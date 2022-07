Martial brille, la place de Varane en péril

PERTH, Australie – Les joueurs et le personnel de Manchester United ont atterri à l’aéroport de Manchester dimanche après près de trois semaines passées en Thaïlande et en Australie pour entamer les derniers préparatifs du début de la saison de Premier League.

Erik ten Hag a deux semaines pour prendre des décisions finales avant de choisir son équipe pour jouer Brighton & Hove Albion à Old Trafford le 7 août. Cette quinzaine comprend deux autres matches amicaux, contre l’Atletico Madrid et le Rayo Vallecano, mais le gros du travail a déjà été fait à Bangkok, Melbourne et Perth.

Le Néerlandais a imposé la règle à plus de 30 joueurs, tandis que les nouvelles recrues Lisandro Martinez et Christian Eriksen devraient rejoindre le groupe cette semaine. La tournée a été positive pour certains membres de l’équipe, mais d’autres reviendront à Manchester avec des doutes sur leur rôle avant la nouvelle campagne.

Voici un aperçu des gagnants et des perdants du voyage et à quoi pourrait ressembler la nouvelle équipe de Ten Hag.

Anthony Martial a dirigé l’attaque de Manchester United en l’absence de Cristiano Ronaldo lors de leur tournée de pré-saison. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

GAGNANTS

Martial a commencé cet été incertain de son propre avenir, mais après trois semaines en Thaïlande et en Australie, le Français a fait valoir ses arguments pour commencer contre Brighton dans deux semaines. Il a profité de l’absence de Cristiano Ronaldo et a commencé les quatre matchs en tant qu’attaquant central dans le système de Ten Hag, marquant trois buts contre Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace. Le personnel d’entraîneurs a également été impressionné par la façon dont il a pris les informations, comme quand appuyer et la direction de ses courses. Martial a eu un tel impact que Ten Hag a maintenant exclu de le laisser partir avant la date limite, quoi qu’il arrive avec Ronaldo.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

Après une première saison difficile à Old Trafford, Sancho a profité de la tournée pour cimenter sa place dans le XI de premier choix de Ten Hag. Jouant à droite des trois premiers, il a marqué trois fois, dont une volée athlétique lors du dernier match contre Aston Villa. Plus important encore, sa compréhension croissante avec Martial et Marcus Rashford était évidente avec un but d’équipe fluide contre Palace, qui a coupé la défense en morceaux avec des passes incisives et des mouvements intelligents. Ten Hag a encore le temps de décider qui devrait commencer le match d’ouverture contre Brighton mais, à moins d’une blessure tardive, Sancho est presque assuré d’être dans l’équipe.

Dalot est à Old Trafford depuis 2018 mais, s’exprimant après le dernier match de la tournée contre Villa, il a déclaré que ce n’est que maintenant qu’il se sent comme un joueur de United. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Un an après son arrivée de Porto, il a vu le club débourser 50 millions de livres sterling sur Aaron Wan-Bissaka et a finalement passé du temps en prêt à l’AC Milan. Il n’a pas encore joué longtemps dans l’équipe, mais cela devrait changer cette saison. Ten Hag a fait venir Tyrell Malacia pour ajouter de la concurrence à l’arrière gauche, mais à droite, ce fut un combat direct entre Dalot et Wan-Bissaka et, jusqu’à présent, il n’y a eu qu’un seul vainqueur. Le joueur de 23 ans a encore du travail à faire sur sa défense, mais il a impressionné à l’avenir sur le circuit. Une croix avec son pied gauche pour mettre en place Martial contre Palace a été le point culminant.

Raphael Varane fait face à une bataille pour sa place dans l’équipe première de Manchester United. Supakit Wisetanuphong/MB Media/Getty Images

PERDANTS

Varane a insisté pendant le voyage sur le fait qu’il ne regrettait pas sa décision de quitter le Real Madrid pour United il y a 12 mois mais, en rentrant à Manchester depuis Perth samedi soir, il réalisera qu’il doit faire face à une bataille pour entrer dans l’équipe de Ten Hag. Le patron de United a dépensé près de 50 millions de livres sterling pour Martinez et il a déclaré à ESPN lors de sa tournée qu’il soutenait Harry Maguire pour qu’il soit un partant régulier, laissant peu de doute sur le fait que Varane est sur le point de commencer la saison sur le banc. Cela n’a pas aidé que l’international français ait lutté contre une blessure – ce qui était également le cas la saison dernière – pour manquer de précieuses minutes. Varane a remporté quatre fois la Ligue des champions et la Coupe du monde et se soutiendra pour éventuellement remplacer Maguire mais, pour le moment du moins, il fait face à une tâche difficile.

Aaron Wan-Bissaka

On se demande depuis longtemps si Wan-Bissaka est assez bon pour jouer pour United, et à en juger par la tournée, Ten Hag a déjà pris sa décision. Le joueur de 24 ans n’a joué que 92 minutes sur les quatre matchs et lorsque Ten Hag a effectué 10 changements contre Melbourne Victory, il a été laissé sur le banc et le jeune Ethan Laird a obtenu le feu vert à la place. Wan-Bissaka est meilleur défensivement que Dalot mais Ten Hag veut que son équipe soit proactive et agressive et en ce sens Dalot est un bien meilleur pari. Wan-Bissaka a employé un entraîneur spécialisé au cours de l’été pour l’aider avec ses passes et ses centres, mais il n’offre toujours pas assez pour justifier une place dans l’équipe.

A deux semaines du début de la nouvelle saison, Alex Telles saura sûrement que son temps au club est presque écoulé. Il était déjà en compétition avec Luke Shaw à l’arrière gauche et cet été, le Brésilien a vu Malacia arriver de Feyenoord. Shaw et Malacia ont partagé les fonctions d’arrière gauche pendant la tournée, laissant Telles pour remplacer l’arrière central et au milieu de terrain. À la fin, il semblait littéralement inventer des chiffres. Telles a encore deux ans sur son contrat, plus une option pour une autre saison, il a donc le droit de rester là où il est pour le moment, mais il n’y a pas beaucoup de chances qu’il joue la saison prochaine – ou même qu’il soit le deuxième choix derrière Shaw .