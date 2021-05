Martin Brundle: Comment Mercedes a placé Red Bull en échec et mat pour la victoire de Lewis Hamilton au GP d’Espagne

8 h 55



LIBRE À VOIR: Regardez les meilleurs moments du GP d’Espagne à Barcelone alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont à nouveau affrontés pour la victoire.

Alors que les courses de F1 peuvent se dérouler à Barcelone, la version 2021 était raisonnablement pleine d’action et d’intrigues. Pour la quatrième course consécutive cette saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se disputaient le même morceau de tarmac en mode combat complet.

Une fois de plus, les coudes de Max étaient plus nets dans la première zone de freinage loin du départ, mais l’expérience et la maturité de Lewis lui ont permis d’ouvrir le volant et de faire suffisamment de place pour le jeune prétendant néerlandais à son trône, et de penser au reste des 66 tours. Il n’avait pas besoin d’avoir un crash avec Max pour prouver quoi que ce soit.

Si Max et Red Bull jouaient à «King» dans ce jeu d’échecs, alors Mercedes et Lewis avaient deux pièces importantes à la sienne, ayant déjà déplacé leur rival en «check» avant même le début de la course.

Sergio Perez, dans l’autre Red Bull, a connu une qualification misérable à la huitième place après une rotation maladroite et une seconde derrière son coéquipier, et donc à l’avant, il y avait encore une fois deux Mercs contre un Red Bull.

De plus, chaque pilote du top 10 de la grille transporte six trains de pneus le jour de la course, certains neufs et d’autres utilisés pendant les essais et les qualifications. Tous les dix avaient un nouvel ensemble de pneus composés durs disponibles qui ont été jugés trop lents, et tous avaient un nouvel ensemble de pneus moyens disponibles, qui étaient pêche pour les courses plus longues.

Seule Mercedes avait un autre ensemble de pneus composés moyens usagés dans leur allocation et ceux-ci seraient déployés pour le mouvement « Checkmate » plus tard dans la course.

Max a obtenu le départ légèrement meilleur du côté droit défavorable de la grille, qui est en dehors de la ligne de course mais avait beaucoup de caoutchouc à partir de plusieurs départs de course de soutien. Hamilton est resté à gauche jusqu’au premier virage, la vue dans ses rétroviseurs ne lui aurait pas permis d’être sûr à 100% de pouvoir couper en toute sécurité l’avant de Verstappen, mais de toute façon, il espérait aider son coéquipier Valtteri. Bottas derrière lui devant le pilote Red Bull déterminé.

1:19 Max Verstappen est le premier leader de la course du Grand Prix d’Espagne après avoir dépassé de manière impressionnante Lewis Hamilton au premier virage. Max Verstappen est le premier leader de la course du Grand Prix d’Espagne après avoir dépassé de manière impressionnante Lewis Hamilton au premier virage.

Cela n’a pas fonctionné et Max a littéralement pris la tête, retardant de manière critique Hamilton comme décrit ci-dessus, ce qui a à son tour empêché Bottas qui a ensuite dûment perdu face à un mouvement audacieux à l’extérieur du virage trois par le toujours impressionnant Charles Leclerc pour Ferrari.

Le Red Bull tirait mieux ses pneus que Mercedes et Max menait Lewis de 1,5 seconde à la fin du premier tour. Mais la Mercedes pourrait garder ses pneus en meilleur état plus longtemps.

Le rythme à l’avant était fort alors qu’ils se détachaient de Leclerc qui tenait Bottas, et cela est rapidement devenu une course à deux chevaux jusqu’à ce que l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda perde son moteur au virage 10, forçant une voiture de sécurité et refermant le peloton. Les pneus de Verstappen avaient été utilisés de manière agressive en vain dans une certaine mesure.

Tout le discours avant la course portait sur une stratégie à guichet unique qui semblait étrange sur une piste pleine de virages rapides et qui avait généralement exigé au moins deux arrêts, mais le peloton fonctionnait bien collectivement et personne ne voulait retomber dans la circulation après un arrêt au stand.

La voiture de sécurité qui a réuni toutes les voitures a une fois de plus aggravé cela. Le seul pilote à avoir effectué un travail à distance ce jour-là était Esteban Ocon dans un neuvième éloigné pour Alpine.

