses. Ils couraient principalement eux-mêmes et pouvaient donc laisser une marge sur les arrêts aux stands, la stratégie, le choix des pneus, etc.

Je ne dis pas qu’ils étaient en croisière, loin de là, et qu’ils ont eu Ferrari et Red Bull derrière eux et même devant eux périodiquement. Mais soudain, c’est l’équipe qui rattrape son retard et ils ont l’air un peu en lambeaux ici et là en termes de ne rien laisser sur la table tout au long d’un événement de F1.

J’ai souvent dit que lorsque deux grands pilotes s’affrontent pour une campagne de championnat, ils élèvent généralement leur jeu à un niveau supérieur, et nous le constatons certainement.

Sur un circuit avec seulement 10 virages, dont seulement six exigent beaucoup du pilote, et seulement quatre vraies zones de freinage, c’était extraordinaire à quelle vitesse Verstappen et Hamilton l’ont transformé en une course à deux chevaux. Certes assisté par Lando Norris qui s’est emparé de la troisième place de manière impressionnante pendant un certain temps dans sa McLaren.

Hamilton s’est arrêté avec deux tours à faire pour monter avec succès des pneus neufs et remporter le tour le plus rapide et le point de championnat, et donc les résultats du classement final sont un peu faussés, mais Max a effectivement gagné avec environ 17 secondes et avait 47 secondes d’avance sur Valtteri Bottas et Sergio Perez dans la sœur Red Bull.

Ce n’est rien d’autre que la domination en termes de F1.

0:44 Regardez la Mercedes de Valtteri Bottas sortir du stand Mercedes pendant les essais du vendredi. Regardez la Mercedes de Valtteri Bottas sortir du stand Mercedes pendant les essais du vendredi.

Je pensais que Bottas n’avait pas eu de chance d’attirer une perte de grille de trois places pour avoir bouclé sa voiture dans la voie des stands après l’avoir lancée en deuxième vitesse en essayant de trouver une sortie plus rapide après leurs temps d’arrêt au stand totaux tardifs une semaine plus tôt au Paul Ricard.

Ce n’était pas une conduite irresponsable, et c’est surprenant qu’on n’en voit pas plus, surtout dans des conditions humides sur des surfaces variables et des zones peintes, mais c’était dangereux pour les autres équipes.

Si un pilote heurte son cric avant, cela ne semble pas être pénalisé, mais les commissaires sportifs ont dû démontrer que la perte de contrôle de votre voiture dans la voie des stands ne peut être tolérée et doit être traitée avec la baisse standard à trois places.

Bottas commencerait cinquième et terminerait loin troisième après que Perez ait eu un arrêt au stand plus lent et perdu sa position sur la piste. Avec un tour de plus, le Mexicain à la charge rapide aurait probablement récupéré la troisième place, mais cela n’a pas d’importance.

Partir septième et terminer septième sonne comme un après-midi fastidieux pour Charles Leclerc dans sa Ferrari mais c’était loin d’être le cas. Une bosse maladroite avec Pierre Gasly dans la ligne droite du premier virage au départ signifiait qu’il avait besoin d’un nouveau nez, et la journée de Gasly était malheureusement terminée, mais pas avant de se connecter avec trois autres dans le troisième virage pour essayer de contrôler son pneu arrière gauche crevé.

Leclerc a entrepris une excellente récupération qui lui a valu le vote du pilote du jour des fans, mais pas avant d’avoir échappé à une crevaison après avoir coupé l’aileron avant de Kimi Raikkonen. Il y a eu de beaux dépassements du fougueux Monégasque.

0:47 Charles Leclerc dépasse Yuki Tsunoda et Fernando Alonso dans des tours consécutifs pour monter dans le classement. Charles Leclerc dépasse Yuki Tsunoda et Fernando Alonso dans des tours consécutifs pour monter dans le classement.

Carlos Sainz dans la Ferrari sœur a également connu une très bonne journée à la sixième place. Il a montré un bon rythme avant de s’arrêter en retard pour son seul arrêt au 41e tour. Beau travail.

Si Norris a été très impressionnant pour McLaren à la cinquième place, alors Daniel Ricciardo a une histoire d’horreur, et ce chapitre particulier s’est terminé en 13e position. Il a regagné quatre places au départ pour les perdre avec un problème de surchauffe temporaire mais n’a fait aucun progrès par la suite.

De manière inquiétante, ni le pilote ni l’équipe ne semblent comprendre pourquoi il se bat autant, et ils ont besoin de lui en pleine forme s’ils veulent battre Ferrari à la troisième place du championnat des constructeurs.

Esteban Ocon a connu deux mauvaises courses depuis qu’il a été annoncé avec un nouveau contrat de trois ans chez Alpine, mais son coéquipier Fernando Alonso a remporté deux autres points à la neuvième place.

Verstappen a une avance au championnat équivalente à une deuxième place et donc, avec potentiellement 15 courses supplémentaires à disputer, ce n’est guère confortable. Ce triple en-tête particulier se terminera dimanche prochain dans ces glorieuses collines de Styrie.