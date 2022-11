Martin Boyle: l’attaquant d’Hibernian manquera le reste de la saison après une opération au genou | Nouvelles du football

L’attaquant d’Hibernian Martin Boyle ratera le reste de la saison après avoir subi une opération au genou.

Le joueur de 29 ans, qui est revenu à Easter Road en août après un séjour de six mois au club saoudien d’Al-Faisaly, a été expulsé lors de la victoire 3-0 des Hibs sur St Mirren en octobre.

Boyle était toujours sélectionné par l’Australie pour la Coupe du monde et s’est rendu au Qatar, cependant, des analyses ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur préexistant.

Il a subi une opération pour régler le problème au Qatar et a maintenant entamé son processus de rééducation, dans l’espoir de revenir la saison prochaine.

Le manager des Hibs, Lee Johnson, a déclaré: “Ces dernières semaines ont été difficiles pour Martin et nous sommes tous dégoûtés pour lui.

Boyle a marqué quatre buts depuis son retour à Easter Road



“Maintenant, c’est à nous de nous rallier à lui et de nous assurer de le soutenir à tous les niveaux tout au long de sa convalescence.

“À court terme, c’est un coup dur pour nous, mais nous ferons tout notre possible pour soutenir Martin afin qu’il revienne plus en forme, plus fort et meilleur qu’avant, tout comme Kevin Nisbet l’a montré lors de sa récupération.”

Marshall : Nous méritons un bâton pour nos performances

Le capitaine Hibernian David Marshall admet que les résultats et les performances doivent s'améliorer lorsque la Premiership écossaise reviendra



Hibernian revient à l’action de Premiership écossaise le 15 décembre contre les Rangers, en direct sur Sky Sportset le capitaine David Marshall admet que les résultats et les performances doivent s’améliorer après un début de saison difficile.

L’équipe d’Easter Road est huitième du classement après avoir perdu six de ses sept derniers matchs.

Il a dit Sky Sports Nouvelles: “Vous voulez entrer dans la pause après une bonne victoire mais nous avons obtenu un mauvais résultat à Kilmarnock.

“Nous avons eu une mauvaise série de résultats, donc c’est probablement arrivé au mauvais moment. Vous pouvez le voir de plusieurs façons, car nous avons quelques blessures que nous espérons pouvoir récupérer au cours des prochaines années. semaines, nous serons donc plus forts au redémarrage.

“Les six derniers matchs ont été vraiment décevants car nous nous étions mis en position de force avant cela. Il ne fait aucun doute que nous devons nous améliorer.

“Il y a eu beaucoup de nouveaux ajouts cet été qui ont mis un peu de temps à se gélifier, mais nous devons améliorer notre position dans la ligue. Ce n’est pas assez bon mais il y a encore un long chemin à parcourir. Ce club devrait chercher à terminer comme le troisième équipe en Ecosse et nous avons mis cette pression sur nous.

“Nous avons également cette pression externe, mais nous devons l’accepter. Nous méritons le bâton que nous avons reçu, mais il y a beaucoup de football à jouer dans lequel nous pouvons renverser la vapeur.

« Affronter les Rangers à notre retour sera difficile et ils chercheront probablement un nouveau rebond de manager et le style sera différent. Le mois précédant ce match nécessitera beaucoup de concentration.

“L’essentiel est que nous nous concentrions sur nous-mêmes, peu importe qui est dans l’abri des Rangers. Si nous jouons, nous sommes un match pour n’importe qui dans cette ligue.”