Hamilton dit qu’il a beaucoup appris sur le Red Bull et comment Max le conduit en le suivant assez étroitement pendant si longtemps, et en effet, comme je l’ai souligné dans un commentaire, vous pouviez voir Lewis prendre parfois des lignes plus strictes et différentes derrière lui.

Mercedes a opposé Bottas au 23e tour pour franchir et dépasser Leclerc, et Verstappen a opposé un appel tardif au 24e tour, sa roue arrière gauche n’étant pas tout à fait prête et il a donc fallu le double du temps normal en quatre secondes. Hamilton est resté à l’écart au 28e tour et donc les trois premiers étaient maintenant tous sur leurs nouveaux pneus à gomme moyenne brillants avec Max ayant une position de piste devant.

Lewis rattrapait facilement dans cette phase et alors qu’il semblait prêt à défier pour la tête, Mercedes a fait ce qu’ils ont appelé un « coup audacieux » et l’a opposé au 42e tour, avec seulement 14 tours sous ses pneus, pour cet autre ensemble de médiums.

C’était un échec et mat parce qu’il était trop tard pour que Red Bull réagisse, et comme l’ingénieur de Max l’a décrit à la radio « un Budapest 2019 » où Hamilton est revenu devant Verstappen avec de bien meilleurs pneus pour remporter la victoire, comme il le ferait à nouveau. pour sa cinquième victoire consécutive ici.

Red Bull aurait pu voir cela venir et opposer Max d’abord en risquant ambitieusement que son nouveau pneu souple puisse durer et en espérant qu’il pourrait s’accrocher à l’avant d’une manière ou d’une autre, comme Hamilton l’a fait avec des pneus en difficulté à Bahreïn.

Avec Perez hors de la photo quelque peu derrière, cela a permis à Mercedes de lancer les dés et de supposer que Lewis comblerait l’écart désormais de 23 secondes avec Verstappen et ne serait pas trop dérangé lorsqu’il devait dépasser son propre coéquipier Bottas en cours de route. Bottas n’a pas été si utile, mais le rythme de Hamilton était tel que c’était une victoire confortable sur Verstappen à la fin.

6:52 Christian Horner de Red Bull et Toto Wolff de Mercedes ont discuté du déroulement du résultat du GP d’Espagne. Christian Horner de Red Bull et Toto Wolff de Mercedes ont discuté du déroulement du résultat du GP d’Espagne.

Red Bull pensait simplement qu’ils ne pouvaient pas risquer d’abandonner la position de piste devant, et Mercedes était de toute façon deuxième et troisième et n’avait donc rien à perdre. Verstappen a finalement pris ces pneus tendres au 60e tour pour s’emparer du point le plus rapide du championnat en consolation.

Avec 94 points et trois victoires à ce jour en 2021, c’est le meilleur début de saison de Hamilton pour une saison de championnat, ce qui est inquiétant pour ses rivaux. Il est en forme scintillante et Red Bull a un besoin urgent de plus de puissance et d’adhérence pour Max, et pour que Perez rejoigne la bataille. À l’heure actuelle, il semble que Bottas soit plus susceptible de prendre des points à Verstappen à certaines occasions que Perez à Hamilton, et cela pourrait être critique.

Il semble que le Red Bull soit parfaitement adapté aux préférences de Verstappen, à son style de conduite et à son formidable contrôle de la voiture, car Pierre Gasly, Alex Albon et maintenant Perez ont tous relativement échoué. La tête de Sergio est peut-être plus sage et plus expérimentée, mais il devra s’appuyer sur chaque élément de cela maintenant pour jouer son rôle essentiel et ne pas s’effondrer.

Au-delà de la belle quatrième place de Leclerc, Daniel Ricciardo a réalisé sa meilleure journée à ce jour pour McLaren en sixième, et malgré un dépassement de sa position de départ et une pénalité de cinq secondes, Gasly a de nouveau bien conduit pour AlphaTauri avec un point de championnat en 10e.

La quantité connue de Barcelone nous a montré que les coureurs de tête, et généralement une grande partie de la grille, sont serrés, ce qui est de bon augure pour le reste de la saison. Passons maintenant à Monaco qui, bien sûr, est un défi totalement différent.