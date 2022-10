Martin Brundle dissèque la controverse sur le plafonnement des coûts de Formule 1 de Red Bull et déclare que la sanction de la FIA doit “faire mal”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Martin Brundle discute du système de plafonnement des coûts après qu’il a été annoncé que Red Bull a dépassé le plafond de 2021 de moins de 5 %

Martin Brundle, de Sky Sports F1, estime que Red Bull n’a pas commis de “grand crime” avec sa violation du plafond des coûts, mais a exhorté la FIA à resserrer ses règles “folles” et à infliger une sanction qui va “faire mal”.

Après des semaines de spéculation, il a finalement été confirmé lundi que Red Bull avait été reconnu coupable d’une violation « mineure » du plafond budgétaire de 145 millions de dollars de l’année dernière, ce qui signifie qu’ils ont dépassé le montant légal de moins de 5 %.

Les pénalités potentielles vont du financier au sportif et même à l’amarrage des points, bien qu’avec Red Bull contestant farouchement le verdict de la FIA – et ne pensant pas dépasser la limite – une sanction sévère n’est pas attendue.

Pourtant, Brundle dit que les règles doivent être examinées pour décourager les infractions à l’avenir, alors qu’il a pesé sur la controverse F1 sur Tous les lundis conduits.

“Ce qui me semble absolument fou, c’est qu’une infraction mineure peut représenter jusqu’à 5% de dépassement du plafond des coûts”, a déclaré l’expert de Sky Sports F1. “Cela représente 7 millions de dollars et nous savons que c’est une mise à niveau massive sur une voiture, peut-être même une spécification B pour certaines équipes”,

“Donc, cela doit être resserré pour commencer, car à quoi bon avoir 145 millions de dollars et ensuite avoir cette variante à 5% ?

“D’autres équipes disent, ‘cela vous donne une longueur d’avance en 2022, la voiture est reportée en 2023, donc c’est un gros avantage’.”

Il a été rapporté que Red Bull dépasse de 1,8 million de livres sterling (2 millions de dollars) ou moins le plafond budgétaire, qui a fait ses débuts en 2021 pour niveler le terrain de jeu de la F1.

“Ce n’est pas, semble-t-il, le grand crime que nous ont raconté d’autres directeurs d’équipe à Singapour”, a déclaré Brundle. “Nous attendons maintenant les nouvelles.

“Je suppose que la FIA devra sévir contre toute infraction mineure, mais il semble que cela pourrait être une réprimande ou une amende. Voudront-ils revoir les points, s’agira-t-il des points des constructeurs ou des points des pilotes pour 2021 ?

“À quel point la FIA veut-elle être dure là-dessus?”

Quand et comment Red Bull sera-t-il puni ? | “Ça doit faire mal”

La FIA n’a pas encore précisé quand la sanction de Red Bull sera révélée, mais la défense acharnée de l’équipe lundi soir conclut un “accord de violation accepté” – où ils s’entendraient sur une infraction avec le panneau de plafonnement des coûts et une sanction – peu probable. Lorsque les pénalités sont révélées, cela peut dépendre de la force avec laquelle Red Bull veut se battre dans son coin.

Les sanctions énumérées par la FIA pour une infraction mineure comprennent une déduction des points de championnat des pilotes et des constructeurs, qui, si elle était appliquée, pourrait avoir un impact sur la bataille controversée pour le titre 2021 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, et une suspension.

D’autres sanctions, plus réalistes, pourraient être une réprimande, une amende, une limitation pour effectuer des tests aérodynamiques ou autres, et / ou une réduction de la future limite de plafond des coûts de cette équipe.

“Il doit être clair que vous vous en tenez au plafond des coûts ou juste en dessous, sinon cela va faire mal”, a insisté Brundle.

“Nous verrons si la FIA veut sévir la première année. Mais cela doit certainement être resserré. Nous avons besoin de clarté et cela doit être rigide et un écart de 5%, c’est beaucoup trop.”

Dans l’attente d’une punition, Brundle a ajouté : “C’est très décevant que cette information n’ait pas été fournie.

“Nous parlons de la saison 2021, pas de cette saison. Tout à fait pourquoi ils n’ont pas été en mesure d’entrer dans les détails … on peut supposer qu’il y a des querelles en cours dans les coulisses pour atténuer cela pour expliquer et trouver un raisonnement .

“Mais c’est vraiment décevant que nous ayons maintenant cette annonce de ce qui s’est passé, mais nous ne connaissons pas les conséquences.”

La controverse sur le plafonnement des coûts a-t-elle endommagé la F1 ?

Malgré la controverse, Brundle ne pense pas que cela ait nui à l’intégrité du sport.

“Je pense que le système de plafonnement des coûts est brillant en termes de, il a été la pierre angulaire de la raison pour laquelle la Formule 1 a été un meilleur endroit que, à mon avis, elle ne l’a jamais été. Quelque chose qui égalise toutes ces 10 équipes est vraiment difficile à fais.

“Je suppose qu’il y aura un certain nombre de domaines sur les coûts entrants et sortants. L’arrêt des équipes dépensant deux et trois cents millions a été atteint, mais nous devons maintenant resserrer les derniers millions pour que ce soit juste. Fondamentalement, cela a été un succès, mais il s’agit maintenant de détails.

“Je pense que tant que c’est contrôlé et que les pénalités sont claires et suffisamment dures [the cost cap works]. Je pense que c’est un peu comme un double diffuseur ou une aile avant souple, les gens ont également joué avec ce système.

“C’est la Formule 1 pour vous, il s’agit de lire les règlements une fois pour voir ce qu’ils disent et deux fois pour voir comment vous les contournez pour essayer de battre vos rivaux.

“Je pense que c’est fondamentalement un bon système – à ses débuts – et une pierre angulaire de la raison pour laquelle la Formule 1 est si forte en ce moment.”