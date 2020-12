Sous le feu, Martin Bashir est aujourd’hui accusé d’avoir «du sang sur les mains» à la suite de la mort de Michael Jackson alors qu’une nouvelle dispute éclata sur les pratiques du présentateur de télévision.

L’ancien confident et avocat du roi de la pop, Brian Oxman, affirme que Bashir a «mis en place» Jackson et voulait qu’il soit «ramené» à la télévision comme la princesse Diana – déclenchant une chaîne d’événements qui ont conduit à la mort par overdose de la star en 2009.

Cela vient après que la police a déclaré qu’elle pourrait enquêter sur l’interview Panorama de Bashir en 1995 avec Diana, si une plainte était déposée.

Son frère Earl Spencer a allégué que Bashir lui avait montré de faux papiers financiers et avait menti sur la famille royale pour y avoir accès.

Oxman affirme également que Bashir a induit en erreur la star de Thriller en réalisant le documentaire de 2003 Living with Michael Jackson.







(Image: ITV)



Il dit que Bashir a «incité» le chanteur à faire des aveux après avoir loué ses «compétences parentales». Jackson a admis à Bashir qu’il avait laissé les enfants dormir dans son lit dans son ranch Neverland et le spectacle menait

La police californienne doit inculper Jackson d’avoir agressé et intoxiqué des enfants.

Jackson a été innocenté en 2005 et des documents juridiques exhumés montrent que ses avocats avaient tenté de faire prendre Bashir à la barre.

Ils ont accusé Bashir de fausses déclarations continues et de mentir «encore et encore», promettant que ce serait un «film positif».

Mais Bashir a évité le contre-interrogatoire sur ses méthodes pour obtenir des interviews en utilisant une loi locale obscure qui protège essentiellement les journalistes de la divulgation des détails d’interactions non diffusées.

Nous pouvons révéler que Bashir aurait été montré des images de lui louant la proximité de Jackson avec les enfants comme «spirituellement gentil».







(Image: ITV)



Oxman dit que Jackson a fait filmer toutes les interviews de Bashir séparément et que l’âge du pied montre «une histoire complètement différente».

Dans l’émission ITV, regardée par plus de 500 millions de personnes dans le monde, l’animateur a qualifié Neverland d ‘«endroit dangereux pour un enfant vulnérable» – mais Oxman dit que les images de Jackson montrent que Bashir a déclaré que «c’était un privilège» de le filmer en train d’aider des enfants malades et cette fausse représentation de ce serait «dégoûtant». Dans des scènes non diffusées, il a dit: «Cela me fait presque pleurer. Votre interaction est tellement naturelle, aimante. »

Oxman pense que le procès pour agression «a tourmenté Jackson jusqu’au jour de son décès». Il a déclaré: «Certains membres de la famille pensent que Martin Bashir a du sang sur les mains.

«Il a fait tomber la princesse Diana à la télévision. Il voulait faire de même avec le plus grand artiste du monde.









«Michael a été innocenté sur tous les points, mais ces fausses accusations signifiaient quoi qu’il fasse, un nuage planait au-dessus de lui.

Oxman a révélé que le premier jour du procès de la star, Bashir, un témoin à charge, «s’est approché de lui et a dit en s’excusant:« Rien de personnel, Michael »».

Oxman a déclaré: «Michael était furieux. Bashir avait de nombreuses questions à répondre.

Les avocats de Jackson voulaient que Bashir soit interrogé et «tenu pour outrage», mais le juge ne s’est jamais prononcé sur la question.

Le porte-parole de Bashir a été approché hier mais n’a fait aucun commentaire.