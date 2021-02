Martial, De Gea et Lindelof jouent pour leur place dans les plans de Solskjaer

À la fin de la saison 2020-21, Ole Gunnar Solskjaer sera devenu le manager le plus ancien de Manchester United depuis Sir Alex Ferguson. David Moyes, Louis van Gaal et Jose Mourinho ont tous tenté et échoué de remporter le 21e titre du club et quoi qu’il arrive d’ici mai, cela reste l’ambition clé de Solskjaer.

Depuis qu’il a succédé à Mourinho en décembre 2018, le Norvégien a remodelé l’ambiance et la culture dans le vestiaire, et après des années à rebondir dans et hors des places de la Ligue des champions, il semble prêt à conduire United vers le haut dos à dos quatre finitions pour la première fois depuis que Ferguson a pris sa retraite en 2013. Mais la prochaine étape est de gagner la ligue et la fenêtre de transfert de cet été est une autre chance de réparer les zones de l’équipe qui ont besoin d’une mise à niveau.

Solskjaer pense qu’il a déjà un certain nombre de pièces en place, mais il n’a pas caché sa volonté de renforcer l’équipe à la fin de la saison alors qu’il cherche à combler l’écart avec les champions en attente de Manchester City.

Comment l’équipe se forme-t-elle en termes d’ajustement pour les objectifs futurs de Man United?

Joueurs clés

Il n’y a pas beaucoup d’intouchables dans l’équipe de Solskjaer, mais Bruno Fernandes, Harry Maguire et Marcus Rashford sont aussi proches que possible. Fernandes a été phénoménal depuis son arrivée du Sporting Lisbonne en janvier 2020, et il y a déjà des fans de United qui pensent qu’il devrait être capitaine. En un peu plus d’un an, il a élevé l’équipe à quelque chose de proche des challengers du titre; il a juste besoin de quelques autres meilleurs joueurs autour de lui.



Solskjaer a investi massivement dans Maguire – à la fois en termes de frais de 80 millions de livres sterling payés à Leicester City en 2019 et en lui remettant le brassard de capitaine si tôt – et il restera un élément clé de l’équipe la saison prochaine. Rashford, quant à lui, a été critiqué pour ses performances cette saison, mais il ne compte que quatre buts de moins que le décompte de la saison dernière. Encore cinq avant la fin de la campagne et ce sera sa meilleure saison devant le but. Il commence à générer les chiffres pour soutenir le talent.

Casting de soutien

Solskjaer peut désigner un certain nombre de joueurs qui se sont améliorés cette saison, et il espère que cela continuera alors que United tentera de se rapprocher de Manchester City. Luke Shaw est dans sa meilleure forme depuis son arrivée de Southampton à l’adolescence, tandis que Aaron Wan-Bissaka commence à avoir l’air plus à l’aise à l’avenir, ajoutant plus de buts et d’assistances à son jeu.

Au milieu de terrain, Scott McTominay et Fred ont été invités à jouer dans beaucoup de grands matchs et ont prouvé qu’ils étaient des options précieuses. McTominay, en particulier, a ajouté des buts indispensables du milieu de terrain cette saison. À l’avant, Mason Greenwood revient à son meilleur après un début de saison lent alors que Solskjaer aimerait garder Edinson Cavani pour une autre année après l’impact positif de l’Uruguayen, tant sur le terrain qu’en dehors.

Martial a du mal à montrer qu’il peut être un buteur constant de 20 buts en Premier League, et son échec à consolider la place de l’attaquant comme le sien pourrait avoir un impact sur ce que Man United fait dans la fenêtre de transfert. Michael Regan / Getty Images

Jouer pour leur place

Solskjaer a beaucoup confiance en Anthony Martial d’être son attaquant de premier choix au début de la saison dernière, et le Français l’a récompensé avec 23 buts toutes compétitions confondues. Mais il a eu des difficultés cette saison – en partie à cause d’une blessure et d’une suspension précoce, mais aussi à cause de sa propre forme – et n’a réussi que quatre buts en championnat en 20 matchs. United a besoin d’un attaquant qui atteint régulièrement 20 buts en Premier League et Martial manque de temps pour montrer qu’il est capable.

Une bonne fin de saison aiderait à effacer certains des doutes et aiderait également à consolider les plans de transfert estival de Solskjaer. Des sources ont déclaré à ESPN que s’il reste un fort intérêt pour l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho, il y a un sentiment croissant qu’un attaquant établi pourrait être une meilleure option.

Il y a aussi des points d’interrogation sur qui devrait associer Maguire à l’arrière. Victor Lindelof est incohérent alors que Eric Bailly a souffert de blessures et Solskjaer aimerait idéalement un défenseur central du pied gauche pour ajouter de l’équilibre à son équipe.

David De Gea a également un combat sur ses mains pour le poste de gardien de but, mais plus à cause de la concurrence de Dean Henderson plutôt qu’un plongeon significatif dans sa forme personnelle. Henderson, 23 ans, a signé un nouveau contrat à long terme à Old Trafford cet été, mais cherche désespérément à être n ° 1 – à United ou ailleurs – afin de pouvoir commencer à se frayer un chemin dans l’équipe d’Angleterre.

Problèmes à résoudre

Le plus gros problème auquel Solskjaer doit faire face alors qu’il commence à planifier son équipe pour la saison prochaine est l’avenir de Paul Pogba. Le Français entamera la dernière année de son contrat au cours de l’été et, selon l’agent Mino Raiola, n’a pas l’intention d’en signer un nouveau. United n’a pas abandonné l’espoir de le convaincre de prolonger son accord, mais si Raiola a raison, Solskjaer et le vice-président exécutif Ed Woodward ont deux choix: obtenir des frais cet été ou lui permettre de partir gratuitement dans 12 mois. ‘ temps.

Solskjaer voudra qu’il reste, en particulier après avoir observé sa remontée de forme en janvier, mais s’il part, le plan pour l’été devra être réadressé.