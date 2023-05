Martin Amis, auteur britannique de romans comiques noirs, décède à 73 ans

Martin Amis, auteur britannique de romans comiques noirs, est décédé à l’âge de 73 ans, a annoncé samedi son éditeur sur Twitter.

Penguin Books a déclaré qu’Amis « laisse un héritage imposant et une marque indélébile sur le paysage culturel britannique, et nous manquera énormément ».

Amis est décédé vendredi à son domicile de Lake Worth, en Floride, a rapporté le New York Times plus tôt, citant sa femme, Isabel Fonseca, disant que la cause était un cancer de l’œsophage.

Amis, l’auteur de 14 romans dont « Money: A Suicide Note », « London Fields » et « Time’s Arrow », a été nommé en 2008 l’un des 50 meilleurs écrivains britanniques depuis 1945 et répertorié deux fois pour le Booker Prize.

Amis, souvent qualifié de l’une des voix les plus innovantes de sa génération, était le fils du défunt auteur britannique Kingsley Amis, le sujet de ses mémoires de 2000 « Experience ». Il a déménagé aux États-Unis en 2011.

Le premier roman d’Amis « The Rachel Papers » a été publié alors qu’il avait 23 ans. Il a travaillé comme éditeur au Times Literary Supplement et plus tard comme éditeur littéraire de The New Statesman.

Amis a déclaré à Reuters en 2012 qu’il était le plus satisfait de son roman le plus récent à l’époque « Lionel Asbo: State of England » et moins satisfait de ses prédécesseurs les plus célèbres « tout au long de la ligne ».

Il a dit qu’avec le temps, « ce qui se passe, c’est que votre génie s’affaiblit et que votre talent se renforce. »

Dans une interview accordée au New York Times en 2020, Amis a déclaré: « Nous lisons de la littérature pour passer un bon moment. Pas un moment facile, nécessairement, mais pas un moment difficile et pas un mauvais moment. »