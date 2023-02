Martial peut-il rester en forme pour faire partie de la reconstruction de Man United?

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, est un grand fan d’Anthony Martial. Il l’a beaucoup dit. Il aime son rythme et sa capacité technique. Il pense qu’il est un bon finisseur et aime la façon dont il met les défenseurs sous pression.

La seule chose qu’il n’aime pas, c’est sa disponibilité – ou son absence – et cet élément pourrait coûter à l’attaquant français une chance de faire partie de la prochaine étape de la reconstruction de Ten Hag à Old Trafford.

La semaine dernière, c’était la saison de Martial en bref. Il a raté la victoire de United au quatrième tour de la FA Cup contre Reading en raison d’une blessure, mais est revenu dans l’équipe quatre jours plus tard pour le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest. Un match dérivant vers un match nul et vierge a été transformé en partie par Martial, qui a marqué 10 minutes après être entré en jeu en seconde période. Il a quitté le terrain en souriant, mais lorsque les équipes ont été annoncées pour le prochain match contre Crystal Palace, il était introuvable.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

“Il a eu un revers du match quand il est revenu”, a déclaré Ten Hag. “Il pensait qu’il pouvait monter en puissance, mais oui, il a un peu reculé, donc il faut attendre, être patient, ne pas forcer.”

Cela devient un peu un thème. Le retour de Martial contre Forest était la quatrième fois qu’il revenait d’une pause pour blessure cette saison et ce n’est qu’en février. Il a marqué six buts en 14 apparitions à une moyenne d’un but toutes les 120 minutes. Quand il est sur le terrain, les choses se passent généralement bien : ça ne s’est tout simplement pas assez passé.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Sur les 34 matchs de United dans toutes les compétitions cette saison, Martial n’a pas réussi à faire partie de l’équipe de la journée 20 fois. Il n’a réussi à démarrer que neuf matchs et cela pose un problème à Ten Hag, à la fois à court terme et pour l’avenir. Toujours en vie dans quatre compétitions, le manager de United a besoin de toutes ses options pour naviguer dans une saison qui pourrait encore s’étendre à 65 matches.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MARDI FÉV. 7 (toutes les heures HE)

• Sandhausen contre Fribourg (12h)

• Sheffield Utd contre Wrexham (14h30)

• Francfort contre Darmstadt (14h35) MERCREDI FÉV. 8 (toutes les heures HE)

• Nuremberg contre Fortuna Düsseldorf (12h00)

• Sunderland contre Fulham (14h30)

• Bochum contre Borussia Dortmund (14h35)

Martial, 27 ans et dans sa huitième saison au club, est l’un des deux seuls avant-centres reconnus de l’équipe avec la signature du prêt de janvier Wout Weghorst, mais ce sont des joueurs très différents. Alors que Martial est vif et mobile, Weghorst, à 6 pieds 6 pouces, est un homme cible.

Weghorst a montré à quel point il pouvait être une option précieuse sur le banc lors de la défaite spectaculaire des Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine au Qatar, mais en l’absence de Martial, il a dû commencer les six derniers matchs de United. Ce n’est pas la faute de Weghorst, mais il peut sembler un peu déplacé lorsque United essaie d’attaquer avec rythme et détermination.

Martial, quant à lui, propose quelque chose de très différent. “Les qualités d’Anthony Martial sont si importantes en ce moment pour notre jeu”, a déclaré Ten Hag plus tôt cette saison. “Ses mouvements, sa sécurité de balle, le pressing, ne l’oublions pas. Dans ma façon de jouer, j’aime le type d’Antony Martial, c’est parce qu’il peut tenir le ballon. C’est une cible, il peut enchaîner, mais il peut aussi courir Il a de la vitesse, il peut finir et il a un bon pressing.

“Il joue très bien dans de nombreux aspects du football. Je suis content de cela, à l’exception de sa disponibilité.”

C’est quelque chose qui comptera probablement contre Martial alors que Ten Hag commence à élaborer des plans pour la prochaine phase de la poussée vers le haut de United.

Martial a été un véritable atout pour Man United cette saison, contribuant beaucoup à l’attaque, mais son incapacité à rester en bonne santé pourrait le voir remplacé ou dépassé par de nouvelles recrues cet été. Catherine Ivill/Getty Images

Des sources proches de la situation ont déclaré à ESPN que la signature d’un nouvel attaquant est une priorité pour le club avant le mercato estival, alors qu’il est également prévu de faire venir un milieu de terrain central et un gardien de but. La taille du budget de transfert potentiel de United n’est pas claire alors que l’avenir de la propriété du club reste incertain, mais il est probable qu’un certain nombre de joueurs de la première équipe seront autorisés à partir pour le bon prix dans le but d’augmenter le pot d’argent disponible.

Le contrat de Martial à Old Trafford court jusqu’en 2024, avec l’option d’une autre année, et bien que Ten Hag ait été clair sur la haute estime qu’il a, il veut un groupe de joueurs sur lesquels il sait qu’il peut compter. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est si ravi de l’arrivée de Casemiro, qui a commencé 22 des 25 derniers matchs de United avant d’être expulsé contre Crystal Palace samedi.

Ten Hag espère que Martial pourra se débarrasser d’une première moitié de saison frustrante pour devenir un élément clé de la poussée pour un trophée et une place parmi les quatre premiers d’ici mai. Bien qu’il ait raté la majeure partie de la campagne, il est toujours le troisième meilleur buteur de United derrière Marcus Rashford et Bruno Fernandes et si Ten Hag devait choisir son meilleur XI parmi une équipe en pleine forme, Martial y participerait.

Étant donné à quel point il est noté par Ten Hag et son équipe, il ne serait pas surprenant que Martial fasse partie de leurs plans pour l’avenir. Mais avant un été crucial, il doit d’abord prouver qu’il peut être disponible et cette saison, ce n’est tout simplement pas assez arrivé.