Martin Bakole veut venger sa défaite face à Michael Hunter lors de son prochain combat | Nouvelles de boxe

Martin Bakole veut se battre pour la rédemption des poids lourds contre Michael Hunter, puis organiser un affrontement pour le titre avec Daniel Dubois.

America’s Hunter a remporté une victoire bouleversée contre Bakole en 2018. Mais depuis lors, Bakole, du Congo et maintenant basé en Écosse, a connu une séquence de victoires impressionnante qui comprend des victoires sur Sergei Kuzmin et, plus récemment, le médaillé d’or olympique Tony Yoka.

Maintenant, Bakole est impatient de régler ses comptes avec Hunter.

“Nous n’avons aucun scrupule à le combattre”, a déclaré son entraîneur Billy Nelson. Sports du ciel. “Nous serions ravis de le combattre en mars si Josh Taylor combat Jack Catterall, pas de problème à ce sujet.”

Il est convaincu que Bakole serait un combat très différent pour Hunter dans un match revanche.

“En aucun cas je n’essaie d’enlever quoi que ce soit à Michael Hunter. C’est un très bon combattant. Mais je peux vous assurer que ce n’était rien, rien à voir avec le vrai Martin Bakole. [in the first fight]”, a déclaré Nelson.

“Tout ce que vous avez à faire est de regarder le combat de Mariusz Wach où il l’a assommé. Il l’a arrêté plus vite que [Alexander] Povetkine, [Wladimir] Klitschko, tous ces gars.

“Peu de gars britanniques étaient prêts à aller à Paris et à combattre le médaillé d’or olympique à Paris. [Bakole] lui a donné la plus grosse raclée de sa vie.

“Nous devons donner à Martin Bakole beaucoup plus de crédit et de reconnaissance que ce qu’il obtient.”

Dans le classement WBA, Hunter est classé numéro un des poids lourds et Bakole numéro deux, après Oleksandr Usyk leur “super” champion et Daniel Dubois qui détient une ceinture WBA “régulière”.

Nelson veut que Bakole combatte Hunter dans un éliminateur final pour le titre de Dubois.

“C’est un éliminateur final pour Daniel Dubois”, a déclaré Nelson. Il soupçonne également qu’une fois que Tyson Fury et Oleksandr Usyk se battront, après cela, le championnat complet de la WBA pourrait devenir vacant car le vainqueur ne sera probablement pas en mesure d’accueillir tous les différents challengers obligatoires pour différentes ceintures.

“Regardons la situation dans son ensemble. Si Usyk et Fury se battent, il est probable que la WBA sera abandonnée, puis Dan devra combattre quelqu’un et si vous avez combattu un éliminateur final, il est fort probable que vous combattiez le gars. qui a remporté l’éliminateur final.

“Vous pourriez regarder le vainqueur combattre Daniel pour le titre mondial complet.”

“Nous combattrions Daniel à tout moment”, a ajouté Nelson. “Quand ils [Bakole and Dubois] s’entraînaient, il était comme un lapin dans les phares.

“Martin anéantirait absolument Daniel Dubois.”