Martin Bakole donnerait à Tyson Fury un combat plus dur que quiconque, déclare l’entraîneur Billy Nelson | Nouvelles de boxe

Martin Bakole serait le prochain « adversaire parfait » de Tyson Fury, selon le promoteur Ben Shalom.

Il est naturel pour l’équipe de Bakole de faire valoir cet argument particulier. Mais Bob Arum, le co-promoteur de Tyson Fury, a également cité Bakole, ainsi qu’Agit Kabayel, comme adversaire potentiel.

Billy Nelson, qui entraîne Bakole, précise : « En raison de sa valeur commerciale, [Fury] rendrait probablement Martin moins cher que n’importe qui d’autre. Mais à l’inverse de cela, il [Bakole] lui donnerait probablement un combat plus dur que n’importe qui d’autre aussi. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’incroyable arrêt de Martin Bakole au troisième tour contre Ihor Shevadzutskyi sous un angle alternatif qui n’a pas été vu la nuit du combat.



Le promoteur de BOXXER, Shalom, a noté: « Tyson Fury est une si grande star que les gens veulent juste le voir dans de bons combats. Il n’y a pas beaucoup de combats ou de combattants qui peuvent défier Tyson Fury et Martin Bakole en fait certainement partie. »

C’est un combat que Bakole a hâte d’avoir. « Tant que nous sommes payés équitablement », a déclaré Nelson. « Martin a un peu de profil ici. Tyson Fury vendrait Wembley en combattant le gars dans le pub local. Nous savons qu’il va obtenir la grande majorité de l’argent.

« Nous l’avons battu et nous en avons cinq, six, sept fois plus dans le match revanche! »

Shalom a ajouté: « Un adversaire parfait, ne coûte pas le monde mais vous donne un combat que vous pouvez vendre. Je pense que ce serait l’opportunité parfaite pour Martin mais je pense que pour Tyson Fury, ce serait aussi un grand combat. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Suite à sa victoire sur Ihor Shevadzutskyi en Pologne, Martin Bakole interpelle Dillian Whyte, Daniel Dubois, Oleksandr Usyk ou encore Deontay Wilder !



Bakole a combattu avec Fury dans le passé et ces séances donnent confiance à son entraîneur. Nelson a déclaré: « Jarrell Miller, Joe Parker, étaient tous dans le camp à ce moment-là, et David Adeleye, et Martin était un mile meilleur que n’importe qui d’autre et Tyson le savait, il l’appréciait.

« Je sais de quoi Martin Bakole est capable. Tyson aussi. C’est là que réside le problème. »

Après l’échec des négociations pour l’affrontement incontesté du titre des poids lourds avec Oleksandr Usyk plus tôt cette année, Fury n’a toujours pas de date de combat ni d’adversaire prévu pour 2023.

« Je pense que les fans seraient excités par Martin Bakole face à Tyson Fury, les fans de boxe en particulier. Nous parlons des fans de boxe qui n’obtiennent pas les combats qu’ils veulent et nous parlons des meilleurs garçons qui ne passent pas de tests difficiles, ce serait un test difficile pour Tyson Fury et je pense qu’il le saurait et je pense que cela se vendrait massivement à cause de cela. C’est un bon combat « , a déclaré Shalom.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Martin Bakole domine Ihor Shevadzutskyi en Pologne avec l’arbitre arrêtant le combat au troisième tour.



Nelson soutient également que sans concours contre Usyk, c’est un combat dont Fury a réellement besoin. Les grands champions, dit-il, doivent affronter leurs principaux adversaires.

« Lennox Lewis l’a fait, Marvin Hagler l’a fait, ils se sont tous battus le mieux, c’est comme ça qu’ils ont obtenu un statut légendaire. Vous ne pouvez pas dire une chose et en agir une autre. N’enlevez rien à Tyson Fury, c’est un très bon combattant », a déclaré le dit l’entraîneur.

« Il a battu [Deontay] Wilder, qui est une bonne réalisation, ne vous méprenez pas, mais les seuls noms sur le CV [in recent years] sont Wilder et un Whyte échoué et c’est vraiment à peu près tout.

« Je remets en question ce CV, il n’a rien à voir avec Lennox Lewis, n’est-ce pas ?

« Vous ne pouvez pas vous appeler le meilleur combattant de votre génération si vous n’avez pas combattu le meilleur. »