Martin Bakole ouvert au match revanche de Michael Hunter et Joseph Parker se bat alors qu’il cible l’éliminateur | Nouvelles de boxe

Martin Bakole est ouvert à une revanche avec Michael Hunter alors qu’il travaille pour un titre mondial des poids lourds, a déclaré le promoteur de Boxxer Ben Shalom.

Le joueur de 30 ans a étendu son record à 19-1 en avril avec une victoire par arrêt au troisième tour contre Ihor Shevadzutskyi en Pologne, son premier combat depuis qu’il a battu le médaillé d’or olympique Tony Yoka par décision majoritaire en mai 2022.

Il occupe actuellement la deuxième place du classement WBA derrière Deontay Wilder, mais les principaux prétendants ont été contraints d’attendre jusqu’à cette semaine pour que le champion unifié Oleksandr Usyk annonce enfin sa prochaine défense de titre contre le champion « régulier » WBA Daniel Dubois en Pologne en août. 26.

Oleksandr Usyk défendra les titres WBA, IBF et WBO face à Daniel Dubois





« C’est difficile quand les autres poids lourds ne se battent pas car cela bloque toute la division », a déclaré Shalom à Sky Sports.

« Quand vous êtes n ° 2 dans l’instance dirigeante et que vous regardez le n ° 1 et qu’il ne se bat pas, et que le champion ne se bat pas et que le champion régulier ne se bat pas, c’est difficile.

« Nous aimons le match revanche de Michael Hunter, c’est logique. »

Martin Bakole interpelle Dillian Whyte, Daniel Dubois, Oleksandr Usyk ou encore Deontay Wilder après sa victoire sur Ihor Shevadzutskyi en Pologne



Hunter est sorti du ring depuis un tirage au sort contre Jerry Forrest en décembre 2021, après avoir dû affronter Hughie Fury l’été dernier avant l’annulation du combat.

L’Américain a notamment battu Bakole par arrêt au 10e round en octobre 2018, depuis lequel ce dernier a remporté huit combats consécutifs.

« Joseph Parker est un autre bon combat pour lui, en attendant que les champions poids lourds commencent à bouger », a ajouté Shalom.

Martin Bakole dit vouloir un gros combat pour le titre mondial en 2023 et aimerait affronter Daniel Dubois. Le joueur de 29 ans affirme également avoir arrêté Oleksandr Usyk au combat



« Nous ne pouvons pas bouger s’ils ne vont pas se battre.

« Je souhaite parfois que les organes directeurs fassent ‘bang’, mais il y a évidemment beaucoup d’argent en jeu.

« Je sais que Michael Hunter veut ce combat, j’aime Michael et j’aimerais lui donner cette opportunité.

« Nous allons nous asseoir avec Martin et réfléchir à un éliminateur final pour le titre WBA et nous verrons. »